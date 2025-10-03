Le Fonds de solidarité FTQ annonce la composition de son conseil d'administration à la suite de l'assemblée des actionnaires English
MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 27 septembre 2025, les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ ont élu la majorité des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ est dorénavant composé de :
- Claude Séguin, président du conseil *
- Magali Picard, première vice-présidente du conseil
- Denis Bolduc, troisième vice-président du conseil
- Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction
- Mario Basilico
- Claude Bergeron *
- Loïc Breton
- Daniel Cloutier
- Anouk Collet
- Robin Côté
- Sylvie Demers*
- Éric Gingras
- Denis Labrèche *
- Nicolas Lapierre
- Katia Marquier *
- Sylvie Nelson
- Sébastien Paquette
- Roger A. Renaud *
- Nancy Simoneau *
* Membres indépendants du Fonds, de la FTQ et de ses syndicats affiliés
À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne-retraite de plus de 808 000 actionnaires-épargnants.
Avec un actif net de 21,9 milliards de dollars au 31 mai 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.
