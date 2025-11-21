INVITATION MÉDIAS : 12 JOURS D'ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES : LE RUBAN BLANC ET LE LOGO DE SOS VIOLENCE CONJUGALE ILLUMINERONT LE GRAND QUARTIER GÉNÉRAL DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Une initiative symbolique pour rappeler l'importance d'agir ensemble contre la violence dans les relations intimes

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion du lancement des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, le Grand quartier général de la Sûreté du Québec s'illuminera d'un ruban blanc d'une hauteur de 5 étages et du logo de SOS violence conjugale.

Vous êtes conviés à un point de presse pour le lancement officiel de l'initiative le 24 novembre 2025 à 16 h 30 au Grand quartier général de la Sûreté du Québec (1701, rue Parthenais, Montréal - à l'extérieur, devant le mur sud-ouest -mur étroit et sans fenêtre arborant le logo de la Sûreté du Québec), en présence de :

M. Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique ;

Mme Karine Boivin Roy, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et députée d'Anjou-Louis-Riel ;

Mme Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec ;

Mme Jocelyne Jolin, directrice générale de SOS violence conjugale ;

Mme Geneviève Fournier, vice-présidente au marketing et aux communications externes au Fonds de solidarité FTQ, partenaire majeur de l'initiative.

À propos de SOS violence conjugale

SOS violence conjugale est un service gratuit, bilingue et confidentiel, accessible 24/7 partout au Québec. On peut s'y adresser par téléphone, par clavardage ou par texto. Il s'agit de la porte d'entrée vers les ressources spécialisées en matière de violence conjugale.

