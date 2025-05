Mieux comprendre pour mieux aider : 75 000 $ à la Société Alzheimer de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, souligne l'attribution, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de 75 000 $ à la Société Alzheimer de l'Abitibi-Témiscamingue pour lui permettre de développer ses pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances.

Grâce à cet investissement, la Société Alzheimer de l'Abitibi-Témiscamingue structurera ses services afin d'assurer leur pérennité et leur pertinence. Ainsi, les services offerts évolueront et s'ajusteront selon la demande des utilisateurs.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de dollars permet la réalisation de cette mesure faisant partie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Citations

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et de méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je tiens à souligner la volonté de La Société Alzheimer de l'Abitibi-Témiscamingue de perfectionner les différents programmes qu'elle offre aux personnes qui doivent surmonter les défis liés aux troubles neurocognitifs. Je valorise également le travail de l'organisme qui propose aussi de l'accompagnement et du soutien pour les proches. Je suis fier que notre gouvernement le soutienne dans cette démarche. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Pour son 35e anniversaire, la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue est heureuse de compter sur le soutien du gouvernement du Québec pour entreprendre une démarche d'évaluation participative de ses activités PAR et POUR les personnes touchées par les troubles neurocognitifs. »

Josée St-Cyr, présidente de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue

Fait saillant

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Mélissa Aubert, Conseillère politique régionale, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région, de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 438 869-6817; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796