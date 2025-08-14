Un nouveau standard de soins offrant, en quelques minutes seulement, un accès à des cliniciens formés

MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé Inc. (« Dialogue »), la principale plateforme canadienne de soins de santé virtuels et de bien-être, a annoncé le lancement prochain d'une offre complète de services de Santé des femmes et de la famille. Entièrement conçue à l'interne et intégrée à la plateforme de Dialogue, cette nouvelle offre vient renforcer l'engagement constant de Dialogue à répondre aux besoins de santé des femmes, et ce, à chaque étape de leur vie. Le déploiement débutera en janvier 2026 et commencera par un service spécialisé en soins liés à la ménopause, répondant à un besoin critique dans le domaine de la santé des femmes.

L'offre novatrice en Santé des femmes et de la famille de Dialogue proposera des soins globaux, fondés sur les données probantes, offerts par des cliniciens de confiance spécialisés en santé des femmes, afin de soutenir les femmes et les familles dans les moments charnières de la vie. Ce programme donnera aux employés et à leurs personnes à charge l'accès à une équipe interne de cliniciens multidisciplinaires formés en santé des femmes, ainsi qu'à des services d'accompagnement et d'orientation, des plans de soins personnalisés et des ressources éducatives, le tout offert par l'entremise de la Plateforme intégrée de santé de Dialogue.

« La santé des femmes a toujours été une priorité pour Dialogue, et ce lancement représente une étape importante vers la prestation de soins plus inclusifs et ciblés, répondant aux besoins diversifiés des femmes et de leurs familles », affirme Swati Matta, cheffe de la santé des femmes chez Dialogue. « Il ne s'agit pas seulement d'une expansion de nos services, mais bien d'un engagement à garantir que toutes les femmes aient accès à des soins complets, en temps opportun, centrés sur leurs besoins uniques. »

Les inégalités en santé des femmes touchent un large éventail de la population et sont souvent exacerbées par des facteurs croisés tels que la race, l'ethnicité, le revenu, le handicap et la géographie. De nombreuses personnes issues de ces groupes souffrent de conditions qui sont mal comprises, sous-financées ou négligées. Selon le rapport 2024 du Forum économique mondial et du McKinsey Health Institute , cela est en partie dû à une formation inadéquate des professionnels de la santé pour comprendre et traiter les problèmes de santé spécifiques au genre, ainsi qu'à reconnaître comment des maladies courantes peuvent se manifester et réagir différemment chez les femmes.

La ménopause sera le premier domaine d'intérêt. Trois femmes sur quatre éprouvent des symptômes de ménopause qui interfèrent avec leur vie quotidienne, tels que des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, des changements d'humeur et des défis cognitifs, ce qui pousse une femme sur dix à quitter le marché du travail. Ces services seront offerts par des cliniciens de Dialogue ayant suivi une formation approfondie, notamment par la participation à la conférence scientifique organisée par la Société de la ménopause du Canada . Cela constituera la base d'un programme de soins spécialisés pour la ménopause, élaboré sous la supervision de l'équipe médicale de Dialogue pour garantir que les soins sont fondés sur des données probantes, axés sur le patient, standardisés, surveillés et continuellement améliorés.

« Nous sommes conscients des besoins bien réels en santé des femmes, et je suis fière de voir Dialogue prendre des mesures concrètes et proactives pour y répondre. Offrir aux professionnelles et professionnels de la santé une formation fondée sur les données probantes en périménopause et en ménopause est essentiel pour que toutes les femmes reçoivent les soins complets qu'elles méritent », déclare la Dre Stephanie Moynihan, directrice médicale adjointe chez Dialogue. « En tant que médecin, j'ai pu constater à quel point il est essentiel d'offrir des soins qui tiennent compte de l'ensemble de la personne : physique, mentale et émotionnelle, plutôt que de traiter les enjeux isolément. C'est une avancée majeure. »

La réduction de la stigmatisation entourant la santé des femmes, particulièrement en milieu de travail, commence par une approche plus intégrée et inclusive des soins. Alors que les attentes envers le bien-être des employés continuent de croître, les organisations doivent dépasser les solutions universelles pour adopter une approche plus ciblée et significative en matière de mieux-être.

Dialogue est la plateforme de santé et de bien-être par excellence au Canada, offrant un accès abordable sur demande à des soins de qualité. Grâce à son équipe de spécialistes de la santé, elle offre ses services aux employeurs et aux organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. La Plateforme de santé intégrée de Dialogue est un guichet unique de soins de santé qui concentre tous ses programmes en une seule application conviviale. Ses services sont accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est maintenant le premier prestataire de soins de santé virtuels à être agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada, une validation d'une tierce partie qui témoigne du respect de critères en excellence clinique, en gouvernance, en sécurité et en intégration de services. En octobre 2023, la Sun Life a acquis Dialogue, qui œuvre maintenant en tant qu'entité indépendante au sein de la Sun Life Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à www.dialogue.co/fr .

