Un sondage de Deloitte Canada révèle que les organisations canadiennes tirent des bénéfices de l'IA, mais pourraient en mesurer la valeur de façon trop restrictive

Les hauts dirigeants au Canada font état d'une forte adoption de l'IA et de gains de productivité. Toutefois, plusieurs continuent d'en évaluer la valeur, surtout à partir de l'efficacité et des économies de coûts, plutôt qu'au regard de résultats d'affaires plus larges.

TORONTO, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Un nouveau sondage mené par Deloitte Canada auprès de hauts dirigeants révèle que les organisations canadiennes obtiennent des résultats mesurables grâce à l'IA, mais que plusieurs pourraient en limiter la portée à long terme en se concentrant sur les gains les plus visibles plutôt que sur des mesures plus globales de la valeur d'affaires. Alors que 88 % des dirigeants se disent sûrs de pouvoir mesurer le rendement de leurs investissements en IA et que 90 % rapportent des effets positifs sur la productivité au cours des 12 derniers mois, les indicateurs les plus courants demeurent les gains de productivité et les économies de coûts. Moins de dirigeants évoquent des résultats d'affaires plus larges, comme la croissance des revenus ou la réduction des risques, ce qui suggère que de nombreuses organisations captent les bénéfices immédiats de l'IA sans encore en exploiter pleinement la valeur stratégique.

« La plupart des organisations mesurent encore la valeur la plus facile à démontrer, et non la plus importante », affirme Nihar Dalmia, associé, IA et données, chez Deloitte Canada. « La productivité et les économies de coûts sont essentielles, mais elles ne constituent qu'une première étape. Les organisations qui obtiennent des résultats plus différenciés élargissent leurs indicateurs de valeur afin d'inclure la croissance des revenus, l'accélération de la prise de décision, l'amélioration de l'expérience client et de nouvelles façons de travailler. »

L'accent demeure sur des gains progressifs alors que les organisations cherchent

à accroître la valeur

Même si l'IA est désormais largement déployée, les organisations continuent souvent d'adopter une approche progressive quant à son utilisation. Les opérations constituent aujourd'hui la principale fonction où la valeur de l'IA est réalisée (57 %), ce qui indique que plusieurs organisations privilégient l'amélioration des processus existants plutôt qu'une transformation en profondeur des façons de travailler à l'échelle de l'entreprise.

« La plupart des dirigeants adoptent encore une approche progressive de l'IA, car c'est la voie la plus simple », explique Jas Jaaj, leader mondial, Marchés, écosystèmes et alliances en IA, chez Deloitte Canada. « Le véritable changement survient lorsque les organisations ne se contentent plus d'optimiser l'efficacité, mais repensent entièrement leurs modes de fonctionnement. »

Une confiance élevée envers l'IA, mais une visibilité encore limitée

Les dirigeants canadiens affichent un haut niveau de confiance envers leurs environnements d'IA : 95 % se disent confiants quant à la conformité, et 94 % quant aux systèmes développés à l'interne.

Toutefois, plusieurs organisations reconnaissent qu'elles n'ont pas une visibilité complète de l'utilisation de l'IA au sein de leurs activités. Près des deux tiers (64 %) estiment qu'au moins 11 % des activités liées à l'IA se déroulent en dehors des outils approuvés ou encadrés.

« Ce qui ressort, c'est que la confiance n'est plus vraiment l'enjeu principal », souligne Nihar Dalmia. « Le véritable défi concerne la visibilité et le contrôle. La discussion évolue : on ne se demande plus "Peut-on faire confiance à l'IA?", mais plutôt "Comment assurer une reddition de comptes à grande échelle sans freiner l'innovation?". À mesure que son utilisation s'accroît, les organisations devront renforcer leurs pratiques de suivi, de gouvernance et de compréhension des activités liées à l'IA dans l'ensemble de l'entreprise. »

Le soutien à la souveraineté de l'IA est également marqué chez les dirigeants canadiens : 96 % jugent important que les technologies d'IA soient développées, hébergées et encadrées conformément aux lois canadiennes.

Les données et les systèmes demeurent des facteurs déterminants pour accroître

la valeur

Alors que les organisations cherchent à dépasser les gains initiaux, la qualité des données (59 %) et l'intégration des systèmes existants (51 %) demeurent les principaux obstacles évoqués. Parallèlement, l'amélioration de la qualité des données (45 %) est perçue comme le principal facteur d'accélération pour obtenir de meilleurs résultats.

Les dirigeants poursuivent leurs investissements : 86 % prévoient d'accroître les efforts de perfectionnement des compétences en IA, et 92 % indiquent que les employés perçoivent positivement les effets de l'IA.

« Les organisations qui dégagent de la valeur n'attendent pas des données parfaites », ajoute Nihar Dalmia. « Elles adoptent une approche disciplinée, en se concentrant non seulement sur des cas d'usage isolés, mais sur l'avenir de leurs activités et de leurs fonctions avec l'IA, tout en améliorant les données et les systèmes les plus critiques pour ces priorités. Au-delà des données, le défi majeur est la coordination : la façon dont les personnes, les processus et l'IA s'articulent concrètement. C'est là que les transformations les plus significatives prennent forme. »

Méthodologie du sondage

Les résultats reposent sur un sondage réalisé par Deloitte Canada auprès de 300 hauts dirigeants d'organisations canadiennes, mené du 9 au 18 mars 2026. Les répondants provenaient de divers secteurs, régions et tailles d'organisations, la plupart travaillant au sein d'entreprises générant plus de 100 millions de dollars de revenus annuels.

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