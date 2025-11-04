OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Unifor affirme que les investissements majeurs en capital en matière d'approvisionnement, d'infrastructures et le logement sont des progrès appréciables prévus dans le budget 2025, mais que ces mesures doivent se traduire par des emplois au Canada, une production canadienne et du contenu canadien soutenus par de solides stratégies industrielles sectorielles.

« Pour créer une économie résiliente, les engagements prévus dans le budget fédéral doivent se traduire par de bons emplois syndiqués pour les travailleuses et travailleurs canadiens, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les tarifs douaniers représentent une menace existentielle et le Canada doit répondre aux attaques afin de protéger les familles des travailleuses et travailleurs tout comme les industries. »

Unifor salue l'engagement du gouvernement dans les secteurs clés comme la foresterie, notamment la somme de 13 milliards de dollars octroyée au programme de logements faits au Canada « Maisons Canada », qui est associé à une stratégie fédérale d'achats canadiens pour les matériaux de bois d'œuvre. Le budget prévoit aussi des investissements dans une stratégie moderne de défense industrielle qui doit obligatoirement dynamiser le développement de l'industrie manufacturière intérieure, y compris dans le secteur de l'aérospatiale.

« Le budget 2025 comprend des annonces qui pourraient stimuler la fabrication, notamment dans nos secteurs de l'aérospatiale et de la foresterie, a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Cependant, le gouvernement doit tenir ses promesses et mettre en place des stratégies permettant de protéger les travailleuses et travailleurs des répercussions des tarifs douaniers américains. »

Unifor réitère que le Canada a besoin de stratégies industrielles globales pour soutenir et développer tous les secteurs affectés par les tarifs douaniers, et le syndicat réclame le déploiement dynamique et efficace du Fonds de réponse stratégique de 5 milliards de dollars afin de protéger les emplois industriels.

Le budget prévoit des améliorations spéciales au régime d'assurance-emploi ainsi que des flexibilités de travail partagé pour les travailleuses et travailleurs affectés par les tarifs douaniers. Unifor considère que ces mesures temporaires importantes devraient devenir permanentes dans le cadre d'une réforme élargie du régime d'assurance-emploi.

Les nouvelles dépenses en capital, notamment le montant de 115 milliards de dollars sur cinq ans destiné aux infrastructures dans certains secteurs comme le transport en commun, les soins de santé et le logement, doivent appuyer la création d'emplois au Canada par le biais de règles régissant le contenu intérieur.

La mise en œuvre d'une réglementation sur le gaz méthane réclamée par Unifor doit faire en sorte que les canalisations vieillissantes soient réparées et créer de nouveaux emplois syndiqués. Nous constatons toutefois l'absence dans ce budget 2025 d'engagements concrets visant à renforcer les liens ferroviaires pour le transport énergétique de l'Ouest vers l'Est, y compris l'expédition de produits au moyen de wagons-réservoirs faits au Canada, comme l'a recommandé Unifor.

« Malheureusement, ce budget porte également un dur coup aux services publics essentiels, a ajouté Mme Payne. L'austérité et la privatisation, notamment les menaces persistantes de vente de sociétés publiques et d'aéroports, ne sont pas des approches judicieuses, en particulier en temps de crise. Des services publics forts permettent de faire travailler les gens et de maintenir notre économie à flot. »

Le temps est venu de tirer profit des ressources, des compétences et de la capacité d'innovation du Canada afin de propulser une économie autosuffisante misant sur les produits faits au Canada.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

