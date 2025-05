OTTAWA, ON, le 15 mai 2025 /CNW/ - Voix nationale dotée d'une vision audacieuse, l'Association canadienne des pharmacies de quartier (les « Pharmacies de quartier ») célèbre fièrement ses 30 ans visant à promouvoir la croissance et à faire avancer la pharmacie en tant que pierre angulaire des soins de santé, mais aussi à défendre l'accès à des soins communautaires de qualité. Fondée en 1995 sous le nom d'Association canadienne des chaînes de pharmacies (ACCP), l'Association s'est transformée en une voix nationale de premier plan, défendant les pharmacies en tant que centres de soins de santé de confiance au cœur de chaque communauté.

Dès le départ, l'Association a été créée pour offrir à la pharmacie une voix forte et unifiée dans un paysage des soins de santé en mutation. Bien qu'à l'origine, elle se focalisait sur les chaînes de pharmacies, la vision s'est depuis élargie pour défendre le rôle de tous les modèles de pharmacies communautaires en tant que partenaires essentiels des soins qui soutiennent la santé de la population au Canada.

Au cours des trois dernières décennies, les Pharmacies de quartier ont été un catalyseur de l'avancement du rôle de la pharmacie dans le système de soins de santé du Canada -- en élargissant le champ de pratique, en améliorant l'accès aux médicaments et en renforçant la durabilité du secteur. Des jalons importants ont donné l'impulsion de ces progrès, notamment la publication du Rapport sur l'état de l'industrie (2006); la défense des soins de première ligne en Ontario (2010); le lancement de 9000 Points de soins : améliorer l'accès à des soins de santé abordables (2013); la publication de Pharmacie 360 (2016), qui offrait un aperçu du milieu des affaires de la pharmacie; et les efforts nationaux coordonnés pendant la COVID-19 (2020-2021), notamment le rôle crucial des pharmacies dans la vaccination de routine. En 2022, nous avons publié un rapport fondamental sur la valeur des services de pharmacie spécialisée, et aujourd'hui, nous continuons de mener le dialogue national sur des enjeux clés, tels que le régime national d'assurance médicaments.

Ces jalons reflètent l'évolution de notre Association, passant de la représentation des chaînes de pharmacies à l'unification de l'ensemble des parties prenantes du secteur de la pharmacie communautaire. Aujourd'hui, nous sommes la voix nationale qui réunit les leaders du secteur pour aborder les enjeux les plus pressants auxquels fait face le système de santé, en menant des changements significatifs qui soutiennent un secteur pharmaceutique prospère et durable, tout en améliorant les résultats en matière de santé pour les Canadiens.

En célébrant ce jalon, nous rendons hommage à nos membres et à nos partenaires dont le soutien de longue date a été essentiel à notre croissance. C'est avec une profonde gratitude que nous avons décerné le prix Heart of Pharmacy à ceux dont l'engagement de plus de 20 ans incarne l'esprit, la résilience et le leadership au cœur de la pharmacie canadienne. Les lauréats comprennent Amgen, Apotex, AstraZeneca, BD, London Drugs Limited, McKesson Canada, Neighbourly Pharmacy Inc., Pfizer, Pharmascience, Rexall, Save-On-Foods, Sobeys National Pharmacy Group et Viatris.

Nous sommes tout aussi honorés de présenter le prix Pharmacy Leaders aux membres et aux partenaires, qui sont le cœur et l'âme de notre communauté, dont la loyauté et la passion ont alimenté notre parcours pendant plus de 15 ans et dont le dévouement est indéfectible. Ce prix a été remis à Calgary Co-Operative Association Limited, aux Entrepôts Costco Canada, JAMP Pharma Group, Mint Pharmaceuticals Inc. et Sandoz.

« Rétrospectivement, nos progrès au cours des trente dernières années témoignent de la force de la collaboration, a déclaré Sandra Hanna, cheffe de la direction des Pharmacies de quartier. Nous avons évolué parallèlement au système de santé -- et nous avons contribué à le façonner. En nous tournant maintenant vers l'avenir, notre nouveau plan stratégique, Prescription for Success, nous guidera pour intégrer pleinement la pharmacie dans les soins primaires. L'avenir est là, et nous sommes prêts à aider la pharmacie à jouer un rôle encore plus important pour soutenir la santé des Canadiens. »

« Notre histoire est la preuve de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble avec un objectif et une vision clairs, a déclaré Marie-Claude Vézina, présidente du conseil d'administration. En nous tournant vers l'avenir, nous adoptons des approches audacieuses et novatrices pour garantir que les pharmacies communautaires continuent de prospérer et de jouer un rôle de leader dans un paysage des soins de santé en pleine mutation. Cet anniversaire est bien plus qu'une simple célébration -- c'est un tremplin pour l'avenir, guidé par notre plan stratégique et notre engagement indéfectible à améliorer les résultats de santé grâce à la pharmacie. »

Notre nouveau plan stratégique, Prescription for Success 2025-2029, s'appuie sur trois décennies de progrès avec une feuille de route audacieuse pour l'avenir. Il réaffirme notre engagement à faire évoluer les modèles d'affaires des pharmacies et à nous assurer que les pharmacies communautaires restent au cœur du système des soins de santé du Canada. Ancrés dans la force de notre passé et soutenus par la confiance de nos membres et partenaires, nous sommes prêts à entrer dans la prochaine ère de la pharmacie en toute confiance.

Au sujet de l'Association canadienne des pharmacies de quartier

Les Pharmacies de quartier représentent les principales organisations pharmaceutiques du Canada, y compris les chaînes, les enseignes, les pharmacies de soins de longue durée, les pharmacies spécialisées, celles des chaînes de supermarchés et des grands détaillants. Nous défendons le rôle des pharmacies dans les soins aux Canadiens, tant derrière que devant le comptoir. Nous visons à promouvoir des soins de santé durables pour toutes les parties prenantes en tirant parti de plus de 12 000 pharmacies commodément situées dans presque toutes les communautés au pays. Les pharmacies sont des endroits essentiels dans les soins aux patients.

Rendez-vous à neighbourhoodpharmacies.ca pour découvrir comment l'Association soutient un avenir robuste et résilient pour les pharmacies communautaires avec son plan stratégique Prescription for Success, et abonnez-vous gratuitement pour recevoir la Neighbourhood Pharmacy Gazette, la publication trimestrielle de leadership éclairé de l'Association axée sur les perspectives, la défense et la santé des Canadiens.

