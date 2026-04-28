Cette acquisition permet de créer une plateforme de calibre mondial afin d'aider les clients à planifier, construire et exploiter des actifs immobiliers et d'infrastructure complexes avec une plus grande certitude.

TORONTO, le 28 avril 2026 /CNW/ - Deloitte Canada a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Tjene Corp., une société de conseil en technologies de l'infrastructure et de l'immobilier établie à Toronto, spécialisée dans les systèmes intégrés pour l'immobilier, les infrastructures, les projets d'investissement et l'environnement bâti. Cet investissement stratégique renforce l'activité des services-conseils du groupe Infrastructure et immobilier de Deloitte, en élargissant ses capacités technologiques novatrices. Il permet également au cabinet d'offrir à ses clients des solutions intégrées couvrant l'ensemble du cycle de vie des infrastructures et des actifs immobiliers, des programmes d'infrastructure et de la réalisation de projets d'investissement jusqu'aux opérations continues en immobilier et en milieux de travail.

« Le Canada est à l'aube d'une vague majeure d'investissements dans les infrastructures, les projets d'investissement et l'immobilier », a déclaré Anthony Viel, chef de la direction, Deloitte Canada. « L'intégration de l'expertise et des talents technologiques de Tjene nous permet d'accompagner nos clients dans leur croissance avec confiance, d'accroître la prévisibilité de leurs initiatives stratégiques et de contribuer à la pérennité de leurs organisations dans un environnement en constante évolution. »

Les organisations sont confrontées à une complexité croissante, alimentée par la transformation numérique, l'évolution des modèles de main-d'œuvre et des attentes accrues en matière de performance et de résilience. À mesure que l'activité de développement s'accélère pour soutenir la croissance économique, la technologie devient centrale pour la gestion des programmes d'infrastructures et d'immobilier. L'acquisition de Tjene par Deloitte renforce ses capacités en matière de systèmes intégrés de gestion des milieux de travail ainsi que de services numériques pour les projets d'investissement, partout au Canada.

« Reconnue pour son approche innovante, Tjene apporte une connaissance approfondie des plateformes axées sur les actifs, de la réalisation numérique de projets et de l'analyse de données, fondée sur des pratiques de pointe du secteur et des normes reconnues à l'échelle mondiale », a déclaré Calvin Yoa, chef de la direction, Tjene Corp. « En combinant la robustesse de nos technologies et notre vision tournée vers l'avenir avec le leadership de Deloitte sur le marché et sa présence à l'échelle nationale, nous redéfinissons ce que signifie être un chef de file dans ce domaine. »

La pratique des services-conseils du groupe Infrastructure et immobilier de Deloitte Canada collabore avec des dirigeants du secteur et des administrations publiques dans divers secteurs afin de soutenir la planification, le développement, l'entretien et la transformation d'actifs d'infrastructure et d'immobilier. L'équipe a accompagné de nombreuses initiatives d'envergure, permettant aux entreprises, aux gouvernements et aux décideurs de relever les défis actuels tout en se préparant aux besoins de demain.

À propos de Deloitte Canada

Chez Deloitte, notre raison d'être est d'avoir une influence marquante. Nous existons pour inspirer et aider nos gens, nos organisations, nos collectivités et nos pays à prospérer. Notre travail soutient une société prospère où les gens peuvent s'épanouir et saisir des occasions. Il renforce la confiance des consommateurs et des entreprises, aide les organisations à trouver des moyens créatifs de déployer des capitaux, habilite des institutions sociales et économiques justes, fiables et efficaces, et permet à nos amis, à nos familles et à nos collectivités de profiter de la qualité de vie qui accompagne un avenir durable. Étant le plus grand cabinet de services professionnels détenu et exploité par des Canadiens dans notre pays, nous sommes fiers de travailler aux côtés de nos clients pour avoir une influence positive sur tous les Canadiens.

Deloitte offre des services de premier plan dans les domaines de la consultation, de la fiscalité et des services juridiques, des conseils financiers, de l'audit et de la certification ainsi que des conseils en gestion des risques à près de 90 % des sociétés du palmarès Fortune Global 500MD et à des milliers de sociétés fermées. Nous réunissons des compétences, des perspectives et des services de classe mondiale pour aborder les enjeux d'affaires les plus complexes de nos clients.

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SOURCE Deloitte Canada