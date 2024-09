TORONTO, le 16 sept. 2024 /CNW/ - La Fondation CST, les créateurs des régimes d'épargne-études au Canada, a fièrement remis plus de 250 000 $ à 40 étudiants canadiens qui poursuivent des études supérieures pour la première fois. Dans le cadre de son programme de prix et de bourses 2024, 15 prix des fondateurs et 25 bourses ont été décernés pour aider à couvrir les frais de scolarité et les dépenses connexes telles que les livres et les fournitures. Les lauréats de cette année seront célébrés aujourd'hui lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de CST à Toronto.

La Fondation CST attribue plus de 250 000 $ à 40 étudiants canadiens (Groupe CNW/Canadian Scholarship Trust Foundation)

La Fondation CST a pour objectif de permettre à tous les Canadiens (quelle que soit leur situation) d'accéder à l'enseignement postsecondaire en veillant à ce qu'ils disposent des ressources financières dont ils ont besoin. Chaque année, le programme de prix de CST joue un rôle crucial dans l'accomplissement de cet objectif en soutenant des étudiants issus de divers milieux dans la poursuite de leurs rêves d'éducation postsecondaire.

Hailey MacDonald, lauréate d'un Prix des fondateurs 2024, poursuivra des études en psychologie à l'Université Western en Ontario. « Le Prix des fondateurs me permet de me consacrer entièrement à mes études », explique MacDonald. « Je suis très reconnaissante à CST de m'avoir aidée à réaliser mes rêves. » Les Prix des fondateurs donnent accès à quinze bourses de 7 000 $ exclusivement destinées à nos bénéficiaires CST.

Tiayanna McCullough, lauréate d'une bourse 2024, étudie pour sa part la langue et la littérature françaises à l'Université de Toronto. « La bourse de CST m'a offert la chance d'avoir de l'espoir », déclare McCullough. « Je suis à présent plus près d'obtenir mon diplôme universitaire, d'atteindre mon objectif de devenir éducatrice et de rendre service à ma communauté. » Dans le cadre de ce programme, vingt-cinq bourses d'un montant de 6 000 $ sont attribuées à des personnes qui entreprennent pour la première fois des études postsecondaires.

« Si le coût de la vie a augmenté pour tous les Canadiens, nous savons que le coût des études supérieures a également continué d'augmenter, les mettant hors de portée pour un trop grand nombre de jeunes dans notre pays », déclare Peter Lewis, président-directeur général de CST. « Nous sommes fiers de notre héritage qui a rendu les études possibles pour des centaines de milliers de Canadiens et nous nous engageons à continuer à soutenir les familles dans leur parcours pour accéder aux études postsecondaires au Canada. »

Pour en savoir plus sur la façon dont la Fondation CST soutient l'accès à l'enseignement postsecondaire, ou pour en savoir plus sur son programme de Prix, visitez le site fondationcst.ca.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme dédié à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. En tant que créateurs des régimes d'épargne-études au Canada, nous avons aidé près de 700 000 familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires depuis plus de 60 ans. Par le biais de ses programmes de bourses d'études, CST a décerné plus de 2 millions de dollars à des étudiants poursuivant des études postsecondaires.

