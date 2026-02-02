TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la confirmation de son statut de banque partenaire du Groupe de développement de la Banque de défense, de sécurité et de résilience, en soutien à la mise sur pied de la Banque de défense, de sécurité et de résilience (BDSR).

Cette nouvelle institution financière internationale est établie en vue d'aider les pays membres et les partenaires alliés de l'OTAN à satisfaire leur engagement d'augmenter leurs investissements en défense, en sécurité et en résilience au cours des dix prochaines années. La BDSR procurera aux gouvernements un accès à du financement abordable, à du soutien à l'approvisionnement, ainsi qu'à des mécanismes de mobilisation de capitaux privés dans le cadre de programmes de cautionnement du crédit.

« Le Canada et ses alliés réalisent des investissements historiques afin d'améliorer la sûreté et la sécurité dans le monde, a souligné Scott Thomson, chef de la direction et président, Banque Scotia. La Banque Scotia s'engage à fournir les capitaux, l'expertise et les conseils stratégiques nécessaires pour renforcer les secteurs les plus névralgiques du Canada - y compris la défense, la sécurité et la résilience - alors qu'elle s'attache à promouvoir une croissance économique durable dans tous les marchés où elle est présente. »

« Par sa décision de s'engager à devenir une banque partenaire, la Banque Scotia témoigne du sérieux avec lequel les institutions financières de premier plan abordent les enjeux de défense et de sécurité, a indiqué Kevin Reed, chef de l'exploitation et président du Groupe de développement de la BDSR. La BDSR appartiendra en totalité aux pays participants. Elle est conçue pour travailler main dans la main avec des banques comme la Banque Scotia, afin de transformer les engagements gouvernementaux en financement abordable à long terme qui renforce les capacités industrielles et leur résilience. »

La Banque Scotia se joint à un groupe d'institutions financières internationales de premier plan qui soutiennent la création de la BDSR.

La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 octobre 2025.

