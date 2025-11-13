Pour les patients, l'élargissement des services offerts en pharmacie entraînerait une offre de soins primaires en temps opportun.

TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Alors que des millions de Canadiens continuent de se heurter à des obstacles pour accéder aux soins de santé, un nombre croissant de patients souhaiterait que leur pharmacie locale offre davantage de services de santé, selon une nouvelle étude menée par l'Association canadienne des pharmacies de quartier (les « Pharmacies de quartier »).

Un sondage mené cet automne par les Pharmacies de quartier et Abacus Data a permis de constater que plus de 75 % des Canadiens sont en faveur d'un élargissement de l'éventail des services offerts en pharmacie pour améliorer l'accès aux soins, réduire le surpeuplement en salle d'urgence et mieux servir les communautés rurales et éloignées.

« Avec près d'un Canadien sur quatre qui n'a toujours pas accès à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne, plus de personnes s'appuient sur les pharmacies pour pallier à un manque de soins cruciaux, explique Sandra Hanna, cheffe de la direction des Pharmacies de quartier. Les pharmacies sont fières de jouer ce rôle important en tant que centres de soins primaires et d'aider ainsi davantage de patients à obtenir rapidement les soins dont ils ont besoin et d'atténuer la pression sur les partenaires de soins, comme les hôpitaux, les cliniques et les médecins. »

Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont élargi le champ de pratique des pharmaciens, ce qui leur permet de traiter les patients pour des affections mineures, administrer des vaccins supplémentaires et réaliser des examens diagnostiques supplémentaires au point de service.

Les pharmacies du Canada sont prêtes à accepter encore plus de responsabilités pour aider à améliorer l'accès aux soins primaires et réduire la pression à tous les niveaux du système de santé. Les pharmacies de quartier continuent d'engager ses partenaires des gouvernements provinciaux et fédéral pour élargir la panoplie des services en pharmacie, éliminer les obstacles en matière de règlementation pour pratiquer librement d'une province à l'autre, augmenter la taille et la capacité de la main-d'œuvre et créer une plus grande stabilité financière pour le secteur.

Les Canadiens ont démontré un soutien écrasant en faveur de l'élargissement des services de pharmacie dans le dernier sondage des Pharmacies de quartier -- près de 8 répondants sur 10 ont déclaré que, selon eux, le système de soins de santé devient plus efficace et plus accessible quand les pharmacies y intègrent des services supplémentaires.

« Partout au Canada, les gens considèrent les pharmaciens et leur équipe comme des prestataires de confiance qui se trouvent en première ligne des soins de santé de tous les jours, explique encore Sandra. Nous sommes honorés d'avoir gagné cette confiance et, avec le soutien adéquat, les pharmacies s'engagent à assurer que plus de patients reçoivent des soins en temps opportun quand ceux-ci peuvent avoir l'impact le plus important. »

