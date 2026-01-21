Une rencontre avec un conseiller financier peut aider à apaiser certaines inquiétudes

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Malgré la forte progression du marché boursier canadien en 2025, un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens se montrent pessimistes à l'égard de leurs placements par rapport à l'année précédente.

Selon les résultats du sondage annuel sur la confiance des investisseurs, publiés aujourd'hui par Gestion mondiale d'actifs Scotia, 44 % des investisseurs ont une opinion négative de leurs placements, comparativement à seulement 32 % il y a un an.

Voici les principaux risques qu'ont évoqués les répondants concernant leurs portefeuilles pour les deux prochaines années : le coût de la vie (49 %), une éventuelle récession (49 %) et les droits de douane (46 %).

Par ailleurs, le sixième sondage de la Banque Scotia sur les préoccupations financières, qui examine de manière plus générale la perception des Canadiens à l'égard de leurs finances, révèle également que l'argent demeure une source d'anxiété pour beaucoup de gens. En effet, les Canadiens passeraient en moyenne 18 heures par semaine à s'en inquiéter.

« Il est compréhensible de s'en faire pour ses placements; si les grands marchés boursiers se sont fortement appréciés en 2025, il n'en reste pas moins que leur trajectoire a été cahoteuse. Il s'agit de trouver un juste équilibre, en apprenant à gérer ses besoins à court terme sans sacrifier le potentiel de croissance nécessaire à l'atteinte des objectifs à long terme, comme l'épargne-retraite », explique Neal Kerr, chef, Gestion mondiale d'actifs Scotia.

L'épargne-retraite, une source de préoccupation plus importante

Environ quatre investisseurs sur dix (38 %) se disent plus préoccupés par le financement de leur retraite qu'il y a un an. Et si l'épargne à long terme demeure la priorité financière pour la majorité, un nombre croissant privilégient désormais la gestion des dépenses courantes (17 %) et le remboursement ou la restructuration de leurs dettes (10 %), par rapport à 2024.

Un regain de confiance grâce aux conseils financiers

Parmi les personnes ayant rencontré un conseiller au cours des six derniers mois, 86 % disent avoir confiance en leur situation financière, comparativement à 68 % chez celles n'en ont consulté aucun pendant cette période. Plus de la moitié (57 %) des investisseurs aimeraient recevoir de l'aide supplémentaire de leur conseiller pour se sentir plus en confiance.

« Des rencontres régulières avec un conseiller financier permettent de répondre aux questions et de dissiper les inquiétudes. Notre mission, qui consiste à favoriser la réussite financière de nos clients en leur fournissant des solutions de placement novatrices et des conseils complets en matière de planification de patrimoine, demeure plus pertinente que jamais, comme le montrent encore une fois cette année les résultats du sondage », ajoute M. Kerr.

Les jeunes investisseurs s'intéressent de plus en plus à l'IA, sans toutefois en faire leur outil exclusif

Certains investisseurs - en particulier les plus jeunes - se tournent vers l'IA générative pour obtenir des conseils en matière de placements, mais peu lui font entièrement confiance. Environ quatre investisseurs sur dix de moins de 40 ans ont utilisé les médias sociaux (43 %) ou les outils d'IA (38 %) pour les aider à prendre des décisions de placement; le taux d'utilisation pour l'ensemble des investisseurs, lui, est inférieur à 20 % pour chacun de ces outils. Toutefois, seulement 7 % des investisseurs sondés disent fonder leurs décisions uniquement sur les recommandations de l'IA. Près des deux tiers (65 %) des investisseurs de moins de 40 ans ont encore recours à un conseiller comme principal moyen de gérer leurs placements.

À propos du sondage sur la confiance des investisseurs et du sondage sur les préoccupations financières

Le sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia a été mené en ligne par Environics Research du 28 octobre au 6 novembre 2025. Il a été effectué auprès de 1 045 Canadiennes et Canadiens âgés de 25 ans et plus dont les actifs à investir du ménage se chiffrent à 25 000 $ ou plus et qui participent aux décisions du ménage en matière de placements. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre, de la région et des actifs à investir du ménage afin de dresser un portrait exact de la population.

Le sondage de la Banque Scotia sur les préoccupations financières a été mené les 28 et 29 août 2025 auprès d'un échantillon national représentatif de 1 516 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les entrevues ont été réalisées en ligne à partir d'un échantillon tiré du panel Maru Voice Canada. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre, de la région et des actifs à investir du ménage afin de dresser un portrait exact de la population. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille présenterait une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

