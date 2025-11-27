CAMPBELL RIVER, BC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) appuient les efforts continus du Ministère pour protéger et maintenir les précieuses ressources marines du Canada. Les agents des pêches effectuent régulièrement des patrouilles dans les eaux côtières et intérieures du Canada. Ils enquêtent et portent des accusations contre les personnes soupçonnées d'avoir enfreint la Loi sur les pêches et ses règlements.

Le 12 novembre 2025, devant le tribunal provincial de Campbell River, Albert Joseph Thomas Blaney a été reconnu coupable de deux infractions à la Loi sur les pêches du Canada, soit pour possession illégale et pêche sans permis. Il a été condamné à payer une amende totale de 5 000 $.

Les condamnations découlent d'un incident survenu le 11 janvier 2023, lors d'une inspection de routine au terminal Heriot Bay de BC Ferries sur l'île Quadra, près de Campbell River, en Colombie-Britannique. Les agents ont repéré des sacs de palourdes dans un véhicule qui quittait le traversier. Ils ont ensuite trouvé environ 1 750 livres de palourdes dans 22 sacs, dont aucun ne portait d'étiquette indiquant une récolte légale aux termes d'un permis de conchyliculture commerciale ou d'une concession aquacole. À ce moment-là, aucun site de récolte commerciale n'était ouvert.

Le MPO a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de faire appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre des mesures qu'il prend pour réprimer et empêcher les activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336, ou transmettre ces renseignements par courriel à l'adresse [email protected].

Faits en bref :

La récolte a eu lieu sur le territoire de la Première Nation de Klahoose, et la Nation a soutenu l'enquête sur les activités de M. Blaney.

En vertu de la Loi sur les pêches du Canada, un agent des pêches ou un garde-pêche peut procéder à la visite de tout lieu - y compris un véhicule ou navire - et y effectuer des inspections.

du Canada, un agent des pêches ou un garde-pêche peut procéder à la visite de tout lieu - y compris un véhicule ou navire - et y effectuer des inspections. La récolte non autorisée peut épuiser la ressource, retirer des occasions à d'autres récolteurs titulaires d'un permis et menacer les avantages économiques et sociaux considérables dont bénéficient les communautés côtières : la pêche récréative, le tourisme, la subsistance des pêcheurs commerciaux, une source de nourriture traditionnelle pour les populations autochtones, etc.

La récolte non autorisée signifie également qu'on ignore d'où les palourdes ont été récoltées. Si les palourdes étaient récoltées dans une zone contaminée puis consommées, cela pourrait rendre des gens malades ou potentiellement entraîner leur décès.

