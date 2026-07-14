L'Équipe CIBC recueille 1,7 M $ pour le 30e Tour CIBC Charles-Bruneau

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le 30e Tour CIBC Charles-Bruneau a eu lieu du 4 au 10 juillet, réunissant des cyclistes de partout au Québec, tous unis par le même espoir : que chaque enfant atteint de cancer ait la chance de guérir et de mener une vie saine. Un groupe inspirant de plus de 1 000 participants et bénévoles, dont 129 membres dévoués de l'Équipe CIBC, se sont mobilisés. Cette année, plus de 4 M $ ont été amassés, et l'Équipe CIBC a versé un montant impressionnant de 1,7 M $.

Les membres de l’équipe CIBC remettent un chèque de 1,7 million de dollars lors de la 30e édition annuelle du Tour CIBC Charles-Bruneau, le 10 juillet 2026

Cette année, l'Équipe CIBC souligne sa 20e année en tant que commanditaire principal du Tour CIBC Charles-Bruneau. Depuis 2006, la CIBC a amassé plus de 15 millions de dollars pour la Fondation Charles-Bruneau. Les fonds recueillis sont investis dans des organismes qui offrent des services de recherche, de traitement, de dépistage et de diagnostic, ainsi que dans des initiatives liées au cancer qui accordent la priorité à la prévention et à la détection précoce afin que les enfants atteints du cancer puissent se concentrer sur leurs rêves, et non sur leur diagnostic.

« Ce partenariat est au cœur même de l'identité de la Banque CIBC », a déclaré Rosa Trunzo, vice-présidente principale et chef régional, Est du Canada, Services bancaires personnels à la Banque CIBC. « Chaque année, il est extrêmement inspirant de voir les membres de notre équipe, nos clients et nos collectivités se mobiliser autour du Tour, surtout alors que nous célébrons 20 ans à titre de commanditaire principal. »

À l'heure actuelle, plus de 2 000 enfants au Québec sont atteints du cancer, et près de 300 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Les recherches financées par la Fondation Charles-Bruneau ont une incidence partout dans le monde et offrent les meilleures chances de guérison à tous les enfants atteints du cancer au Québec et partout au Canada. Grâce à la recherche des 30 dernières années, le taux de guérison des principaux types de cancer est passé de 35 % à 85 %.

« Au fil des ans, j'ai eu le privilège de constater de première main l'impact de la Fondation Charles-Bruneau sur les enfants et les familles aux prises avec le cancer », a déclaré Charles Martel, directeur général, chef régional et directeur de succursale, Gestion privée CIBC, Wood Gundy, région du Québec et membre du conseil d'administration de la Fondation Charles-Bruneau. « Cette année marquante est l'occasion de mesurer le chemin parcouru dans la recherche sur le cancer pédiatrique, tout en reconnaissant l'important travail qu'il reste à accomplir. »

« Depuis 20 ans, la Banque CIBC est au cœur du Tour CIBC Charles-Bruneau, contribuant à faire de cet événement un puissant mouvement de solidarité », a déclaré Pierre Bruneau, fondateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau. « Depuis des années, la Banque CIBC mobilise ses équipes, ses clients et des milliers de participants pour une même cause : donner de l'espoir et un avenir meilleur aux enfants atteints de cancer. »

Vous pouvez tout de même faire une différence en envoyant une carte électronique à vos amis et à votre famille. Pour chaque carte virtuelle envoyée, la Banque CIBC versera 10 $ à la Fondation Charles-Bruneau jusqu'à concurrence de 50 000 $, afin de soutenir la recherche et les soins essentiels, et ainsi donner à davantage d'enfants la possibilité de guérir et de s'épanouir.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'équipe Banque CIBC, nous nous engageons à créer un monde où chacun a l'occasion de réaliser ses ambitions. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements : Alexa Xuereb, Affaires publiques, Banque CIBC, [email protected] ou 416 784-7909