Plus de 500 entreprises canadiennes privées reconnues pour leur excellence en affaires.

TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - Alors que les entreprises canadiennes composent avec l'incertitude économique mondiale, les pénuries de talents et une transformation technologique accélérée, Deloitte Canada a annoncé aujourd'hui les 505 lauréates du palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada en 2026. Ensemble, ces entreprises emploient plus de 571 000 personnes au pays et génèrent près de 300 milliards de dollars de revenus, soulignant le rôle important qu'elles jouent dans la dynamique de l'économie canadienne.

Des entreprises canadiennes taillées pour diriger : dévoilement des Sociétés les mieux gérées au Canada (Groupe CNW/Deloitte Canada)

« Représentées d'un océan à l'autre, les Sociétés les mieux gérées au Canada constituent l'un des piliers de l'économie du pays, a déclaré Ruby Williams, leader nationale du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada et associée, Deloitte Sociétés privées. Cette année, les lauréates ont bâti des entreprises qui montrent la voie, fixent la barre plus haut, créent des retombées durables et inspirent l'ensemble de notre communauté d'affaires à aller plus loin. »

Les lauréates couvrent tous les grands secteurs, avec une forte représentation des industries de consommation, de l'énergie et des secteurs industriels, des services financiers, ainsi que des sciences de la vie et des soins de santé. Cette diversité montre que l'élan économique du Canada dépasse largement un seul secteur. De plus, plus de la moitié étant des entreprises familiales, elles reflètent l'esprit d'entrepreneuriat profondément ancré dans les collectivités partout au pays.

Ce qui distingue la cohorte de cette année, c'est leur manière de croître dans un environnement en mutation. Près de 80 % misent davantage sur la croissance organique, la majorité ayant d'ambitieux projets d'expansion au pays (70 %), des partenariats stratégiques (68 %) et des activités de fusions et acquisitions (66 %). Par ailleurs, l'expansion à l'international demeure importante, mais plus sélective (40 %), ce qui signale une approche « le Canada d'abord, les occasions adjacentes ensuite » dans un climat de volatilité mondiale. Les marchés internationaux restent toutefois une occasion importante sur laquelle s'appuyer pour soutenir la croissance future.

Le talent demeure l'obstacle le plus important : 66 % des lauréates indiquent éprouver des difficultés à attirer et à retenir les personnes nécessaires à leur croissance. Les entreprises mentionnent également les pressions sur les coûts, la complexité réglementaire, le cyberrisque et le vieillissement des infrastructures TI parmi les facteurs qui menacent leur compétitivité. Malgré ces contraintes, elles continuent d'investir dans les capacités qui renforceront leur compétitivité future, en privilégiant l'excellence opérationnelle (78 %), les technologies avancées comme l'IA générative et l'automatisation (74 %), ainsi que l'innovation en matière de main‑d'œuvre (73 %), tout en mettant l'accent sur l'EDI (équité, diversité et inclusion) (51 %) et la R‑D (47 %).

« Ces stratégies témoignent d'une cohorte qui embrasse le changement plutôt que de s'y agripper, ce qui les rend prêtes pour l'avenir en période d'incertitude », a affirmé Derrick Dempster, leader national du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada et associé, Deloitte Sociétés privées. « Les Sociétés les mieux gérées au Canada se transforment plus rapidement, modernisent plus résolument et élèvent les attentes quant au leadership des entreprises canadiennes. »

Les Sociétés les mieux gérées prennent les devants pour bâtir une communauté d'affaires plus forte, plus diversifiée, plus durable et plus résiliente. Par le programme des Sociétés les mieux gérées, ces leaders s'unissent autour d'une raison d'être commune pour faire croître et renforcer l'économie canadienne. Présent dans plus de 40 pays et regroupant 1 400 entreprises à l'échelle mondiale, le programme des Sociétés les mieux gérées demeure au Canada et continue de mettre en lumière les leaders du secteur privé qui stimulent la croissance nationale, créent des emplois et repoussent les limites du possible.

La liste complète des lauréates 2026 est disponible au www.societeslesmieuxgerees.ca

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SOURCE Deloitte Canada