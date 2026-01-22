GATINEAU, QC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - La tarification algorithmique connaît un essor partout dans le monde. Dans des secteurs allant de l'hébergement aux billets de concert en passant par le voiturage, les entreprises utilisent des algorithmes pour orienter leurs stratégies de tarification pour leurs produits ou services.

Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a publié un rapport qui présente les commentaires reçus lors de sa récente consultation publique sur la tarification algorithmique et la concurrence .

Le Bureau a reçu plus de 100 réponses provenant d'un large éventail de répondants nationaux et internationaux, notamment des particuliers, des entreprises, des associations commerciales, des membres des milieux universitaires et juridiques, ainsi que des groupes de défense des intérêts des consommateurs.

Le rapport présente les principaux enjeux soulevés dans les réponses et les quatre thèmes clés qui en ressortent :

L'établissement ou la recommandation dynamique des prix crée plusieurs gains en efficience sur le marché.

La tarification algorithmique peut mener à des comportements anticoncurrentiels.

Le manque de transparence des données pourrait nuire aux consommateurs, aux travailleurs et à la concurrence.

Les règlements gouvernementaux devraient aborder les comportements anticoncurrentiels sans freiner l'innovation.

L'objectif de la consultation était de permettre au Bureau de bien comprendre la tarification algorithmique afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement à cette tendance émergente. Nous remercions toutes les personnes qui ont fourni des commentaires.

« La tarification algorithmique peut améliorer l'efficience et le choix, mais elle présente également des risques liés à l'équité, à la transparence et à la concurrence. Nous continuerons à échanger avec nos partenaires, la communauté internationale, les acteurs du marché et la population canadienne afin d'approfondir notre compréhension de ces nouveaux enjeux de concurrence. »

Jeanne Pratt

Commissaire de la concurrence par intérim

Le Bureau a mené une consultation sur son document intitulé Tarification algorithmique et concurrence : Document de travail du 10 juin au 4 août 2025.

Tous les mémoires reçus dans le cadre de cette consultation sont mis à la disposition du public, sauf si la confidentialité a été expressément demandée.

En janvier 2025, le Bureau a également publié un rapport résumant les commentaires reçus à la suite de sa consultation sur l'intelligence artificielle (IA) et la concurrence.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

