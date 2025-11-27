TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Unifor est encouragé par les nouvelles mesures de soutien mises en place par le gouvernement fédéral pour les secteurs de la foresterie et de l'acier, deux industries durement affectées par la guerre commerciale actuelle avec les États-Unis.

« Nos communautés qui dépendent de la foresterie et de l'acier ont été poussées au bord du gouffre par la guerre commerciale. Ces nouvelles mesures sont un pas dans la bonne direction, mais elles doivent se traduire par du soutien immédiat afin de stabiliser les emplois aujourd'hui alors que nous préparons nos industries pour l'avenir, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. C'est en construisant avec le bois d'œuvre et l'acier canadiens que nous protégerons les emplois, renforcerons notre économie et résisterons aux tactiques commerciales américaines injustes. »

En finançant un usage accru du bois d'œuvre résineux canadien dans la construction de logements et en accordant la priorité aux projets qui peuvent être mis en chantier dans les 12 prochains, nous contribuerons à assurer la durabilité des emplois forestiers, tout en fournissant des solutions à la crise de l'abordabilité du logement.

Le syndicat accueille favorablement l'augmentation du taux du remplacement du programme de Travail partagé qui constitue un point de départ important pour une application élargie de cette mesure dans le cadre d'une réforme globale de l'assurance-emploi en augmentant le taux de remplacement de revenu à 75%, en rehaussant le plafond de la rémunération assurable et en éliminant les règles d'exclusion sévères.

Unifor s'attend à ce que le Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien nouvellement annoncé comprenne une représentation syndicale qui fera pression en faveur de politiques favorables aux travailleuses et travailleurs pour protéger les bons emplois syndiqués et favoriser le développement du secteur en saisissant de nouvelles occasions.

« La création d'un groupe de travail sur la transformation du secteur forestier et la bonification du remplacement des revenus du programme de Travail partagé sont deux mesures réclamées depuis longtemps par Unifor pour appuyer les travailleuses et travailleurs du secteur forestier partout au Québec et au Canada, que ce soit dans les usines de pâtes et papiers ou dans le secteur de la construction de logements, a expliqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Notre syndicat continuera de militer pour obtenir tous les outils dont nous avons besoin pour défendre les bons emplois et bâtir un secteur forestier plus durable. »

Unifor appuie la mise en œuvre d'une politique « Achetez canadien », mais réclame un seuil moins élevé pour soutenir plus efficacement les emplois dans de multiples industries et réitère le besoin de développer des stratégies industrielles pour tous les secteurs qui subissent des attaques commerciales. Le syndicat exhorte également le milieu canadien des affaires à intervenir et à faire véritablement preuve de patriotisme en appuyant les emplois au Canada, notamment au moyen d'investissements en ce sens.

La mise en place de rabais sur les expéditions d'acier et de bois d'œuvre partout au pays renforcera encore davantage les chaînes d'approvisionnement intérieures en rendant le recours au transport routier encore plus abordable ainsi qu'en favorisant l'expansion des échanges commerciaux de l'Est vers l'Ouest. Le Canada doit bâtir un réseau de transport rentable qui soutient également les travailleuses et travailleurs qui contribuent à transporter nos produits puisque l'abordabilité ne doit jamais être obtenue au détriment des travailleuses et travailleurs, notamment par le biais de diminutions salariales ou de réductions des mesures de sécurité.

Dans le secteur de l'acier, le syndicat salue l'ajout de mesures de protection, y compris la baisse des contingents tarifaires, le renforcement des mesures frontalières visant à empêcher les pratiques de dumping de l'acier étranger et les tarifs douaniers généraux de 25 % imposés sur les importations de produits dérivés, des mesures jugées essentielles pour protéger les emplois manufacturiers en aval.

« Le resserrement des contingents et l'imposition de pénalités plus sévères sont des actions nécessaires pour indiquer clairement aux États-Unis que nous ne les laisserons pas s'approprier notre secteur de l'acier, a déclaré Mme Payne. Les membres d'Unifor sont solidaires dans cette lutte. Si les États-Unis veulent continuer d'intensifier cette guerre commerciale, alors le Canada doit être prêt à répondre de façon tout aussi vigoureuse pour protéger nos emplois, nos ressources et nos industries. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande des médias en anglais, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, directrice du Service des communications d'Unifor à l'adresse [email protected] ou au 416 896-3303 (tél. mobile); Pour toute demande de renseignements des médias en français, veuillez communiquer avec : Véronique Figliuzzi, représentante des communications d'Unifor Québec à l'adresse [email protected].