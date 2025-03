Un résultat clé de cette étude révèle un lien direct entre l'insécurité financière et la mauvaise qualité du sommeil : elle montre que la qualité du sommeil des personnes qui ont des difficultés financières est de 15 % inférieure à la moyenne¹. Avec ces informations, IKEA s'est penchée sur les réalités du mauvais sommeil, une crise cachée caractérisée par le manque d'accès à un lit adapté par des milliers d'enfants et de familles. En effet, un Canadien sur trois déclare se sentir fatigué presque chaque jour¹, ce qui met en évidence une crise du sommeil à l'échelle nationale.

« Une bonne nuit de sommeil n'est pas un privilège, mais une nécessité. Ce que nous avons trouvé vraiment interpellant dans cette étude, c'est le nombre d'enfants qui dorment chaque nuit sans un lit adéquat, affirme Tanya Bevington, responsable Communications chez IKEA Canada. Chez IKEA, nous croyons que chaque enfant mérite un endroit sûr et confortable pour dormir. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour que le plus grand nombre d'enfants possible ait accès à un lit de qualité. »

IKEA Canada a lancé la lampe de l'insomnie pour attirer l'attention sur cette crise et mettre en évidence les difficultés cachées, notamment la privation de sommeil, particulièrement chez les enfants. Il a été démontré que l'accès limité à des environnements de sommeil de qualité, notamment des lits appropriés et des matelas confortables, contribue à perturber les habitudes de sommeil. S'appuyant sur des données réelles sur le sommeil, la lampe illustre un sommeil fragmenté et irrégulier, soulignant les graves défis de santé et de développement auxquels ces enfants sont confrontés, notamment :

Les enfants qui ont un sommeil perturbé sont 38 % plus susceptibles de se sentir tristes ² ;

; 24 % des adolescents ayant une mauvaise qualité de sommeil ont un rendement scolaire inférieur ;

La privation chronique de sommeil est liée à un risque plus élevé de troubles cognitifs, d'obésité et de problèmes de santé mentale ;

17,2 % des enfants ayant un sommeil insuffisant manifestent de l'hyperactivité, comparativement à 11,9 % des enfants qui dorment suffisamment.

La lampe d'insomnie est une puissante illustration du mauvais sommeil⁵. À partir de données réelles sur le sommeil, la lumière clignote ou baisse pour refléter les cycles de sommeil perturbés des enfants qui souffrent de mauvais sommeil. Les recherches montrent que les enfants qui ont un mauvais sommeil subissent jusqu'à 20 perturbations du sommeil par heure, soit 50 % de plus que les enfants qui ont un lit approprié⁶. Certains ont deux périodes d'éveil complet par nuit qui durent jusqu'à 46 minutes et une baisse de l'efficacité du sommeil de 75 %⁷.

Au-delà de la sensibilisation, IKEA Canada prend des mesures concrètes. En partenariat avec Furniture Bank, IKEA investira 300 000 $ sur une période de trois ans afin de fournir des solutions tangibles, dont 1200 ensembles pour bien dormir en 2025. Chaque ensemble pour bien dormir comprend un lit, un matelas, un oreiller, de la literie et une peluche. IKEA s'est également engagée à remettre à neuf de façon responsable des matelas et des articles essentiels pour le sommeil légèrement usagés et de bonne qualité et à les redistribuer aux familles dans le besoin, conformément aux normes en matière de santé et de sécurité. De plus, l'entreprise demande l'appui du gouvernement afin d'établir un programme national Sleep Well et d'instaurer un crédit d'impôt pour les meubles et les articles de maison essentiels pour les Canadiens vulnérables.

« Lorsqu'un enfant n'a pas de lit adapté, ce n'est pas seulement des meubles qui lui manquent, mais aussi les fondements de sa réussite scolaire, de son bien-être affectif et de son développement sain, affirme Dan Kershaw, directeur général de Furniture Bank. En collaborant avec IKEA Canada, nous mettons la lumière sur cette lutte cachée et offrons des solutions concrètes, un ensemble pour bien dormir à la fois. »

Découvrez la lampe de l'insomnie au magasin du Scarborough Town Centre du 27 au 30 mars. Cette installation immersive de IKEA Canada nous éclaire sur la crise du sommeil perturbé. L'entrée est libre et aucune réservation n'est nécessaire. Venez juste avec un cœur ouvert. Vous avez un empêchement ? Visitez fr.IKEA.ca/SleeplessLamp pour regarder l'intégralité de la simulation de 9 heures, en savoir plus et passer à l'action.

Voici comment les Canadiens peuvent soutenir l'engagement à mettre fin au mauvais sommeil :

Signez le manifeste sur fr.IKEA.ca/LampeInsomnie pour inciter le gouvernement à agir ;

Faites un don directement à Furniture Bank pour aider à fournir des ensembles pour bien dormir aux enfants vulnérables.

Pour en savoir plus, visitez fr.IKEA.ca/LampeInsomnie .

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 379 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions, tandis que 166 millions de personnes ont visité le site Web canadien. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le site fr.IKEA.ca.

À propos de Furniture Bank

Fondée en 1998, Furniture Bank est un organisme de bienfaisance enregistré et une entreprise sociale qui redistribue des meubles aux personnes en situation de pauvreté mobilière. Ce service permet aux personnes et aux familles à faible revenu d'obtenir les articles d'ameublement essentiels afin de créer des conditions de confort, de dignité et de stabilité.

