OTTAWA, ON, le 14 mai 2025 /CNW/ - Alors que le nouveau gouvernement fédéral du Canada définit un programme politique ambitieux, les chefs de file du secteur de la pharmacie de partout au pays se sont réunis aujourd'hui à l'occasion de l'EXPO Pharmacie annuelle de l'Association canadienne des pharmacies de quartier (les « Pharmacies de quartier »). Une table ronde de deux heures organisée à l'événement était consacrée aux rôles cruciaux que peuvent jouer les pharmacies pour bâtir un système de santé plus robuste et plus résilient.

La table ronde a eu lieu quelques semaines seulement après l'engagement du premier ministre, Mark Carney, à faire du système de santé une priorité nationale, annonçant son intention d'améliorer la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre et de lever les obstacles à l'accès aux soins. En réponse, les participants ont exprimé un fort soutien à cette orientation, soulignant leur engagement à collaborer avec le gouvernement pour favoriser des changements significatifs. La vision du premier ministre pour une économie canadienne plus intégrée met en lumière le rôle essentiel du secteur de la pharmacie, situé à la croisée de l'accès aux soins, de la mobilité de la main-d'œuvre et de l'équité en santé; une position qui renforce son statut de pilier de première ligne en matière de santé et de moteur économique crucial.

Animée par Shelita Dattani, vice-présidente principale des Affaires pharmaceutiques et des Relations avec les parties prenantes chez Pharmacies de quartier, et Katie Heelis, vice-présidente principale et responsable d'EnterpriseHealth chez Enterprise Canada, la table ronde a abordé les défis urgents auxquels le secteur est confronté, notamment :

Sécuriser l'approvisionnement du Canada en médicaments -- Faire face aux pressions commerciales internationales et aux droits de douane

-- Faire face aux pressions commerciales internationales et aux droits de douane Élargir le rôle de la pharmacie dans les soins primaires -- augmenter l'accès des patients aux soins primaires de première ligne par l'intermédiaire des pharmacies

-- augmenter l'accès des patients aux soins primaires de première ligne par l'intermédiaire des pharmacies Des modèles de financement durables -- Assurer une juste rémunération qui reflète l'ensemble des services offerts par les pharmaciens

-- Assurer une juste rémunération qui reflète l'ensemble des services offerts par les pharmaciens La mobilité et la flexibilité de la main-d'œuvre -- Éliminer les obstacles interprovinciaux à la pratique et favoriser l'innovation

Les discussions en petits groupes ont renforcé l'ouverture du secteur à collaborer avec le gouvernement pour relever les défis communs et créer conjointement des solutions. Les conversations ont également porté sur la nécessité d'un mandat clair visant à prioriser un accès équitable aux médicaments, à établir des partenariats plus solides avec les décideurs fédéraux en matière de santé et à assurer un engagement envers une innovation durable dans le domaine de la santé. « C'est maintenant le moment d'agir, a déclaré Shelita Dattani. Le secteur de la pharmacie est prêt à être un partenaire à part entière pour améliorer l'accès aux soins pour les patients, protéger l'intégrité de l'approvisionnement en médicaments au Canada, et stimuler une innovation significative dans le domaine de la santé. Le secteur est uni, axé sur les solutions, et profondément en phase avec les besoins des Canadiens. »

Nous appelons maintenant le gouvernement fédéral à agir de toute urgence -- à aligner les politiques et le financement sur les réalités actuelles du système de santé, et à reconnaître le rôle essentiel de la pharmacie en tant que levier de résilience du système.

Cela signifie investir dans des modèles de soins pharmaceutiques durables, éliminer les obstacles interprovinciaux à l'exercice de la profession et s'assurer que les patients puissent compter sur un accès rapide aux médicaments et aux services essentiels -- peu importe où ils vivent.

Au sujet de l'Association canadienne des pharmacies de quartier

Les Pharmacies de quartier représentent les principales organisations pharmaceutiques du Canada, y compris les chaînes, les enseignes, les pharmacies de soins de longue durée, les pharmacies spécialisées, celles des chaînes de supermarchés et des grands détaillants. Nous défendons le rôle des pharmacies dans les soins aux Canadiens, tant derrière que devant le comptoir. Nous visons à promouvoir des soins de santé durables pour toutes les parties prenantes en tirant parti de plus de 12 000 pharmacies commodément situées dans presque toutes les communautés au pays. Les pharmacies sont des endroits essentiels dans les soins aux patients.

Rendez-vous à neighbourhoodpharmacies.ca pour découvrir comment l'Association soutient un avenir robuste et résilient pour les pharmacies communautaires avec son plan stratégique Prescription for Success, et abonnez-vous gratuitement pour recevoir la Neighbourhood Pharmacy Gazette, la publication trimestrielle de leadership éclairé de l'Association axée sur les perspectives, la défense et la santé des Canadiens.

Lien connexe

www.neighbourhoodpharmacies.ca

SOURCE Neighbourhood Pharmacy Association of Canada

Pour plus d'informations : Association canadienne des pharmacies de quartier, 416-221-9100, [email protected]