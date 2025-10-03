MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 27 septembre 2025, les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ ont élu la majorité des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ est dorénavant composé de :

Claude Séguin, président du conseil *

Magali Picard, première vice-présidente du conseil

Denis Bolduc, troisième vice-président du conseil

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction

Mario Basilico

Claude Bergeron *

Loïc Breton

Daniel Cloutier

Anouk Collet

Robin Côté

Sylvie Demers *

Éric Gingras

Denis Labrèche *

Nicolas Lapierre

Katia Marquier *

Sylvie Nelson

Sébastien Paquette

Roger A. Renaud *

Nancy Simoneau *

* Membres indépendants du Fonds, de la FTQ et de ses syndicats affiliés

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne-retraite de plus de 808 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,9 milliards de dollars au 31 mai 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

