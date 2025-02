Seulement le tiers (34 %) des répondants croient qu'un problème de santé chronique comme le diabète, l'asthme ou une maladie cardiaque peut augmenter le risque de contracter le zona.

Chez les personnes atteintes d'une maladie chronique, les préoccupations à l'idée de contracter le zona sont faibles, seulement 12 % des répondants étant très préoccupés et 37 %, plutôt préoccupés.

Plus de 80 % des personnes atteintes d'une maladie chronique n'ont pas été informées du risque accru de zona par un professionnel de la santé.

MISSISSAUGA, ON, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage national mené auprès d'adultes canadiens révèle des lacunes importantes dans la compréhension des facteurs de risque de zona et des préoccupations insuffisantes chez les personnes présentant le risque le plus élevé d'infection virale. Le sondage indique également que seulement un Canadien sur cinq (20 %) atteint d'une maladie chronique, et présentant par conséquent un risque accru de zona, a eu une conversation avec son professionnel de la santé au sujet du risque lié au zona.

Le zona est causé par le même virus que la varicelle1 et se présente habituellement sous forme d'éruption cutanée s'accompagnant de vésicules douloureuses sur la poitrine, l'abdomen ou le visage2. Il survient lorsque le virus se réactive dans l'organisme, ce qui peut se produire lorsque le système immunitaire est affaibli, que ce soit en raison de l'âge, du stress, de certains problèmes de santé ou de certains médicaments3.

L'âge semble être le facteur de risque de zona le mieux compris, 63 % des répondants au sondage étant conscients que le fait d'avoir 50 ans ou plus augmente le risque d'infection virale. Bien que l'âge soit un facteur de risque important à prendre en compte, ce n'est pas le seul. Pourtant, le sondage révèle que les facteurs de risque liés au zona au-delà de l'âge sont moins connus, moins de la moitié (49 %) des répondants sachant que des problèmes comme l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), le diabète, les problèmes cardiovasculaires, le cancer, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies rénales chroniques augmentent le risque de zona et de complications connexes.

Ce manque de connaissances est alarmant puisque les données montrent, par exemple, que les personnes atteintes d'asthme sont exposées à un risque accru de 24 %, celles atteintes de MPOC, à un risque accru de 31 à 41 %, celles atteintes de diabète, à un risque accru de 24 à 30 %, celles atteintes de polyarthrite rhumatoïde, à un risque accru de 51 à 67 % et celles atteintes d'une maladie cardiovasculaire, à un risque accru de 34 %4,5. Les personnes atteintes de maladies chroniques risquent également de présenter les symptômes les plus graves du virus6, notamment une douleur névralgique intense qui peut persister plusieurs mois, voire des années7.

Dre Michelle Horn, directrice médicale nationale à GSK Canada, a déclaré : « Le zona est plus qu'une éruption cutanée, et ses effets peuvent s'avérer particulièrement dévastateurs et prolongés pour les personnes âgées ou celles qui vivent avec des problèmes de santé sous-jacents. Bien que les discussions sur la prévention de la maladie ne soient peut-être pas une priorité dans le contexte de problèmes de santé plus immédiats pendant les consultations médicales, surtout chez les personnes atteintes de maladies chroniques, cela n'enlève rien à leur importance. Les résultats du sondage soulignent la nécessité d'un effort plus ciblé pour sensibiliser les Canadiens et favoriser le dialogue avec les professionnels de la santé au sujet des facteurs de risque individuels de zona. »

Même si les personnes atteintes de maladies chroniques présentent un risque accru de zona et de ses complications, les préoccupations à l'idée de contracter le zona au sein de ce groupe sont faibles, seulement 12 % des répondants atteints d'une maladie chronique se disant très préoccupés et seulement 37 %, plutôt préoccupés. En outre, seulement un peu plus du tiers (37 %) de ces répondants se sentent personnellement à risque de contracter la maladie, ce qui évoque un manque de compréhension des conséquences possibles du zona au sein de cette population à risque.

Le sondage révèle également des lacunes sur le plan des mesures préventives et du dialogue sur le sujet entre les professionnels de la santé et les personnes atteintes de maladies chroniques, un résultat qui reflète les connaissances et les préoccupations insuffisantes au sein de ce groupe. Si 80 % des répondants savent que la vaccination peut prévenir le zona, seulement 34 % affirment avoir été vaccinés contre l'infection virale. En outre, la majorité d'entre eux (83 %) n'ont pas été informés de leur risque accru de zona par un professionnel de la santé.

Les Canadiens sont encouragés à parler à leur professionnel de la santé pour en apprendre davantage sur le zona, les facteurs de risque individuels et la prévention.

