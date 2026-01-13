GATINEAU, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le 15 janvier 2026, le Bureau de la concurrence publiera les conclusions de son étude portant sur la façon dont la portabilité des données peut stimuler la concurrence et donner plus de pouvoir aux consommateurs canadiens dans le monde numérique.

La portabilité des données permet aux consommateurs de transférer facilement et en toute sécurité leurs renseignements personnels d'un fournisseur de services à un autre.

Le rapport du Bureau fournira une analyse détaillée des avantages importants de la portabilité des données pour les consommateurs et l'économie du Canada, en utilisant le secteur de l'assurance comme étude de cas. Il mettra également en évidence les facteurs clés pour la création d'un cadre canadien efficace en matière de portabilité des données.

Après la publication du rapport, le Bureau tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias pour présenter sa méthodologie et ses conclusions. Des membres du Bureau feront un exposé initial et répondront ensuite aux questions.

Date: Le 15 janvier 2026

Heure: 10 h (HE)

Endroit: Virtuel (webinaire)

Les médias sont priés de communiquer avec le service des relations avec les médias du Bureau de la concurrence à l'adresse [email protected] pour recevoir le lien vers la séance d'information technique.

Les médias sont invités à se connecter 15 minutes avant le début de la séance d'information technique. Ils seront libres d'enregistrer la séance d'information technique à des fins de diffusion.

