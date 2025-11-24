UN RUBAN BLANC ET LE LOGO DE SOS VIOLENCE CONJUGALE ILLUMINENT LE QUARTIER GÉNÉRAL DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Une initiative symbolique pour rappeler l'importance d'agir ensemble contre la violence dans les relations intimes

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion du lancement des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, le Grand Quartier Général de la Sûreté du Québec s'illuminera d'un ruban blanc d'une hauteur de 5 étages et du logo de SOS violence conjugale. Cette projection lumineuse, visible chaque soir du 24 novembre au 6 décembre, rappelle à toutes et tous que la lutte contre la violence conjugale repose sur la solidarité et la responsabilité collective.

« S'attaquer au fléau des violences faites aux femmes, c'est une priorité de notre gouvernement. Je remercie tous les intervenants qui agissent au quotidien pour accompagner les victimes, mais aussi pour prévenir des gestes qui ont des conséquences tragiques. Parce qu'au-delà des statistiques, ce sont des vies humaines qui sont bouleversées. Entre hommes, on doit aussi se parler. On fait tous partie de la solution ! » - Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Les femmes et les filles demeurent les principales victimes de la violence sexuelle et de la violence conjugale, ce sont les statistiques qui nous le disent. Profitons des Journées d'action contre la violence faite aux femmes pour travailler à conscientiser notre collectivité. J'invite d'ailleurs les citoyennes et les citoyens à s'informer, à se mobiliser et à participer à des activités dans leur communauté. C'est ensemble que nous contribuerons le mieux à enrayer cette violence, en nous positionnant comme alliés dans la lutte », - Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine.

« Je suis fière de toutes les avancées concrètes des dernières années pour mieux soutenir les femmes victimes de violence. Depuis 2018, notre gouvernement s'est beaucoup investi dans cette lutte, avec la précieuse collaboration des organismes communautaires, notamment d'un partenaire majeur tel que SOS violence conjugale, qui constitue une référence en ce domaine » - Karine Boivin Roy, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel.

« La Sûreté du Québec est fière de s'associer à l'organisme SOS Violence conjugale pour la projection du ruban blanc sur le fronton de notre Grand Quartier Général. Je profite de l'occasion pour remercier les policières, les policiers et les civil(e)s qui œuvrent au quotidien pour lutter contre la violence entre partenaires intimes. Qu'il s'agisse de nos patrouilleuses et patrouilleurs répondants de première ligne, ou de nos équipes d'enquêtes. Mais également bien sûr nos services de prévention qui travaillent en partenariat avec les organismes communautaires. » - Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec

« Cette projection symbolise la lumière qu'on souhaite faire briller pour toutes les personnes touchées par la violence conjugale. Elle illustre aussi la mobilisation de plusieurs acteurs - du milieu communautaire, institutionnel et gouvernemental et du secteur privé - autour d'une même cause : la sécurité et le respect des femmes victimes de violence conjugale » - Jocelyne Jolin, directrice de SOS violence conjugale.»

« La lutte contre la violence conjugale est l'affaire de toutes et tous. Ensemble, nous avons le devoir de transformer l'espoir en gestes concrets pour bâtir une société où le respect et la sécurité ne sont pas des privilèges, mais des droits fondamentaux. C'est de cette manière que nous avançons vers une société plus juste » - Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Cette initiative s'inscrit en complément de l'Opération nationale concertée sur la violence entre partenaires intimes menée par la Sûreté du Québec et l'ensemble des corps policiers du Québec qui aura lieu le 26 novembre 2025, pour la 4e année consécutive.

Ce projet a également été rendu possible grâce à l'appui et à l'implication de la Société québécoise des infrastructures (SQI), propriétaire et responsable de l'exploitation de l'édifice Wilfrid-Derome.

À propos de SOS violence conjugale

SOS violence conjugale est un service gratuit, bilingue et confidentiel, accessible 24/7 partout au Québec. On peut s'y adresser par téléphone, par clavardage ou par texto. Il s'agit de la porte d'entrée vers les ressources spécialisées en matière de violence conjugale.

1 800 363-9010 (24/7), 438 601-1211 (texto), sosviolenceconjugale.ca

