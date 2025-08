La Fondation CST s'est associée au Dr Nathaniel Barr afin d'étudier les avantages des études postsecondaires pour la carrière et la vie de votre enfant, ainsi que les avantages de l'aider à obtenir son diplôme sans endettement.

TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ - Un nouveau rapport de la Fondation CST et du Dr Nathaniel Barr révèle que, même si les études postsecondaires continuent d'offrir aux Canadiens de meilleures perspectives d'emploi, une meilleure santé et un plus grand bien-être, la hausse des coûts et l'endettement étudiant menacent de compromettre ces avantages. Alors que le coût de la vie augmente, que le marché du travail évolue et que de nombreux diplômés ont du mal à trouver une stabilité financière, le rapport offre une analyse pertinente sur la manière dont l'épargne-études dès le plus jeune âge et le soutien parental peuvent aider les jeunes à tirer pleinement parti de leurs études dans un monde de plus en plus incertain.

La Fondation CST s'est associée au Dr Nathaniel Barr, expert en psychologie, en créativité, en éducation et sur l'avenir du travail, afin d'apporter des réponses éclairées aux parents qui se posent une question cruciale : épargner pour les études postsecondaires est-il toujours un investissement judicieux?

Une nouvelle étude établit clairement la véritable valeur des études postsecondaires

Le rapport, intitulé « Préparer l'avenir de votre famille : les avantages d'investir tôt pour l'épargne-études postsecondaires », répond à trois questions fondamentales :

Les études postsecondaires amélioreront-elles les perspectives d'emploi? Les preuves sont sans équivoque : Les Canadiens ayant fait des études postsecondaires ont un taux d'emploi nettement plus élevé que ceux qui n'ont fait que des études secondaires. En outre, les diplômés gagnent beaucoup plus tout au long de leur carrière, sont plus résistants aux bouleversements et sont plus satisfaits au travail, ce qui démontre les avantages d'un diplôme ou d'autres formations. Au-delà de la réussite professionnelle, quels sont les avantages plus généraux pour la vie? Les diplômés postsecondaires vivent plus longtemps, jouissent d'une meilleure santé, sont plus susceptibles d'avoir un mariage stable et s'impliquent davantage dans leur communauté en faisant du bénévolat et en participant à la vie civique. Les diplômés sans dettes sont également plus susceptibles de poursuivre une carrière enrichissante, de créer leur propre entreprise, d'acheter une propriété et de fonder une famille à leur rythme, sans être contraints par le remboursement de leurs dettes. Quel impact l'endettement étudiant a-t-il sur ces avantages? Les diplômés fortement endettés doivent souvent choisir des emplois mieux rémunérés plutôt que ceux qu'ils trouvent intéressants ou socialement importants. Ils ont moins tendance à créer leur propre entreprise et sont plus enclins à reporter des étapes importantes de leur vie, comme l'achat d'une propriété, le mariage ou la fondation d'une famille. Le stress peut entraîner de l'anxiété et de la dépression, et devoir composer avec des dettes peut rendre plus difficile la prise de décisions éclairées pendant les premières années cruciales de la vie adulte.

Le coût des études postsecondaires

« Cette étude confirme ce que nous croyons depuis plus de 60 ans : investir tôt dans un régime d'épargne-études procure des avantages pour toute la vie, » a déclaré Peter Lewis, président et chef de la direction de CST. « Les données démontrent sans équivoque que les études postsecondaires ouvrent la porte non seulement à de meilleures carrières, mais aussi à une vie plus saine et plus épanouissante, et qu'il est essentiel de terminer ses études sans endettement pour profiter de ces avantages. Notre mission est d'aider les familles canadiennes à accéder à ces possibilités, indépendamment de leur point de départ. »

Les projections de CST indiquent qu'un diplôme universitaire de quatre ans pourrait coûter 192 000 $ d'ici 2042, comprenant les frais de scolarité, les manuels, le logement et les frais de subsistance. Bien que cela puisse sembler déconcertant, le rapport démontre que commencer à épargner tôt procure d'importants avantages financiers, sociaux et pour la santé, établissant ainsi clairement la nécessité et l'importance de la planification.

« Les résultats établissent clairement que les avantages des études postsecondaires vont au-delà du revenu, » affirme le Dr Barr. « Mais lorsque les diplômés sont lourdement endettés, les avantages tels qu'une meilleure santé, des relations plus solides et la participation civique deviennent plus difficiles à concrétiser. L'endettement influence les décisions qui déterminent le cours d'une vie et peut limiter la pleine valeur des études. »

À propos de cette recherche

Ce rapport synthétise les recherches et les données provenant de diverses sources canadiennes et internationales afin de fournir aux parents des informations fondées sur des preuves concernant la valeur des études postsecondaires pour la carrière et la vie, ainsi que les avantages liés à l'obtention d'un diplôme sans endettement. Le rapport complet comprend une analyse détaillée de la relation entre les études postsecondaires et les tendances du marché du travail, les répercussions sur la vie des étudiants, le coût de l'endettement étudiant et plus encore.

