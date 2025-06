Selon l'étude ACTIONS, 39 % des patients atteints de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (RSCaPN) avaient été surexposés aux corticostéroïdes oraux (CSO) avant de commencer un traitement biologique.

GSK a réalisé l'étude ACTIONS en collaboration avec Asthme Canada et des rhinologues canadiens de premier plan.

MISSISSAUGA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude canadienne, en contexte réel, ACTIONS (cAractérisation de l'utilisation des Corticostéroïdes oraux chez les patients atteints de rhInOsinusite chronique avec polypeS nasaux au Canada), a révélé des tendances dans l'administration des corticostéroïdes oraux (CSO) chez les patients atteints de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (RSCaPN), avant le début de leur traitement biologique. Les résultats complets ont récemment fait l'objet d'une présentation dans le cadre de l'assemblée annuelle de la Société canadienne d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Les conclusions de l'étude mettent en évidence que des CSO ont été prescrits à 81 % des patients atteints de RSCaPN au moins une fois au cours des 24 mois précédant le début d'un traitement biologique et que 39 % des patients avaient été surexposés aux CSO au moment où ils commençaient un traitement biologique. Ces constatations font ressortir la nécessité d'accroître la sensibilisation et la formation pour prévenir une surexposition aux CSO et améliorer les soins aux patients.

La RSCaPN est une maladie inflammatoire chronique des sinus paranasaux et de la muqueuse nasale qui entraîne la croissance de polypes nasaux1. Le fardeau associé à la RSCaPN est important, car cette maladie a des répercussions négatives sur la qualité de vie des patients2. Pour traiter la RSCaPN, il faut conjuguer les interventions médicales et chirurgicales. Pour les patients atteints de RSCaPN, les CSO constituent une option thérapeutique courante et efficace souvent utilisée parallèlement à une irrigation saline nasale pour le soulagement à court terme des symptômes3. En dépit de leur efficacité démontrée à court terme, les CSO sont par ailleurs associés à un risque accru d'effets indésirables à court et à long terme, c'est pourquoi les lignes directrices sur les maladies respiratoires recommandent de limiter leur utilisation dans la mesure du possible4,5.

Les médicaments biologiques se sont imposés comme une nouvelle option de traitement en raison de leur efficacité démontrée dans la prise en charge de la RSCaPN, notamment dans la diminution de la dépendance aux CSO6-8. L'étude ACTIONS a fait ressortir des habitudes critiques dans l'utilisation des CSO chez les patients atteints de RSCaPN, révélant ainsi un besoin important auquel les professionnels de la santé se doivent de répondre.

L'étude ACTIONS a été menée par GSK et Asthme Canada en collaboration avec la Dre Yvonne Chan de l'Université de Toronto, la Dre Marie-Noëlle Corriveau de l'Université Laval et le Dr Andrew Thamboo de l'Université de la Colombie-Britannique. IQVIA Solutions Canada Inc a fourni des données et des analyses et un soutien à la recherche.

« Selon nos constatations, une proportion importante de patients atteints de RSCaPN sévère court un risque de surexposition aux CSO. En envisageant une instauration précoce du traitement biologique, s'il est indiqué, il sera possible de réduire potentiellement ce risque et d'améliorer les résultats pour le patient. De plus, la collaboration entre les professionnels de la santé pour promouvoir la sensibilisation et l'adhésion à ces protocoles sera essentielle pour transformer les soins aux patients », déclare la Dre Marie-Noëlle Corriveau.

« Les données indiquent clairement qu'une stratégie proactive d'instauration précoce d'un traitement biologique peut jouer un rôle central dans une meilleure prise en charge de la RSCaPN. L'adoption de ces nouvelles approches s'avère non seulement bénéfique, mais essentielle pour améliorer la qualité de vie de nos patients », précise la Dre Yvonne Chan.

