TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Les médicaments spécialisés transforment le système de santé canadien. À mesure que de plus en plus de thérapies révolutionnaires arrivent sur le marché -- souvent accompagnées d'exigences précises en matière de manipulation, de surveillance et de coordination -- les services qui les accompagnent deviennent essentiels pour assurer des soins sûrs et efficaces.

« Les innovations dans les produits pharmaceutiques transforment les soins aux patients -- et elles s'accompagnent de nouveaux besoins opérationnels, de flux de travail plus complexes et d'enjeux plus importants, a déclaré Sandra Hanna, présidente-directrice générale des Pharmacies de quartier. Les services pharmaceutiques spécialisés sont conçus pour répondre à ces défis, en veillant à ce que les patients reçoivent, à chaque étape, les soins coordonnés, l'expertise pointue et le soutien dont ils ont besoin à chaque étape. Les patients méritent de comprendre leurs options et de pouvoir choisir des prestataires disposant des capacités et de l'infrastructure nécessaires pour les accompagner dans leur parcours unique. »

Les Pharmacies de quartier réaffirment leur engagement envers un choix éclairé pour les patients et leur soutien aux services spécialisés qui améliorent les résultats, atténuent la pression sur les hôpitaux et renforcent la viabilité et la diversité du secteur de la pharmacie. Selon le rapport des Pharmacies de quartier intitulé La valeur des pharmacies qui offrent des services pharmaceutiques spécialisés pour le système de soins de santé, les pharmacies qui offrent ces services spécialisés investissent directement et compensent une valeur économique estimée à 1 G$ par an, au bénéfice des 1,9 million de patients qui ne sont autrement pas pris en charge adéquatement par le système de santé public actuel.

En plus des services en pharmacie, les programmes de soutien aux patients (PSP) offrent une autre valeur cruciale : ils aident les patients à s'informer sur l'accès, le remboursement, le soutien infirmier et sur d'autres besoins au-delà des soins pharmaceutiques. Ensemble, les services spécialisés et les PSP facilitent l'accès aux soins, améliorent la continuité et assurent aux patients de tirer pleinement parti des thérapies innovantes.

« Le choix éclairé est essentiel pour les soins aux patients. Cela signifie donner aux patients les conseils, l'éducation et le soutien dont ils ont besoin pour les aider à s'informer sur les services spécialisés en toute confiance, a déclaré Renée St-Jean, vice-présidente des Pharmacies de quartier. C'est grâce à la collaboration entre les pharmaciens, les prestataires de PSP, les fabricants et les payeurs que nous pouvons nous assurer d'offrir des thérapies complexes de manière équitable et selon les normes de qualité les plus élevées. »

Ces priorités seront au cœur du Sommet de la pharmacie de médicaments de spécialité pour promouvoir la valeur, le choix et la collaboration, qui se déroulera à Toronto les 6 et 7 novembre 2025. Le Sommet est le seul événement d'envergure nationale réunissant des prestataires spécialisés, des détaillants en pharmacie, des fabricants, des prestataires de PSP, des patients et des payeurs afin d'explorer des solutions collaboratives faisant progresser les soins spécialisés au Canada.

Apprenez-en plus et inscrivez-vous au sommet : https://site.pheedloop.com/event/NPSpecSumm25/home

Les Pharmacies de quartier représentent les principales organisations pharmaceutiques du Canada, y compris les chaînes, les enseignes, les pharmacies de soins de longue durée, les pharmacies de médicaments de spécialité, celles des chaînes de supermarchés et des grands détaillants.

www.neighbourhoodpharmacies.ca

416-221-9100