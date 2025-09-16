VANCOUVER, BC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Pêches et Océans Canada (MPO) a conclu avec succès sa participation avec les États-Unis à l'Opération Sea Dog 2025, une initiative internationale d'application de la loi multi-organismes axée sur le renseignement frontalier maritime, la conformité des pêches, et la conservation.

Se déroulant pendant deux jours chaque mois de mai à août 2025, l'Opération Sea Dog démontre la force de la collaboration transfrontalière pour protéger les ressources marines, assurer la conformité aux règlements sur les pêches, et partager des renseignements.

La Région du Pacifique du MPO conclut avec succès l’opération Sea Dog 2025 (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

L'Opération de cette année a réuni des organismes d'application de la loi du Canada et des États-Unis, notamment la Garde côtière des États-Unis (USCG), le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Opérations aériennes et maritimes -- Division aérienne et maritime de Bellingham, Police des pêches et de la faune sauvage de l'État de Washington, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de Conservation et Protection (C et P) du MPO. L'Opération Sea Dog est un bon exemple de collaboration transfrontalière entre les deux pays pour protéger les ressources marines, assurer la conformité à la réglementation sur les pêches, et échanger des renseignements. Le Service national de renseignements sur les pêches (SNRP) du MPO a joué un rôle clé dans le soutien de l'échange de renseignements en temps réel, et de la coordination entre les organismes pendant l'Opération.

L'Opération Sea Dog s'est concentrée sur des patrouilles à haute visibilité dans le sud des îles Gulf, le détroit de Juan de Fuca et le détroit de Georgia. Les agents ont effectué des inspections de la pêche récréative au saumon, surveillé les fermetures de pêche par zone, et appuyé les mesures de protection des épaulards résidents du Sud.

Le MPO a participé aux quatre contrôles de deux jours de l'Opération Sea Dog, au cours desquels les agents des pêches ont effectué un total combiné de 90 inspections de navires et de 14 inspections de véhicules terrestres et des inspections de plages. Les agents ont décelé 34 infractions, notamment l'utilisation d'hameçons à ardillons, la récolte illégale de mollusques, la pêche sans permis, la pêche pendant les heures de fermeture, la rétention de crabes de taille inférieure, et la détention illégale de saumons sauvages quinnat et coho.

Le MPO protège et conserve les ressources marines et applique la Loi sur les pêches. Dans le cadre des efforts déployés par le MPO pour perturber et prévenir les activités illégales, le Ministère demande au public des renseignements sur les activités de cette nature, ou sur toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne ayant de l'information peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions du MPO au 1-800-465-4336, ou envoyer les détails par courriel au MPO. ORR-ONS. [email protected].

Faits en bref

L'aéronef à long rayon d'action Dash-8 du Programme d'application de la loi et de surveillance aérienne des pêches du MPO a contribué à une surveillance aérienne inestimable qui a aidé l'ASFC et les organismes américains à identifier les navires d'intérêt près de la frontière.

Les efforts combinés du MPO, y compris les renseignements fournis par le Programme d'application de la loi et de surveillance aérienne des pêches et le SNRP, ont permis de contrôler plus de 336 navires et 753 personnes au cours de l'Opération de mai à août, les 28 et 29 mai, les 26 et 27 juin, les 16 et 17 juillet et les 14 et 15 août 2025.

