GATINEAU, QC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a publié un rapport montrant que les Canadiens et Canadiennes pourraient économiser beaucoup de temps et d'argent s'ils pouvaient transférer facilement et en toute sécurité leurs données personnelles d'un fournisseur de services à un autre.

Le rapport, intitulé « Vos données, votre contrôle : Comment la portabilité des données peut stimuler la concurrence et donner plus de pouvoir aux consommateurs », innove en estimant les avantages de la portabilité des données pour les consommateurs, en utilisant le secteur de l'assurance comme étude de cas.

Le Bureau a constaté qu'un cadre de portabilité des données dans le secteur de l'assurance pourrait permettre aux Canadiens et Canadiennes d'économiser entre 1,1 et 3,8 milliards de dollars en coûts annuels. Ces économies proviennent du passage à des régimes d'assurance moins dispendieux et de la réduction du temps que les consommateurs consacrent à comparer les offres et à changer de fournisseur d'assurance. Les économies et les avantages potentiels liés à la mise en place de la portabilité des données dans l'ensemble de l'économie canadienne pourraient être beaucoup plus importants.

Le rapport du Bureau fournit une feuille de route aux décideurs politiques en identifiant les facteurs clés pour la création d'un cadre canadien en matière de portabilité des données. Il s'agit notamment de :

Veiller à ce que les consommateurs aient confiance dans les organismes de surveillance et comprennent comment leurs données personnelles sont utilisées;

Assurer une protection solide de la vie privée, des règles claires en matière de consentement et une interopérabilité élevée afin de permettre le partage des données entre les plateformes numériques;

Tirer les leçons des initiatives d'autres pays, telles que les services bancaires ouverts au Royaume-Uni et le Consumer Data Right en Australie.

L'objectif du Bureau est de promouvoir les avantages de la portabilité des données au Canada, au-delà des premiers développements dans des domaines tels que le cadre des services bancaires axés sur les consommateurs, et d'encourager l'adoption de politiques qui donnent aux consommateurs plus de pouvoir sur leurs données dans le monde numérique.

Citations

« L'économie d'aujourd'hui est axée sur les données. Notre rapport montre que les gens au Canada pourraient épargner beaucoup de temps et d'argent s'ils avaient un plus grand contrôle sur leurs propres données. Grâce à une meilleure portabilité des données, les Canadiens et Canadiennes pourraient prendre en main leur vie numérique et bénéficier d'une concurrence accrue dans des secteurs tels que les services bancaires, les assurances, les soins de santé et bien d'autres encore. »

Jeanne Pratt

Commissaire de la concurrence par intérim

Faits en bref

La portabilité des données donne plus de pouvoir aux consommateurs, réduit les obstacles au changement et contribue à maintenir la concurrence sur les marchés en permettant aux gens de choisir plus facilement le fournisseur de services qui répond le mieux à leurs besoins. Cela peut à son tour conduire à de meilleurs services et à des prix plus avantageux.

L'interopérabilité est la capacité de différentes plateformes numériques à interagir entre elles. La portabilité et l'interopérabilité des données se combinent pour accroître la capacité d'une personne à transférer ses données et à y accéder auprès de différents fournisseurs de services.

Diverses administrations commencent à mettre en place des cadres de portabilité des données, notamment l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Australie.

Dans le budget 2025, le gouvernement du Canada s'est engagé à garantir le droit à la mobilité des données dans le cadre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , ce qui constitue une étape importante pour faciliter le partage des données dans l'ensemble de l'économie.

Les conclusions du Bureau s'appuient sur : la recherche en économie comportementale, qui examine la manière dont les gens prennent leurs décisions d'achat dans la vie réelle; une enquête menée auprès de plus de 3 000 personnes au Canada; des comparaisons avec les approches en matière de portabilité des données utilisées dans d'autres pays.



