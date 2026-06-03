Près des trois quarts prévoient de transférer du patrimoine de leur vivant, mais sans plan, les bonnes intentions ne suffiront peut-être pas

TORONTO, le 3 juin 2026 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC axé sur l'héritage et le transfert de patrimoine souligne une lacune frappante dans la planification successorale chez les Canadiens : bien que 94 % des répondants croient que tout le monde devrait avoir un testament qui définit clairement le transfert d'actifs, seulement 52 % affirment en avoir un.

Le sondage suggère que ce décalage réside moins dans les valeurs que dans les obstacles au démarrage et au suivi. Parmi les personnes qui n'ont pas rédigé de testament, les principales raisons invoquées sont la procrastination (39 %), le sentiment de ne pas posséder suffisamment de biens pour justifier un testament (31 %) et le fait de ne pas savoir par où commencer (24 %).

Au-delà des testaments, les résultats montrent que les Canadiens sont encore moins nombreux à avoir mis en place d'autres éléments fondamentaux : seuls 39 % déclarent disposer d'un plan financier et 29 % d'un plan successoral, ce qui souligne à quel point la planification reste souvent incomplète, même lorsque l'intention est bien là.

« Les Canadiens s'accordent massivement à dire qu'un testament est indispensable, mais nombreux sont ceux qui repoussent ou évitent de prendre les mesures nécessaires pour profiter de la tranquillité d'esprit qu'il peut apporter, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification et conseil financiers, à la CIBC. La planification financière et successorale peut sembler intimidante ou facile à remettre à plus tard, mais ce n'est pas une fatalité. Avec des conseils avisés, il est possible de mettre en place un plan précis qui permettra de s'assurer que ses biens seront répartis conformément à ses souhaits. »

Le sondage met également en évidence un changement dans la manière dont les Canadiens envisagent de transmettre leur patrimoine. Parmi les personnes qui envisagent de transmettre leur patrimoine, près des trois quarts (73 %) préfèrent effectuer des donations progressives de leur vivant (26 %) ou combiner ces donations avec un versement forfaitaire après leur décès (47 %). Cette tendance ne fait que renforcer l'importance de la planification, notamment en cherchant un équilibre entre la générosité à court terme et les besoins à long terme.

La Banque CIBC offre des conseils et des outils personnalisés pour aider les clients à planifier leurs finances et leur succession, notamment :

Mme Lucreziano anime le balado Smart Advice. Son épisode du 25 mai 2026 présente son entretien avec Tom Deans, expert en gestion de patrimoine intergénérationnel.

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 27 au 6 mars 2026 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 200 Canadiens âgés de 30 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements : Alexa Xuereb, Affaires publiques, Banque CIBC, [email protected] ou 416 784-7909