OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Alors que le gouvernement fédéral se prépare à présenter le budget 2025, Unifor réitère le besoin crucial que les priorités gouvernementales reflètent une stratégie industrielle complète et tournée vers l'avenir. Unifor affirme que des mesures gouvernementales audacieuses sont indispensables pour protéger les emplois au Canada, renforcer la résilience économique et défendre le Canada contre les menaces commerciales agressives des États-Unis.

Drapeau d'Unifor flottant devant la Colline du Parlement (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Ce budget doit être un plan stratégique pour une économie canadienne encore plus forte et résiliente, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Notre base industrielle fait face à une menace vitale. Le gouvernement doit être prêt à déployer tous les outils à sa disposition, depuis des achats nationaux importants jusqu'à des investissements publics stratégiques, afin d'assurer la prospérité économique des travailleuses et travailleurs canadiens et des industries. »

En août 2025, Unifor a publié son mémoire prébudgétaire, dans lequel il décrit comment élaborer un plan économique et une stratégie industrielle pour les travailleuses et les travailleurs. Le syndicat y a présenté cinq stratégies immédiates destinées à réduire la dépendance excessive du Canada envers les États-Unis, à défendre les intérêts nationaux du Canada, à répondre aux menaces persistantes du président Trump et à mettre en œuvre une stratégie visant à favoriser la création de bons emplois syndiqués. Ces stratégies sont les suivantes :

Pénaliser les entreprises qui délocalisent leurs emplois aux États-Unis : Étendre à tous les secteurs industriels les contre-tarifs douaniers actuellement imposés par le Canada sur les importations, qui visent à dissuader les constructeurs automobiles de délocaliser leur production vers les États-Unis. Le gouvernement doit utiliser et renforcer la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères (LMEE) afin d'imposer des sanctions aux entreprises qui délocalisent des emplois ou des activités hors du Canada en raison des politiques tarifaires des États-Unis, sous la forme d'amendes sévères et d'une interdiction frappant les importations.

Étendre à tous les secteurs industriels les contre-tarifs douaniers actuellement imposés par le Canada sur les importations, qui visent à dissuader les constructeurs automobiles de délocaliser leur production vers les États-Unis. Le gouvernement doit utiliser et renforcer la (LMEE) afin d'imposer des sanctions aux entreprises qui délocalisent des emplois ou des activités hors du Canada en raison des politiques tarifaires des États-Unis, sous la forme d'amendes sévères et d'une interdiction frappant les importations. Soutenir l'industrie forestière au moyen d'une stratégie sur les logements abordables faits au Canada : Le gouvernement doit respecter son engagement à doter les produits forestiers canadiens d'une stratégie nationale améliorée pour la construction de logements.

Le gouvernement doit respecter son engagement à doter les produits forestiers canadiens d'une stratégie nationale améliorée pour la construction de logements. Renforcer les liens pour le transport des sources d'énergie entre l'Est et l'Ouest : Le Canada doit accroître sa capacité d'acheminement de l'ouest vers l'est du pétrole, du gaz et des produits chimiques canadiens par chemin de fer et produire immédiatement des wagons-citernes construits ici même au pays.

Le Canada doit accroître sa capacité d'acheminement de l'ouest vers l'est du pétrole, du gaz et des produits chimiques canadiens par chemin de fer et produire immédiatement des wagons-citernes construits ici même au pays. Faire en sorte que les budgets de défense servent à appuyer les industries canadiennes : Revoir les processus d'approvisionnement en matière de défense pour permettre aux entreprises canadiennes de fabriquer l'équipement dont le Canada a besoin pour défendre sa souveraineté.

Revoir les processus d'approvisionnement en matière de défense pour permettre aux entreprises canadiennes de fabriquer l'équipement dont le Canada a besoin pour défendre sa souveraineté. Restreindre la propriété étrangère sur les minéraux critiques : Mettre en œuvre des mesures visant à restreindre la propriété ou le contrôle étrangers, orienter les investissements publics vers la transformation et la fabrication à valeur ajoutée, et allouer des ressources à la constitution de réserves nationales de minéraux stratégiques essentiels.

À l'approche du budget 2025, la priorité absolue d'Unifor reste une approche solidaire pour lutter contre l'agression commerciale qui vise délibérément des secteurs clés comme l'automobile, la foresterie, la sidérurgie et l'aluminium. Le syndicat continue de mettre en garde le gouvernement fédéral contre des négociations fragmentaires, secteur par secteur, qui pourraient compromettre un levier essentiel. Unifor s'attend à ce que le budget donne suite aux demandes visant à pénaliser les entreprises qui tentent de délocaliser des emplois vers les États-Unis, en les tenant responsables d'avoir trahi les travailleuses et travailleurs et les collectivités de notre pays.

« La guerre commerciale est lancée, et le Canada ne peut pas permettre aux États-Unis de monter les travailleuses et travailleurs les uns contre les autres, ou les secteurs les uns contre les autres, a ajouté Mme Payne. Le Canada doit tirer profit de ses atouts - ses ressources, ses talents et son secteur manufacturier de pointe - pour bâtir une économie autosuffisante. C'est le genre de vision transformatrice que nous attendons de ce budget. »

Lors du Congrès statutaire d'Unifor, les déléguées et délégués ont approuvé à l'unanimité le document intitulé Tracer une nouvelle voie pour l'économie du Canada. Ce plan exhorte les gouvernements à officialiser des stratégies industrielles ambitieuses dans tous les secteurs, avec la participation des travailleuses et travailleurs comme intervenants. Il exige que le Canada ne conclue que des ententes de « commerce équitable » afin de diversifier ses exportations et de permettre la propriété canadienne et la gestion démocratique de nos industries et de nos ressources nationales essentielles.

Dans un contexte où l'économie canadienne est confrontée à la menace vitale que représentent les tarifs douaniers américains, Unifor met également en garde contre les mesures d'austérité qui compromettent les services publics dont dépendent les travailleuses et travailleurs. Le budget doit maintenir les investissements essentiels qui servent de stabilisateurs économiques pour les familles de la population active. Cela comprend la réforme de l'assurance-emploi et la protection des programmes sociaux essentiels comme le régime universel d'assurance-médicaments, les services de garde et le logement abordables, ainsi que les soins de longue durée.

« L'austérité est une crise en devenir, a déclaré Mme Payne. Des investissements stratégiques dans les services publics constituent un levier économique essentiel qui permet de maintenir la population et notre économie à flot en période de turbulences. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande de renseignements des médias ou organiser une entrevue, communiquez avec Kathleen O'Keefe, directrice du Service des communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au numéro 416-896-3303 (cellulaire).