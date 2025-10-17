HAIDA GWAII, BC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le président de la Nation Haida, Gaagwiis Jason Alsop, et l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, ont officiellement annoncé la création de deux refuges marins à Haida Gwaii : G̱aw Ḵáahlii et X̲aana K̲aahlii. Les refuges marins permettront de protéger plusieurs espèces de saumons, d'oiseaux de mer et leur habitat, ainsi que d'autres espèces importantes comme le hareng et le phoque commun.

S'appuyant sur près de deux décennies de planification marine menée par la Nation Haida, la désignation conjointe des refuges marins de G̲aw K̲áahlii et X̲aana K̲aahlii viennent compléter la mise en œuvre continue du plan marin de Haida Gwaii et les objectifs présentés dans le Plan d'action du réseau d'aires marines protégées de la biorégion du plateau Nord. Les refuges marins constituent deux des trois nouveaux sites créés par l'Initiative de la mer Great Bear dans le cadre du Financement de projets pour la permanence afin de faire progresser la réconciliation et la conservation marine dirigée par les Autochtones sur la côte ouest du Canada.

Les refuges marins G̲aw K̲áahlii et X̲aana K̲aahlii seront gérés conjointement par le Conseil de la Nation Haida et Pêches et Océans Canada. Ils protègent les zones d'importance culturelle et écologique, et soutiennent la conservation et la sécurité alimentaire locale sur l'archipel Haida Gwaii.

La reconnaissance des refuges marins G̲aw K̲áahlii et X̲aana K̲aahlii reflète l'engagement du Canada à l'égard de la conservation marine, et rapproche le gouvernement du Canada de son objectif visant à protéger 30 % des zones marines et côtières d'ici 2030.

« G̲aw K̲áahlii et X̲aana K̲aahlii ont une grande signification pour la Nation Haida. Guidés par les connaissances transmises par les Aînés et les détenteurs de connaissances lors de l'étude sur le savoir traditionnel de l'aire marine nationale de conservation Haida, G̲aw K̲áahlii et X̲aana K̲aahlii ont été désignés comme des zones d'importance à protéger. Ces bras de mer abritent une riche diversité de vie, y compris toutes les espèces de saumon ts.íin | chiina, de hareng íinang | iinang et bien d'autres espèces, qui sont importantes pour la sécurité alimentaire locale et haïda. Ces espèces d'importance nous insufflent un sentiment de responsabilité Gin 'laa hl isdaa.uu | ʹLaa guu ga k̲anhllns pour garantir que les générations futures peuvent continuer à profiter des richesses de l'océan. »

Gaagwiis Jason Alsop, président, Conseil de la Nation Haida

« La protection de notre milieu marin est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada, tout comme nos engagements dans la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA). En partenariat avec le Conseil de la Nation Haida, ces nouveaux refuges marins concrétisent une importante étape dans le cadre du Financement de projets pour la permanence du projet de la mer Great Bear. Ils permettront de préserver la biorégion du plateau Nord, de soutenir des pêches durables, et laisseront un héritage fort aux personnes qui dépendent de ces eaux aujourd'hui et dans les années à venir. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

En juin 2024, les partenaires qui travaillent à la protection de la mer Great Bear ont franchi une étape importante en signant trois ententes clés : Lancement du projet de financement pour la permanence de la mer Great Bear : 17 Premières Nations, le gouvernement du Canada, la Province de la Colombie-Britannique, et Coast Funds se sont réunis pour lancer une initiative de financement à long terme visant à soutenir les efforts de conservation dirigés par les Autochtones dans la région. Entente sur le réseau d'aires marines protégées : 17 Premières Nations, dont le Conseil de la Nation haïda, ainsi que le Canada et la province de la Colombie-Britannique, ont signé une entente pour travailler ensemble à la planification et à la gestion du réseau de la Zone de protection marine de la mer Great Bear dans la biorégion du plateau Nord. Entente sur les AMP de la Nation Haïda : le Conseil de la Nation Haïda, le Canada et la Province de la Colombie-Britannique ont signé une entente sur les AMP de la Nation Haida, pour guider la gouvernance conjointe visant à établir et à gérer les aires marines protégées dans les eaux de Haida Gwaii.

Les refuges marins ajoutent 29,58 km 2 de zone océanique protégée aux cibles de conservation marine du Canada : Refuge marin G̱aw Ḵáahlii : 22,42 km 2 Refuge marin X̲aana K̲aahlii : 7,16 km 2

de zone océanique protégée aux cibles de conservation marine du Canada : Un refuge marin est une fermeture à long terme d'une zone de pêche établie en vertu de la Loi sur les pêches pour aider à protéger les espèces importantes, leurs habitats et leurs écosystèmes. Un refuge marin est reconnu comme une autre mesure de conservation efficace par zone (AMCEZ).

