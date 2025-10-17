ÎLE BANKS, BC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Dans les eaux à l'ouest de Lax k'naga Sts'ool (île Banks, C.-B.), des coraux anciens, des forêts de varech qui se balancent et des herbiers florissants de zostère fournissent nourriture, abri et vie à une multitude d'espèces marines. Pour le peuple de la Nation Gitxaała, ces lieux incarnent un lien ininterrompu avec l'océan, tissé au fil d'innombrables générations.

Aujourd'hui, la Nation Gitxaała et le gouvernement du Canada font front commun pour veiller à ce que ces écosystèmes restent sains et abondants pour l'avenir, démontrant ainsi comment la collaboration de nation à nation peut permettre d'atteindre une conservation marine significative. La conseillère en chef Linda Innes de la Nation Gitxaała et l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, ont annoncé l'établissement du refuge marin Banks, une nouvelle aire protégée dans le Nłuut'iksgm Laxyuubm Gitxaała (territoire sacré de la Nation Gitxaała), sur la côte nord de la Colombie-Britannique.

Le refuge marin Banks est l'un des trois nouveaux sites établis dans le cadre de l'initiative Financement de projets pour la permanence de la mer Great Bear et fait progresser l'objectif national commun visant à protéger 30 % des aires marines et côtières d'ici 2030. Il protège les coraux et les éponges ainsi que les habitats clés du ts'mhoon (sébaste), tels que le mo'ox (laminaire géante), les gyoós (forêts géantes de varech) et les gadza k'aw (herbiers de zostère). Pour protéger ces écosystèmes rares, sensibles et d'importance culturelle, en plus des fermetures de pêche existantes pour la conservation du sébaste, il est interdit de pêcher au casier, de façon commerciale et récréative, la crevette et le crabe dans le refuge marin Banks.

Le refuge marin Banks reflète à la fois les Adaawx, Ayaawx et Gugwilx'ya'ansk (lois et pratiques) de la Nation Gitxaała, et le cadre juridique et les engagements du Canada en matière de protection des écosystèmes marins. Il incarne un modèle qui montre comment les priorités communes, le respect mutuel et la collaboration à long terme entre la Nation Gitxaała et le Canada peuvent renforcer la protection marine et respecter les engagements communs dans l'intérêt des générations actuelles et futures.

Citations

« Le refuge marin Banks reflète ce qui peut être accompli lorsque le Canada collabore avec la Nation Gitxaała dans un esprit de respect et de façon motivée. Notre gouvernement réclame depuis longtemps une protection accrue de notre territoire marin, et cette entente montre que lorsque les deux parties s'écoutent et se respectent, nous pouvons atteindre des objectifs communs. Le refuge marin Banks est un pas vers l'abondance, ancré dans nos responsabilités d'intendance et dans les Adaawx, Ayaawx et Gugwilx'ya'ansk de la Nation Gitxaala. Il contribue à l'ensemble du réseau d'aires marines protégées tout en préservant le leadership de la Nation Gitxaała. »

Linda Innes, conseillère en chef, Nation Gitxaała

« La protection de notre milieu marin va de pair avec la promotion de la réconciliation. En collaboration avec la Nation Gitxaała, cette étape dans le cadre du financement du projet pour la permanence de la mer Great Bear renforce la protection d'un écosystème unique et les moyens de subsistance qu'il soutient. Il s'agit d'une gestion responsable dès maintenant, afin que les collectivités côtières et les générations futures puissent compter sur des eaux saines demain. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Le milieu marin à l'ouest de Lax k'naga Sts'ool est une aire d'importance capitale pour la Nation Gitxaała, où les Aadaawx, Ayaawx, et Gugwilx' ya'ansk continuent de guider son intendance.

La Nation Gitxaała veille sur ces eaux et les gère depuis des millénaires afin de soutenir les usages culturels, la sécurité alimentaire et la santé des écosystèmes.

Le refuge marin Banks a été élaboré conjointement dans le cadre de l'Entente sur les aires marines protégées de la Nation Gitxaała. Il s'agit d'une entente de gouvernance entre la Nation Gitxaała, le Canada et la Colombie-Britannique qui encadre l'établissement et la gestion collaboratifs des aires marines protégées dans le Nłuut'iksgm Laxyuubm Gitxaała.

Régi en collaboration par la Nation Gitxaała et Pêches et Océans Canada, le refuge marin Banks soutient la biodiversité et ajoute 435,83 km 2 d'aire océanique protégée aux cibles de conservation marine du Canada.

d'aire océanique protégée aux cibles de conservation marine du Canada. Un refuge marin est une zone fermée à la pêche sur le long terme, établie en vertu de la Loi sur les pêches pour aider à protéger les espèces importantes, leurs habitats et leurs écosystèmes. Elle est reconnue comme une Autre mesure de conservation efficace par zone.

pour aider à protéger les espèces importantes, leurs habitats et leurs écosystèmes. Elle est reconnue comme une Autre mesure de conservation efficace par zone. En 2024, 17 Premières Nations partenaires, le gouvernement du Canada, la Province de la Colombie-Britannique et Coast Funds ont annoncé la signature et le lancement de l'initiative Financement de projets pour la permanence (FPP) de la mer Great Bear, qui vise à faire progresser la réconciliation et la conservation marine dirigée par les Autochtones sur la côte ouest du Canada.

Le refuge marin Banks fait partie du Plan d'action du réseau des aires marines protégées dans la biorégion du plateau Nord, appuyé par le projet pour la permanence de la mer Great Bear.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Courtney Halvorson, Agence de gestion territoriale de Gitxaała, Nation Gitxaała, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]