« La RSCaPN et l'asthme coexistent souvent, car ces deux maladies découlent des mêmes mécanismes sous-jacents et influent mutuellement sur leur gravité et leur prise en charge. Cette étude constitue une étape cruciale dans la compréhension du contexte thérapeutique de la RSCaPN. Elle met en évidence l'importance de réduire la dépendance aux CSO afin de trouver des traitements plus durables et plus efficaces. En fin de compte, les patients verront leur santé et leur qualité de vie s'améliorer », conclut Jeffrey Beach, président et chef de la direction, Asthme Canada.

« En tant que chef de file dans le domaine de la santé respiratoire, GSK demeure déterminée à être à l'avant-garde dans la lutte contre les maladies respiratoires. L'étude ACTIONS constitue une preuve supplémentaire de cet engagement, car elle fournit des renseignements précieux, en favorisant l'excellence scientifique dans la recherche et en jouant un rôle moteur dans l'innovation », ajoute la Dre Michelle Horn, directrice médicale nationale chez GSK Canada.

À propos de la RSCaPN

La RSCaPN est causée par une inflammation de la muqueuse nasale pouvant entraîner une croissance des tissus mous, connue sous le nom de polypes nasaux3,6. Les personnes atteintes de RSCaPN présentent divers symptômes comme une obstruction nasale, une perte d'odorat, des douleurs au visage, des troubles du sommeil, des infections et un écoulement nasaux susceptibles d'avoir une incidence importante sur leur bien-être émotionnel et physique1,6,10-11. L'anticorps monoclonal IL-5 est une cytokine (protéine) clé dans l'inflammation de type 2 caractérisée par des éosinophiles (un type de globules blancs) et est présent chez jusqu'à 85 % des personnes atteintes de RSCaPN1,6,10,11. On trouve fréquemment des concentrations élevées d'IL-5 et d'éosinophiles dans les tissus sinusaux et les polypes nasaux des patients atteints de RSCaPN et ils sont associés à une forme sévère de la maladie13-19.

À propos des CSO

Les corticostéroïdes oraux (CSO) sont des médicaments anti-inflammatoires systémiques employés pour traiter les affections inflammatoires, entre autres, les maladies respiratoires et les réactions allergiques. Contrairement aux corticostéroïdes en inhalation (CSI), qui ciblent directement les poumons, et aux corticostéroïdes intranasaux (CSIN) qui agissent sur les voies respiratoires nasales, les CSO sont ingérés et distribués dans tout l'organisme. Parmi les types courants de CSO, mentionnons la prednisone, la méthylprednisolone et l'hydrocortisone. L'utilisation des CSO, y compris les expositions à court terme répétées, est susceptible d'entraîner des risques importants pour la santé. Le large éventail d'effets indésirables associés aux CSO comprend un risque accru d'infection et d'événements cardiovasculaires, l'ostéoporose, le diabète de type 2, le gain de poids et les troubles de l'humeur et du comportement20. Dans l'étude ACTIONS, la surexposition aux CSO était définie comme une dose annuelle totale de CSO ≥ 1 000 mg. En effet, le risque d'effets indésirables augmente significativement lorsque l'exposition cumulative à vie aux CSO atteint 1 000 mg20.

À propos de GSK en santé respiratoire

GSK continue de s'appuyer sur des décennies de travail novateur pour atteindre des objectifs thérapeutiques plus ambitieux, élaborer le traitement de référence de nouvelle génération et redéfinir l'avenir de la médecine respiratoire pour des centaines de millions de personnes atteintes de maladies respiratoires. Avec la meilleure gamme de produits en santé respiratoire de l'industrie et nos vaccins, médicaments biologiques ciblés et médicaments en inhalation actuellement en développement, nous nous concentrons sur l'amélioration des résultats et de la vie des personnes vivant avec tout type d'asthme ou la MPOC, ainsi qu'avec une toux chronique réfractaire moins bien comprise ou des problèmes plus rares, comme la sclérodermie généralisée avec maladie pulmonaire interstitielle. GSK exploite les dernières avancées scientifiques et technologiques dans le but de modifier le dysfonctionnement lié à la maladie sous-jacente et de prévenir sa progression.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.ca.

