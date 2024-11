OTTAWA, ON, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La dernière édition de L'Observateur des médicaments émergents, publié par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, fournit aux intervenants une liste de nouveaux médicaments qui sont aux dernières étapes de l'évaluation clinique et qui pourraient avoir une grande incidence sur la pratique clinique ou les dépenses en médicaments dans les années à venir. Il y avait 12 000 médicaments émergents en 2023, ce qui représente une augmentation en moyenne de 19 % par année depuis 2019.

Les médicaments oncologiques représentaient le tiers (33 %) des médicaments dans toutes les phases des essais cliniques. Les traitements pour les maladies infectieuses et ceux pour les maladies du système nerveux étaient classés aux deuxième et troisième rangs des plus grandes parts des médicaments émergents.

L'Observateur des médicaments émergents est axé sur les nouveaux médicaments sous essai clinique de phase III ou en attente d'homologation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2023. Il comprend également des informations sur d'autres médicaments en essai clinique de phase III partageant le même mécanisme d'action ou la même indication.

La dernière édition de ce rapport présente également une liste de nouveaux médicaments potentiellement importants actuellement examinés par Santé Canada.

Faits en bref

En 2023, plus de 12 000 nouveaux médicaments faisaient l'objet d'essais cliniques, comparativement à 9000 l'année précédente. Le nombre de médicaments émergents augmente en moyenne de 19 % par année depuis 2019.

Les médicaments oncologiques représentaient le tiers (33 %) des médicaments dans toutes les phases des essais cliniques. Les traitements pour les maladies infectieuses et ceux pour les maladies du système nerveux étaient classés aux deuxième et troisième rangs des plus grandes parts des médicaments émergents, à 13 % et 12 %, respectivement.

En moyenne, 20 % des médicaments en cours d'essais cliniques de phase II ou en attente d'homologation avaient obtenu une désignation rapide de médicament orphelin approuvée par la FDA des États-Unis ou l'Agence européenne des médicaments (EMA), ce qui représente une diminution de 33 % approximativement des dernières années.

Vingt nouveaux médicaments ont été choisis pour la liste des nouveaux médicaments de 2023 en fonction de leurs répercussions potentielles sur le système de soins de santé au Canada . Selon les prévisions, 14 des médicaments présentés dans le rapport de cette année devraient générer des revenus annuels mondiaux de plus d'un milliard de dollars américains d'ici 2029.

. Selon les prévisions, 14 des médicaments présentés dans le rapport de cette année devraient générer des revenus annuels mondiaux de plus d'un milliard de dollars américains d'ici 2029. Sur les 51 médicaments nouveaux et conservés présentés dans l'édition précédente, 15 ont obtenu une autorisation de mise en marché, 23 ont été maintenus sur la liste car ils répondaient toujours aux critères de sélection, et 13 ont été supprimés car leurs essais cliniques avaient été abandonnés ou ils ne répondaient plus aux critères de sélection.

Liens connexes

• L'Observateur des médicaments émergents, 2023 (Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés)

SOURCE Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

Personnes-ressources Relations avec les médias du CEPMB, [email protected]