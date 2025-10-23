TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Les Canadiennes et Canadiens soutiennent massivement la protection des emplois dans l'industrie canadienne de l'automobile ainsi que dans d'autres grands secteurs industriels, selon les résultats d'un récent sondage Pollara. Ce sondage réalisé à l'échelle nationale montre que trois personnes sur quatre (74 %) croient que si le secteur canadien de l'automobile devait s'effondrer, les répercussions sur l'économie du pays seraient « dévastatrices ».

Un sondage indique que la vaste majorité des Canadiennes et Canadiens appuient la protection des emplois de l'industrie de l'automobile dans le cadre des négociations commerciales (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Aussi, 70 % des Canadiennes et Canadiens considèrent que nous ne devrions pas sacrifier notre secteur de l'automobile pour obtenir une entente commerciale avantageuse avec les États-Unis, un résultat qui s'élève à 75 % en Ontario.

« Les Canadiennes et Canadiens comprennent très bien la portée de cette attaque américaine envers les travailleuses et travailleurs du Canada, leurs communautés, ainsi que l'ensemble de la base industrielle du pays, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. En tant que nation, il est clair que nous devons résister pour ne pas laisser Trump détruire nos emplois dans l'industrie de l'automobile et le secteur manufacturier. »

Le sondage Pollara, commandé en partenariat par Unifor et l'Association des fabricants de pièces d'automobile, a interrogé un échantillon composé de 2 700 personnes entre le 11 octobre et le 20 octobre 2025.

« Les fournisseurs automobiles canadiens investissent chaque année des milliards de dollars dans la fabrication de pointe qui contribue à maintenir la capacité concurrentielle mondiale du pays, a ajouté Flavio Volpe, président de l'Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada. La population canadienne comprend que les intérêts étrangers mettent en péril cette capacité concurrentielle précisément en raison des emplois hautement qualifiés et des retombées économiques que ces engagements génèrent. »

Face aux tarifs douaniers ciblés de Trump et au climat d'incertitude croissante à l'échelle mondiale, les Canadiennes et Canadiens ont exprimé clairement leurs préoccupations à l'égard de leurs industries clés. Au total, 78 % des répondantes et répondants se sont dits préoccupés par l'avenir du secteur de l'automobile, avec un résultat équivalent pour le secteur de la foresterie (78 %), suivi de près par les secteurs de l'acier (76 %) et de l'aluminium (74 %) ainsi que l'industrie pétrolière et gazière (73 %).

Le sondage a également révélé ce qui suit :

63 % des Canadiennes et Canadiens, y compris 80 % des électrices et électeurs libéraux, considèrent que le gouvernement du Canada devrait soutenir financièrement l'industrie de l'automobile pour l'aider à survivre à la guerre commerciale avec les États-Unis.

Deux tiers (67 %) des Canadiennes et Canadiens affirment qu'ils boycotteraient ou qu'ils songeraient à boycotter une entreprise ayant délocalisé ses activités commerciales du Canada aux États-Unis en raison des tarifs douaniers.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

