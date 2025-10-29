Un partenariat stratégique pour soutenir la transition énergétique et l'économie circulaire

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie annonce un partenariat stratégique avec Keridis BioÉnergie, une entreprise québécoise spécialisée dans le développement, le financement et l'exploitation de projets et d'usines de biométhanisation agricole visant à produire du gaz naturel renouvelable (GNR) et des biofertilisants au Québec.

Ce partenariat contribue à consolider l'expertise du Fonds de solidarité FTQ Bioénergie en développement de projets et lui permet d'acquérir une participation dans des projets d'usines de biométhanisation déjà financés, dont la mise en service est prévue à compter de 2027. Grâce à la synergie créée entre ses entreprises en portefeuille et sa participation directe dans ces infrastructures, le Fonds Bioénergie se positionne comme un acteur majeur de l'industrie de la biométhanisation au Québec.

Fondée en 2021, l'entreprise Keridis BioÉnergie s'est imposée en quelques années comme une référence en valorisant la matière organique issue des résidus agricoles, alimentaires et industriels pour la production de GNR et de biofertilisants. En accueillant le Fonds Bioénergie dans son actionnariat, Keridis BioÉnergie entend poursuivre sa croissance et accélérer le développement du secteur de la biométhanisation agricole au Québec.

« Ce partenariat reflète notre capacité à apporter des solutions concrètes pour soutenir la transition énergétique du Québec. En appuyant le développement d'usines de biométhanisation à échelle humaine dans nos régions, nous contribuons à produire du gaz naturel renouvelable et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en contribuant à l'économie circulaire. C'est un pas de plus vers un Québec décarboné et plus résilient face aux changements climatiques. Combiner rendements financiers et impacts positifs durables pour la société est au cœur même de notre mission », souligne Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds Bioénergie.

« Malgré son jeune âge, Keridis s'appuie sur une expérience et une solidité sans équivalent au Québec, grâce à la crédibilité et à la complémentarité de ses deux actionnaires fondateurs -- Viridis Environnement et Groupe Keon. Ensemble, nous avons bâti une entreprise qui allie la connaissance approfondie de l'agriculture et de la règlementation québécoise avec le savoir-faire technique en biométhanisation , comptant plus de 100 usines en activité en Europe. L'arrivée du Fonds Bioénergie vient renforcer cette base solide en apportant un levier financier et institutionnel qui confirme notre position comme acteur clé de la filière du gaz naturel renouvelable au Québec », ajoute Simon Naylor, agronome, président-directeur général, Keridis BioÉnergie.

Cette annonce s'inscrit dans la vision stratégique du Fonds de solidarité FTQ, qui vise à atteindre 12 milliards de dollars en actifs liés au développement durable d'ici 2027 et à devenir l'un des plus importants investisseurs de la transition environnementale au Québec.

À propos de Keridis BioÉnergie

Keridis BioÉnergie se positionne comme un acteur doté de 360° de compétences en biométhanisation agricole et industrielle avec, d'une part, l'expertise sur la gestion des matières résiduelles en amont et en aval des unités de méthanisation et, d'autre part, une expérience substantielle dans le développement, la conception-construction (100 sites construits à son actif) et l'exploitation d'installations de production de GNR injecté dans les réseaux de gaz. L'ambition de Keridis est de construire, posséder avec des partenaires locaux et opérer une dizaine de sites sur le territoire du Québec.

Pour en savoir plus www.keridis.ca ou LinkedIn.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 808 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,9 milliards de dollars au 31 mai 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Au cours de l'exercice 2024-2025, le Fonds et ses réseaux local, régional et immobilier ont investi 1,9 milliard de dollars dans l'économie du Québec.

Depuis son lancement en 2023, le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie investit dans des entreprises d'expertise et des projets de biométhanisation pour soutenir une transition environnementale et énergétique porteuse pour toutes les régions du Québec.

Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Informations pour les médias : Fonds de solidarité FTQ, Cécile Amara, Conseillère aux relations de presse, 438 467-0965, [email protected]; Keridis BioÉnergie: Simon Naylor, Président-directeur général, 514 886-3971, [email protected]