La bourse GSK de 230 000 $, d'une durée de deux ans, représente un investissement important dans le soutien à la recherche communautaire visant à lever les barrières persistantes à la vaccination, telle que la méfiance historique envers les systèmes de santé et les inégalités sociales systémiques. Il est essentiel de démanteler ces barrières afin de renforcer la confiance envers les systèmes de santé publique et de garantir un accès équitable aux vaccins.

Il est attendu que l'initiative engendre des effets bénéfiques de grande portée sur les résultats en santé en Nouvelle-Écosse et ailleurs : elle améliorerait les politiques, les programmes et les pratiques de vaccination dont bénéficient directement les communautés concernées et qui sont généralisables à l'échelle nationale.

La Dre Moss insiste sur l'importance de comprendre les défis uniques auxquels sont confrontées les communautés défavorisées, soulignant la nécessité de solutions sur mesure qui répondent aux divers besoins de soins de santé au niveau communautaire. « Il n'existe pas de solution unique pour tous », déclare Dre Moss. « Nous devons nous assurer de connaître tous les éléments du système de santé qui ont désavantagé des communautés, et de nous occuper de celles-ci une par une pour répondre à la diversité des besoins. »

GSK s'est fermement engagé à améliorer l'équité en santé et à subvenir à la recherche novatrice qui répond aux besoins uniques de diverses communautés. En collaborant avec l'Université de Dalhousie et le CCfV pour soutenir les travaux de Dre Moss, GSK vise à contribuer à l'élaboration de stratégies efficaces et inclusives de santé publique.

L'approche de la recherche de Moss consiste à établir des partenariats avec diverses communautés, telles que les peuples autochtones, les Afro-Néo-Écossais, les immigrants et nouveaux arrivants, les personnes en situation d'instabilité résidentielle, les personnes faisant partie de la diversité sexuelle et de genre, et celles qui n'ont pas accès aux soins primaires, afin d'élaborer conjointement des solutions qui favorisent l'adoption et l'acceptation des vaccins. Cette approche intégrée réunit des chercheurs et des membres de la communauté pour créer de nouveaux modèles de recherche en santé publique qui répondent directement aux besoins de la communauté de manière pratique et durable, en se basant sur des expériences vécues.

« Il est essentiel d'appuyer les chercheurs comme la Dre Moss pour créer un paysage de soins de santé plus équitable », affirme le Dr Bryan Tennant, directeur scientifique de GSK Canada. « Son travail, qui consiste à mobiliser les communautés et à élaborer des solutions de santé sur mesure, s'inscrit parfaitement dans la philosophie de GSK : placer les patients au cœur de tout ce que nous faisons et nous assurer que chacun, peu importe son milieu, a accès aux vaccins et aux soins de santé dont il a besoin. Nous sommes impatients de voir l'impact positif que cette bourse apportera à la santé publique de la Nouvelle-Écosse et d'ailleurs. »

Les recherches actuellement financées par la bourse comprennent une recherche nationale par méthodes mixtes élaborant un cadre pour faire participer les jeunes à la recherche sur les déterminants structurels de la santé chez les jeunes; un outil de littératie numérique conçu conjointement avec les jeunes hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes afin de les aider à prendre des décisions éclairées concernant le vaccin contre le VPH; et une initiative basée en Nouvelle-Écosse adaptant les outils nationaux de couverture vaccinale pour identifier et combler les lacunes en matière de vaccination chez les enfants parmi les populations méritant d'être traitée équitablement.

« L'Université de Dalhousie est fière de célébrer la Dre Stephana Julia Moss comme la récipiendaire de la bourse de recherche GSK en vaccinologie et équité en santé », annonce le Dr David Anderson, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Dalhousie. « Nous faisons l'éloge des recherches exceptionnelles axées sur la communauté de la Dre Moss et remercions GSK pour leur soutien indispensable. Ensemble, ces travaux renforceront l'équité en santé et auront un impact concret en Nouvelle-Écosse et ailleurs. »

Conserver des chercheurs hautement qualifiés, tels que la Dre Moss, est vital pour la capacité de recherche et d'innovation en santé à long terme de la Nouvelle-Écosse. Cette bourse renforce la position de meneur de la province en matière de recherche en santé publique et reflète la priorité stratégique de Dalhousie à créer un système de santé ancré dans l'équité, l'inclusion, et l'impact sur le monde réel.

À propos du Centre canadien de vaccinologie (CCfV)

Le Centre canadien de vaccinologie (CCfV) est une collaboration de Santé IWK, de Santé Nouvelle-Écosse, et de l'Université de Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le CCfV constitue une filière universitaire essentielle pour soutenir les priorités vaccinales du Canada, qu'il s'agisse de mettre au point de nouveaux candidats-vaccins prometteurs ou de mener des recherches appliquées en matière de santé publique afin de prendre des décisions en temps opportun. Pour plus d'informations, consultez le site ccfv.ca.

À propos de l'Université de Dalhousie

L'Université de Dalhousie est la principale université de recherche intensive du Canada atlantique. Située au cœur d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec un campus agricole à Truro/Bible Hill, Dalhousie est une université bel et bien nationale et internationale : plus de la moitié de ses 20 000 étudiants viennent de l'extérieur de la province. Les 6 000 membres du corps professoral forment une communauté diversifiée et motivée par des objectifs précis. Celle-ci s'étend sur 13 facultés et mène des recherches d'une valeur de plus de 181 millions de dollars par an. Faisant partie d'un groupe identifié comme l'un des principaux centres internationaux de recherches océanographiques, l'université a fièrement célébré son 200e anniversaire en 2018.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, afin de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez www.gsk.ca.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Demandes médias auprès de GSK Canada : 1-855-593-6274; Demandes médias auprès du CCfV : Caitlynne Hines, [email protected]