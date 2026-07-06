Déploiement d'une intelligence agentique connectée dans Deloitte Omnia pour le groupe Audit et Services-conseils en audit

Un réseau d'agents d'IA intégré dans les flux de travaux quotidiens pour rehausser la qualité et le service à la clientèle.

TORONTO, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Deloitte annonce le déploiement d'un réseau unifié d'IA agentique dans la plateforme mondiale d'Audit et Services-conseils en audit, Deloitte Omnia, afin de rehausser la prestation des services.

Le réseau intégré d'agents intelligents regroupe au même endroit les agents existants et de nouveaux agents d'IA, qui travailleront de concert pour coordonner et exécuter les flux de travaux. Grâce à cette intelligence intégrée collaborative, les quelque 85 000 professionnels d'Audit et Services-conseils en audit de Deloitte à l'échelle mondiale pourront obtenir de meilleurs constats exploitables et des analyses plus approfondies des risques pour mener leurs travaux avec confiance et exercer une plus grande influence dans un environnement complexe.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre des investissements dans les innovations d'IA qui ont été annoncés par Deloitte en juillet 2025 (en anglais seulement), et reflète l'engagement continu de Deloitte pour une stratégie d'innovation dirigée par l'humain, propulsée par l'IA.

Transformer les travaux d'audit et de services-conseils en audit

La nouvelle intelligence agentique connectée d'Omnia répond aux environnements clients de plus en plus complexes et axés sur les données en intégrant et en élargissant les capacités d'IA au sein de la plateforme, tout en étant adaptée à l'intégration de capacités additionnelles au fil du temps.

Dans cette nouvelle version d'Omnia, voici quelques exemples de ce que les agents d'IA peuvent faire :

Analyser l'information pour déterminer les facteurs de risque.

Fournir des réponses en temps réel et adaptées au contexte qui soutiennent la prise de décisions, en s'appuyant sur les technologies de pointe pour aider les professionnels de classe mondiale de Deloitte à exercer un meilleur jugement et à acquérir une meilleure compréhension.

Effectuer des travaux préliminaires (extraction de données, analyse d'éléments probants, rédaction de documents et élaboration de conclusions préliminaires), qui sont ensuite soumis à l'examen des professionnels.

Assister les professionnels dans l'évaluation de la conformité aux exigences réglementaires et aux obligations d'information.

Accroître la qualité grâce à une prestation de services dirigée par l'humain, propulsée par l'IA

L'approche d'Audit et Services-conseils en audit de Deloitte repose sur la conviction que la qualité et la confiance sont renforcées lorsqu'on allie le jugement professionnel et la pensée critique aux technologies de pointe.

« La mise en place d'un puissant réseau de capacités d'IA agentique au sein de Deloitte Omnia marque une étape importante dans le parcours de transformation numérique mondiale de Deloitte. Pour façonner l'avenir d'Audit et Services-conseils en audit, nous combinons l'excellence de nos professionnels à l'exploitation des technologies de pointe pour éclairer le jugement et mettre davantage l'accent sur ce qui compte le plus : rehausser la qualité, favoriser une meilleure prise de décisions et accroître la valeur que nous offrons chaque jour à nos clients. »

- Matt Welchinski, associé directeur, Audit et Services-conseils en audit, Deloitte Canada

Développer l'innovation à l'échelle mondiale

Le nouveau réseau intégré d'agents intelligents d'Omnia a été créé par les équipes d'ingénierie internes de Deloitte et il est conçu pour s'adapter à l'émergence de nouvelles technologies. Les capacités d'IA ont été développées conformément au cadre d'IA digne de confiance de Deloitte, qui met de l'avant les questions relatives à la gouvernance, aux contrôles et à la conformité tout au long du cycle de vie, de façon à favoriser une utilisation responsable et transparente.

« Les clients de Deloitte exercent leurs activités dans un environnement caractérisé par la rapidité, la complexité et l'évolution constante, mentionne Nigel Thomas, leader du changement numérique, groupe mondial Audit et Services-conseils en audit. Grâce à Omnia, les professionnels de Deloitte travaillent de concert avec les clients pour réaliser un audit intégrant une technologie d'IA avancée afin de les aider à faire face au changement et à gérer les risques. »

Omnia intègre les capacités agentiques directement dans la plateforme tout en tirant parti de la méthodologie exclusive de Deloitte, ce qui assure une application uniforme dans l'ensemble des missions de son réseau mondial.

« Omnia est devenue une plateforme dynamique unifiée où les professionnels et la méthodologie de Deloitte s'allient aux données et à l'IA, souligne Will Bible, leader du groupe mondial des produits numériques d'Audit et Services-conseils en audit de Deloitte. Notre technologie absorbe des flux de travail qui demandent beaucoup de temps, ce qui permet de peaufiner la pensée critique et les analyses. Et ce n'est que le début! »

Se préparer à l'avenir de l'audit et des services-conseils en audit

Cette nouvelle intelligence agentique d'Omnia est le fruit de plus d'une dizaine d'années d'investissements et l'une des grandes réalisations de la stratégie d'IA d'Audit et Services-conseils en audit de Deloitte.

À l'heure où les organisations accélèrent l'adoption de l'IA, Deloitte continue de stimuler l'innovation dans l'ensemble de ses services. Notre groupe IA en Services-conseils en audit offre notamment des services d'évaluation et des services-conseils en matière d'IA touchant la gouvernance, les contrôles, les extrants, l'intégrité des données et le rendement du modèle, afin d'aider les organisations à établir la confiance et à satisfaire aux évaluations indépendantes fondées sur des données probantes.

Investir dans le perfectionnement des compétences pour un avenir propulsé par l'IA

Deloitte investit dans le perfectionnement de ses professionnels et la maîtrise de l'IA grâce à des initiatives comme l'Académie de l'IA de Deloitte et Scout, un assistant IA qui aide les professionnels à trouver des occasions d'apprentissage personnalisées. La nouvelle intelligence agentique d'Omnia comprend également le « mode de tuteur » permettant aux professionnels d'accéder, sur demande, à une microformation sur le travail en cours de réalisation.

En combinant l'innovation technologique et le perfectionnement des talents, Deloitte donne à ses professionnels les moyens d'exploiter l'IA, d'en superviser le travail et d'en valider les données afin d'obtenir des résultats évolutifs de grande qualité.

Leadership de Deloitte en matière d'IA

Deloitte offre des innovations propulsées par l'IA et dirigées par l'humain qui sont responsables, éprouvées et aptes à répondre aux défis complexes par des solutions pratiques et fiables. Les services propulsés par l'IA de Deloitte, combinés à de vastes connaissances sectorielles et réglementaires, peuvent transformer la complexité financière en clarté stratégique. Notre approche est fondée sur la qualité, l'intégrité et la transparence.

Pour obtenir plus d'information sur Omnia, veuillez cliquer ici (en anglais seulement).

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SOURCE Deloitte Canada

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