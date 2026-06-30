Gestion globale d'actifs CIBC lance un fonds d'infrastructure privé avec J.P. Morgan Asset Management

TORONTO, le 30 juin 2026 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion globale d'actifs CIBC* (GGA CIBC) a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'infrastructure privé CIBC, contribuant à l'expansion de l'entreprise dans les marchés privés et au renforcement de sa collaboration avec J.P. Morgan Asset Management (« JPMAM »).

Le fonds est conçu, en partenariat avec l'équipe Stratégies et solutions de placements non traditionnels de JPMorgan Asset Management, pour offrir aux investisseurs canadiens qualifiés un accès direct à une infrastructure privée de qualité institutionnelle. Il donne accès à des services physiques essentiels au fonctionnement de l'entreprise et est conçu pour protéger les investisseurs des cycles macroéconomiques et des fluctuations traditionnelles des marchés.

« Dans le climat économique actuel, construire des portefeuilles résilients exige d'aller au-delà de l'allocation traditionnelle entre actions publiques et titres à revenu fixe », a déclaré David Wong, chef des placements du groupe, Gestion globale d'actifs CIBC. « Les investisseurs ont besoin de solutions capables de résister à l'incertitude et de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, c'est pourquoi nous sommes ravis d'offrir un accès aux infrastructures privées. »

Le Fonds d'infrastructure privé CIBC offre quatre avantages importants aux investisseurs :

Mécanismes contractuels de protection contre l'inflation : Les actifs sous-jacents du fonds produisent des flux de trésorerie liés à l'inflation, ce qui constitue une protection naturelle contre l'augmentation des prix.

Les actifs sous-jacents du fonds produisent des flux de trésorerie liés à l'inflation, ce qui constitue une protection naturelle contre l'augmentation des prix. Dimension institutionnelle : Les investisseurs accèdent à de vastes infrastructures essentielles et à des réseaux de transport partout dans le monde.

Les investisseurs accèdent à de vastes infrastructures essentielles et à des réseaux de transport partout dans le monde. Diversification de portefeuille : En raison de sa faible corrélation avec la volatilité des actions publiques et des marchés des titres à revenu fixe, le fonds aide à protéger les capitaux lorsque les marchés publics sont en baisse.

En raison de sa faible corrélation avec la volatilité des actions publiques et des marchés des titres à revenu fixe, le fonds aide à protéger les capitaux lorsque les marchés publics sont en baisse. Feuille de route reconnue : La stratégie s'appuie sur les décennies d'expérience de JPMAM en matière de gestion active d'actifs, de surveillance rigoureuse des risques et de solides rendements nets des actifs réels mondiaux.

« Nous sommes heureux d'approfondir notre collaboration avec la Banque CIBC et d'offrir notre expertise en gestion d'actifs institutionnels à nos clients de gestion privée au Canada », a déclaré Travis Hughes, chef, Canada, J.P. Morgan Asset Management. « Ce fonds propose aux investisseurs une solution sophistiquée fondée sur des pratiques d'investissement disciplinées et une gestion rigoureuse des risques, visant à soutenir la croissance du capital à long terme. »

Ce lancement représente une étape importante dans l'engagement de Gestion globale d'actifs CIBC envers l'innovation des produits, offrant aux investisseurs un accès privilégié à des placements alternatifs à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, visitez le site renaissanceinvestments.ca.

*Gestion d'actifs CIBC Inc., exerçant ses activités sous la marque Gestion mondiale d'actifs CIBC.

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À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, avec des actifs sous gestion de 4,2 billions de dollars américains (au 31 décembre 2025), est un chef de file mondial de la gestion de placements. J.P. Morgan Asset Management compte parmi ses clients des institutions financières, des petits investisseurs et des particuliers à valeur nette élevée dans tous les grands marchés du monde. L'entreprise propose des capacités d'investissement à l'échelle mondiale dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les fonds de couverture, le capital-investissement et les instruments de liquidité.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBCMC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 mars 2026, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/fr/asset-management ou suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.

1 Gestion globale d'actifs CIBC (anciennement « TAL Gestion globale d'actifs inc. ») a été fondée en 1972 en tant que société privée de gestion de placements. La Banque CIBC a acquis une participation dans cette société en 1994, puis en est devenue la propriétaire exclusive en 2001. 2 Ce chiffre comprend un montant nominal de 57 G$, 125 G$ d'actifs de Gestion privée CIBC aux États-Unis et 28 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 mars 2026.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]