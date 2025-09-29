La période d'enregistrement débutera le 6 octobre 2025

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ annonce le lancement d'une nouvelle sélection aléatoire pour permettre à un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois de souscrire des actions du Fonds par prélèvements bancaires uniques ou automatiques pour contribuer à leur épargne-retraite. Le montant total des souscriptions dans le cadre de ce processus sera d'au moins 75 M$.

« Offrir une retraite décente à tous les Québécoises et Québécois est au cœur de la mission du Fonds de solidarité FTQ. La nouvelle sélection aléatoire reflète notre volonté d'inciter un maximum de personnes à épargner pour leur retraite tout en contribuant au développement économique du Québec », a déclaré Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds.

« Pour les travailleurs et les travailleuses qui souhaitent épargner pour la retraite, mais qui n'ont pas accès à la retenue sur le salaire, cette sélection aléatoire est une solution souple et accessible. C'est d'autant plus important quand on se rappelle les nombreux défis en matière d'épargne-retraite, dont le fait que le revenu moyen des Québécoises de 65 ans et plus est presque 30 % inférieur à celui des Québécois », a poursuivi Isabelle Renaud, première vice-présidente du marché de l'épargne.

Modalités de la sélection aléatoire

La sélection aléatoire est ouverte à toute personne âgée de 18 ans ou plus résidant au Québec, qu'elle soit déjà actionnaire du Fonds ou non.

Les personnes intéressées devront s'enregistrer dans leur compte sur le site Web du Fonds à partir du 6 octobre 2025. Les personnes n'ayant pas de compte devront en ouvrir un pour s'enregistrer à la sélection aléatoire. Une personne sélectionnée ne pourra souscrire plus de 5 000 $ en actions.

Les épargnants et épargnantes ayant participé à une sélection aléatoire précédente doivent s'enregistrer à nouveau s'ils souhaitent souscrire des actions.

Dates importantes

6 octobre 2025 : Début de l'enregistrement en ligne à la sélection aléatoire.

: Début de l'enregistrement en ligne à la sélection aléatoire. 3 novembre 2025 : Début de l'envoi des codes uniques aux personnes sélectionnées. Elles auront alors 7 jours pour planifier leurs prélèvements bancaires uniques ou leurs prélèvements bancaires automatisés pour souscrire des actions du Fonds.

31 mai 2026 : Date limite pour effectuer les prélèvements bancaires pour la souscription d'actions dans le cadre de cette sélection aléatoire.

Le Fonds se réserve le droit de mettre fin à la période d'enregistrement en fonction du montant total de souscriptions d'actions prévu dans le cadre de cette sélection aléatoire. Le moment où une personne s'enregistre peut avoir un impact sur ses probabilités d'être sélectionnée.

Crédits d'impôt pour les fonds de travailleurs

La souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôt relatifs aux fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année d'imposition, soit l'achat d'actions du Fonds pour un montant de 5 000 $.

Cette limite s'applique à l'ensemble des souscriptions faites par une personne aux fonds de travailleurs au cours d'une année fiscale, incluant celles faites dans le cadre de la sélection aléatoire. Les épargnants et épargnantes ont la responsabilité de s'assurer que leurs souscriptions au Fonds sont admissibles aux crédits d'impôt et aux déductions applicables au régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

La date limite pour que des cotisations REER soient incluses dans les déclarations d'impôt 2025 est le 2 mars 2026.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne-retraite de plus de 808 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,9 milliards de dollars au 31 mai 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant de souscrire des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