À propos du sondage

Le sondage national, commandé par GSK Canada, a été mené du 17 décembre 2024 au 19 janvier 2025 auprès d'un échantillon national représentatif de 2 109 Canadiens âgés de 18 ans et plus qui sont membres du panel en ligne de Léger, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe et de la région. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillonnage non probabiliste. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 2 109 répondants serait associé à une marge d'erreur de ± 2,1 %, 19 fois sur 20. Un suréchantillonnage a été effectué pour les personnes atteintes d'affections concomitantes afin d'assurer la représentation des différents profils de santé.

À propos du zona (herpès zoster)

« Zona » est le nom courant de l'herpès zoster. Le zona est causé par la réactivation du virus varicelle-zona (VZV), soit le même virus que celui qui est à l'origine de la varicelle8. Quatre-vingt-dix pour cent des Canadiens adultes ont eu la varicelle et risquent de contracter le zona, et une personne sur trois contractera le zona au cours de sa vie9. Le zona se présente habituellement sous forme d'éruption cutanée s'accompagnant de vésicules douloureuses sur la poitrine, l'abdomen ou le visage10. Les douleurs sont souvent décrites comme une sensation de douleur aiguë, de brûlure, de « coup de poignard » ou de choc électrique11.

Outre l'inconfort de l'éruption cutanée, la maladie provoque une douleur sous-jacente dans les nerfs, que les personnes qui en sont atteintes décrivent comme une brûlure, une puissante palpitation ou un coup de poignard12. La douleur peut être suffisamment grave pour nuire au travail et à d'autres activités quotidiennes aussi simples que s'habiller13. Une proportion allant jusqu'à 40 % des personnes atteintes de zona signalent au moins une complication de la maladie, comme la névralgie postzostérienne (NPZ), une douleur névralgique de longue durée qui peut persister plusieurs mois, voire des années14. Plus rarement, le zona peut entraîner des infections bactériennes de la peau, une faiblesse, une paralysie musculaire et une perte de l'ouïe ou de la vision.15

Selon les estimations, les répercussions des infections par le zona sur les systèmes de soins de santé canadiens se chiffrent entre 67 et 82 millions de dollars par année16.

À propos de GSK

Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale dont la raison d'être est de réunir la science, la technologie et le talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.ca.gsk.com/fr-ca/.



_________________________

1 Harpaz R, et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster:

recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30.

2 Mueller NH, et al. Varicella Zoster Virus Infection: Clinical Features, Molecular Pathogenesis of Disease and Latency. Neurologic Clinics. 2008;26;675-697

3 Shingles. MyHealthAlberta.ca. Adapté le 18 mai 2023. Disponible au : https://myhealth.alberta.ca/Health/Pages/conditions.aspx?hwid=hw75433. Consulté le 2 novembre 2023.

4 Kawai et Yawn. Mayo Clin Proc. 2017;92:1806-21

5 Marra, et al. Open Forum Infect Dis. 2020 Jan 9;7(1):ofaa005

6 Torcel-Pagnon L, Bricout H, Bertrand I, Perinetti E, Franco E, Gabutti G, Volpi A. Impact of Underlying Conditions on Zoster-Related Pain and on Quality of Life Following Zoster. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017 Aug 1;72(8):1091-1097. doi: 10.1093/gerona/glw189. PMID: 27793966; PMCID: PMC5861866.

7 Immunisation Canada. Le zona (herpès zoster) : ce qu'il faut savoir. 2025. Disponible au https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Products%20and%20Resources/Shingles/shingles_factsheet_web_f.pdf

8 Harpaz R, et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30.

9 Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). DÉCLARATION SUR L'UTILISATION RECOMMANDÉE DU VACCIN CONTRE LE VIRUS DE L'HERPÈS ZOSTER. Une déclaration d'un comité consultatif (DCC). Can Commun Dis Rep. 2010;36(ASC-1):1-19.

10 Mueller NH, et al. Varicella Zoster Virus Infection: Clinical Features, Molecular Pathogenesis of Disease and Latency. Neurologic Clinics. 2008;26;675-697

11 Harpaz R, et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30.

12 Shingles/Herpes Zoster Vaccine (Shingrix®) Fact Sheet. Hastings Prince Edward Public Health. 6 janvier 2021. https://hpepublichealth.ca/wp-content/uploads/2020/01/

13 HealthLinkBC, 31 juillet 2023

14 Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Recommandations à jour sur l'utilisation des vaccins contre le zona. Juin 2018. Disponible au https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/healthy-living/updated-recommendations-use-herpes-zoster-vaccines-fra.pdf. Consulté le 5 avril 2024.

15 Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Recommandations à jour sur l'utilisation des vaccins contre le zona. Juin 2018. Disponible au https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/healthy-living/updated-recommendations-use-herpes-zoster-vaccines-fra.pdf. Consulté le 5 avril 2024.

16 Bennett et Watson, 2009; Boivin, et al., 2010; Brisson, et al., 2008. Accessible au https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/63fd20a0bdda7910d3fe50b8/1677533345259/Shingles+Report+-+Final3.pdf. Consulté le 5 avril 2023.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Demandes de renseignements des médias auprès de GSK Canada : +1-855-593-6274