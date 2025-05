Plus de 2 M$ pour le développement d'une culture d'évaluation au sein de 33 organismes d'action communautaire

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce que 33 projets d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances au sein des organismes communautaires québécois pourront être réalisés grâce à un investissement de 2 071 862 $.

Ces projets ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé en mai dernier qui permettra aux organismes communautaires sélectionnés de se doter d'une culture d'évaluation afin d'améliorer leurs pratiques internes et leurs interventions auprès de la communauté.

Le soutien apporté aux organismes s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui prévoit un investissement de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans. Lancé le 14 mai 2022, le Plan contient 29 mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux pour assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire.

Citation

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Les mesures et les initiatives contenues dans le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 visent quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.

La mesure 4.2.1 du Plan vise à permettre aux organismes communautaires qui souhaitent évaluer leurs interventions ou leurs activités de bénéficier d'un soutien financier ou d'un accompagnement personnalisé pour ce faire.

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796