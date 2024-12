CST lance un programme exclusif de Récompenses en argent

Les Récompenses CSTMC offrent aux clients des occasions exclusives d'étoffer leur épargne pour les études postsecondaires.

TORONTO, le 17 déc. 2024 /CNW/ - La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (CST) a lancé ce mois-ci le programme Récompenses CSTMC afin d'aider les clients à étoffer leur épargne pour les études postsecondaires. Grâce à ce programme, les clients d'Épargne CST peuvent gagner des remises en argent automatiques sur leurs achats courants en utilisant la technologie de liaison de cartes exclusive de Paymi. Pour commencer à gagner des remises en argent, les utilisateurs n'ont qu'à lier leurs comptes bancaires et à effectuer des achats en magasin ou en ligne à l'aide de leurs cartes de débit ou de crédit. La plateforme propose une panoplie d'offres proposées par une longue liste de détaillants, de restaurants et de fournisseurs de services, notamment des marques de renom telles que Mary Brown's Chicken, Bass Pro Shops & Cabela's, Decathlon, Simons, Lyft, Comfort Inn, Ashley, SkipTheDishes, La Vie en Rose, Bikini Village, et bien d'autres encore.

« Nous sommes conscients que l'épargne à long terme peut être un défi pour bien des Canadiens, surtout pendant la période des fêtes, » explique Jeff Beck, chef du Marketing, CST. « Chez CST un seul objectif nous anime : celui d'inspirer l'espoir en améliorant l'accès aux études postsecondaires. Épargner pour les études nécessite un bon départ, et nous sommes fiers d'offrir à nos clients un soutien supplémentaire grâce au programme Récompenses CSTMC. »

Les Récompenses CSTMC ne sont qu'un des avantages uniques et exclusifs offerts aux clients de CST. En plus des remises en argent, les Récompenses CSTMC soutiennent également l'accès aux études postsecondaires pour les clients grâce à ses bourses d'études Prix des fondateurs, à une prime de fidélité CST et à un programme de recommandation.

« Chez Paymi, nous sommes ravis de faire équipe avec CST pour alimenter la plateforme Récompenses CSTMC, » a déclaré Zane Mistry, directeur général, Paymi. « Notre mission est de rendre les remises en argent aussi faciles et gratifiantes que possible, et cette collaboration cadre avec notre objectif commun d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. »

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de CST, visitez www.cst.org .

À propos de CST

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études a pour mission d'améliorer l'accès aux études postsecondaires afin d'encourager la résilience et l'inclusion au pays pour les générations à venir. Depuis plus de 60 ans, CST a aidé près de 700 000 familles canadiennes à donner à leurs enfants les moyens de réussir grâce aux études postsecondaires. En tant que créateur de régimes d'épargne-études au Canada, CST a décerné plus de 2 millions de dollars à des étudiants poursuivant des études postsecondaires par l'entremise de ses programmes de bourses d'études. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.cst.org.

À propos de Paymi

Paymi est l'une des principales plateformes de récompenses au Canada et a pour mission d'offrir les meilleures offres et remises en argent à ses utilisateurs. En mettant l'accent sur l'innovation, l'expérience utilisateur et la valeur, Paymi s'associe à des détaillants de premier plan pour offrir des récompenses de remise en argent inégalées le plus efficacement possible, transformant ainsi le magasinage courant en une expérience gratifiante. Paymi établit des partenariats avec des entreprises canadiennes désireuses d'offrir des remises en argent à leurs clients par le biais d'une plateforme de récompenses liée à une carte, conçue, alimentée et gérée par Paymi.

