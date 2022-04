MONTREAL, le 12 avril 2022 /CNW/ - L'Université de Montréal et le Centre de recherche en santé publique (CReSP), soutenus par le MAP et par Staples Canada/Bureau en Gros dans le cadre de leur initiative À chance égale, lancent un projet de recherche qui évaluera une clinique de santé novatrice spécialement conçue pour répondre aux besoins des communautés migrantes et racisées qui s'identifient comme étant membres des communautés LGBTQI+.

Première du genre au Québec, la « Clinique Mauve » a été lancée à Montréal en 2020 grâce à une subvention originale de la Fondation pour l'avancement de la médecine familiale du Collège des médecins de famille du Canada. Dirigée par les professeur.e.s Vania Jimenez, Pierre-Paul Tellier et Edward Lee, en étroite collaboration avec le partenaire communautaire AGIR (un organisme communautaire par et pour les personnes LGBTQI+ migrantes), la Clinique Mauve fonctionne au sein d'un groupe de médecine familiale des Centres de santé et de services sociaux de Côte-des-Neiges et Parc-Extension, et de la clinique médicale l'Actuel.

En dépit de la couverture universelle du système de santé canadien, les personnes migrantes et racisées membres des communautés LGBTQI+ font face à de multiples obstacles structurels et intersectionnels lorsqu'il s'agit d'accéder aux soins de santé et d'en bénéficier. Ces inégalités ont été mises en évidence et accentuées par l'arrivée soudaine de la COVID-19 au printemps 2020.

La Clinique Mauve propose des soins médicaux intégrés et des services psychosociaux (notamment au moyen d'équipes de travail social, de services en santé mentale et de paire navigation) qui adoptent des approches anti-oppressives, intersectionnelles et sensibles aux traumatismes. Ces approches visent à mieux répondre aux besoins de santé des populations migrantes et racisées qui sont membres des communautés LGBTQI+.

« Nous savons que la Clinique Mauve représente un modèle très prometteur de soins intégrés », a déclaré Edward Lee, professeur agrégé à l'École de travail social de l'Université de Montréal, membre du CReSP et chercheur principal de l'étude. « Nous lançons cette étude pour nous aider à comprendre les éléments de la clinique qui sont les plus efficaces, et comment nous pouvons les transposer à plus grande échelle et partager les stratégies efficaces avec d'autres milieux de pratique et communautés à l'échelle du Canada. »

Dans le cadre du projet de recherche, l'équipe de l'Université de Montréal collabore avec le « Trans Indigenous Youth Social Action Research Sharing Circle », un projet dirigé par la professeure Annie Pullen Sansfaçon, financé par le CRSH et en partenariat avec l'organisme P10, afin d'explorer les meilleures façons d'adapter les services de la clinique pour servir les personnes Autochtones bispirituelles et/ou trans, en particulier les jeunes.

Cette recherche est financée par À chance égale, un partenariat entre Staples Canada/Bureau en Gros et le MAP (Unity Health Toronto) visant à sensibiliser la population aux inégalités au Canada et à contribuer à la création de communautés dynamiques et saines. À ce jour, l'initiative a permis de recueillir plus de 1,2 million de dollars grâce au soutien généreux des client.e.s, des vendeur.euse.s de Staples/Bureau en Gros, et de dons d'entreprises.

« Nous sommes fiers de soutenir cette formidable initiative visant à relever les défis structurels pour accéder aux soins de santé au Québec auxquels font face les personnes migrantes et les personnes racisées LGBTQI+ », a déclaré David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. « Il s'agit d'un excellent modèle qui a le potentiel de s'étendre et de donner à toutes et à tous une chance égale de s'épanouir ».

Université de Montréal

Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université de Montréal compte parmi les meilleures universités au monde. Elle se classe au 73e rang du classement du Times Higher Education. Elle a été fondée en 1878 et forme aujourd'hui avec ses deux écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle d'enseignement supérieur et de recherche du Québec et l'un des plus importants en Amérique du Nord. L'Université de Montréal réunit plus de 2300 professeur.e.s et chercheur.e.s et accueille près de 70 000 étudiant.e.s. Pour en savoir plus, visitez umontreal.ca

Centre de recherche en santé publique (CReSP)

Issu d'un partenariat entre le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) et l'Université de Montréal, le Centre de recherche en santé publique (CReSP) est la première et la seule infrastructure majeure de recherche québécoise entièrement dédiée à la santé publique et opérant dans le cadre de liens structurels privilégiés avec un établissement responsable de la santé d'une population, le CCSMTL. Le CReSP est un regroupement de recherche financé par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) qui compte plus de 60 membres chercheur.e.s régulier.e.s et des expert.e.s provenant d'organisations partenaires. Pour en savoir plus, visitez cresp.ca.

MAP

Le MAP est un centre de recherche de premier plan au niveau mondial, qui se consacre à la création d'un avenir plus sain pour tous. Grâce à des recherches d'envergure et à des solutions concrètes, les scientifiques du MAP s'attaquent à des enjeux complexes de santé communautaire, souvent à la croisée de la santé et de l'équité. Les 32 scientifiques et plus de 120 employé.e.s et étudiant.e.s du MAP travaillent en partenariat avec des communautés, des chercheur.e.s et des dirigeant.e.s gouvernementaux.ales dans tout le Canada pour s'attaquer à des problèmes tels que l'itinérance, l'accès inégal aux soins de santé et à la médecine, et les effets permanents dus à la pauvreté des enfants. Le MAP relève de l'Institut du savoir Li Ka Shing de l'hôpital St. Michael, Unity Health Toronto. Pour en savoir plus, visitez maphealth.ca.

Staples Canada /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux - Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises - ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Julie Gazaille, Attachée de presse - médias francophones, Université de Montréal514-343-6796 | [email protected]; Kathleen Stelmach, Directrice, RP et Communications, Staples Canada/Bureau en Gros, 905 737-1147 poste 578 | [email protected]