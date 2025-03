La Fondation CST décernera près de 300 000 $ à 45 étudiants canadiens qui poursuivent des études postsecondaires.

TORONTO, le 10 mars 2025 La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (CST), créatrice des régimes d'épargne-études au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle accepte maintenant les demandes pour son programme de prix et de bourses de 2025. Cette année, CST accroît son engagement et prévoit de décerner 290 000 $ de prix et de bourses à des étudiants canadiens de niveau postsecondaire. Les demandes peuvent être soumises jusqu'au 25 avril 2025.

Le Prix des fondateurs offre un soutien aux étudiants qui ont bénéficié d'un REEE du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études et qui entament ou poursuivent des études postsecondaires de premier cycle. Cette année, CST décernera 20 Prix des fondateurs, d'une valeur de 7 000 $ chacun.

Les bourses de la Fondation CST sont décernées aux étudiants qui ont besoin d'une aide financière pour accéder pour la première fois aux études postsecondaires. Qu'il s'agisse d'études universitaires ou de programmes d'apprentissage, tous les programmes d'études postsecondaires canadiens sont admissibles aux bourses. CST offre 25 bourses d'une valeur de 6 000 $ chacune.

« Avec l'augmentation du coût de la vie, nous savons que les études postsecondaires peuvent sembler inaccessibles pour de nombreuses familles. C'est pourquoi nous avons élargi notre programme de prix et de bourses cette année, afin de concrétiser notre engagement à améliorer l'accès aux études postsecondaires. Nous comprenons l'importance vitale d'une population bien éduquée afin de rendre le pays plus résilient et plus inclusif, » déclare Peter Lewis, président et chef de la direction. « Notre programme de prix et de bourses n'est qu'un moyen parmi d'autres de continuer à remplir cette mission. Nous avons hâte de voir les demandes de cette année. »

CST s'est associée à myBlueprint pour sensibiliser les étudiants admissibles à cette opportunité.

Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études a pour mission d'améliorer l'accès aux études postsecondaires afin d'encourager la résilience et l'inclusion au pays pour les générations à venir. Depuis plus de 60 ans, CST a aidé près de 700 000 familles canadiennes à donner à leurs enfants les moyens de réussir grâce aux études postsecondaires. En tant que créateur de régimes d'épargne-études au Canada, CST a décerné plus de 3 millions de dollars à des étudiants poursuivant des études postsecondaires par l'entremise de ses programmes de bourses d'études. For more Information, please visit www.cst.org

MyBlueprint

Depuis plus de 20 ans, myBlueprint est un partenaire de confiance dans le domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année, favorisant la réussite des élèves grâce à des solutions novatrices de planification de parcours, d'exploration de carrière et d'apprentissage axé sur les compétences. Notre mission est d'inciter chaque élève à s'épanouir et à réussir dans ses études, sa carrière et sa vie, en lui fournissant les outils nécessaires pour planifier son avenir en toute confiance. Fort de la confiance que nous accorde plus de 90 % des commissions scolaires du Canada, myBlueprint s'engage à façonner l'avenir de l'éducation en donnant aux élèves les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir leur vie. Pour en savoir plus : https://myblueprint.ca/

