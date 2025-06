Plus de 10 millions d'instruments d'écriture ont été détournés des sites d'enfouissement grâce au partenariat entre Staples/Bureau en Gros et TerraCycle

RICHMOND HILL, ON, le 18 juin 2025 /CNW/ - Alors que l'année scolaire se termine, Staples/Bureau en Gros encourage les familles à se débarrasser des instruments d'écriture usagés de façon durable en les recyclant gratuitement dans le cadre du programme de recyclage gratuit de Staples/Bureau en Gros. Afin d'offrir des solutions de recyclage uniques aux Canadiens et aux Canadiennes, les clients sont invités à déposer des articles usagés couramment difficiles à recycler tels que des stylos, des marqueurs, des portemines, etc., dans les 298 magasins Staples/Bureau en Gros à travers le pays.

« Atteindre l'étape clé de 10 millions d'instruments d'écriture recyclés est un exemple puissant de ce qui est possible grâce à d'excellents partenariats et au soutien de nos clients », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Il est facile de participer : il suffit de collecter vos stylos, marqueurs, portemines et autres outils d'écriture usagés et de les déposer dans la boîte de collection désignée de votre magasin Staples/Bureau en Gros local. TerraCycle recycle ensuite les matériaux de manière responsable, aidant à éviter que les déchets ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement et contribuant à un avenir plus durable. »

Malgré leur utilisation quotidienne, les instruments d'écriture tels que les stylos, les portemines et les marqueurs sont souvent négligés dans les programmes de recyclage traditionnels parce qu'ils sont composés de matériaux mixtes. Reconnaissant cette lacune, Staples/Bureau en Gros, en partenariat avec TerraCycle, a établi le programme de recyclage gratuit de Staples/Bureau en Gros, l'une des rares solutions en magasin au Canada pour le recyclage des instruments d'écriture.

Une fois collectés, ces articles sont envoyés à TerraCycle, où ils sont nettoyés, triés et transformés en matières premières pour fabriquer de nouveaux produits comme les meubles d'extérieur, les bacs de rangement et les surfaces de jeu. Depuis sa création, le programme a réussi à détourner plus de 10 millions d'instruments d'écriture des sites d'enfouissement, dépassant ainsi son objectif de durabilité de 2025 avant la date prévue.

« Staples/Bureau en Gros a mis sur pied un moyen facile pour les familles de se débarrasser des millions d'articles difficiles à recycler », a déclaré Tom Szaky, fondateur et PDG de TerraCycle. « Cet exemple montre bien comment des gestes quotidiens, tels que vider tout le contenu d'un sac d'école, peuvent contribuer significativement à la protection de notre planète. »

Le programme de recyclage gratuit de Staples/Bureau en Gros est ouvert aux individus, aux écoles, aux bureaux ou aux organismes communautaires. Pour en savoir plus sur les programmes de recyclage de TerraCycle, visitez terracycle.ca.

En plus des instruments d'écriture, les magasins Staples/Bureau en Gros acceptent gratuitement d'autres articles difficiles à recycler, comme les appareils électroniques, les piles et plus encore. Pour en savoir plus sur ces programmes, les objectifs de durabilité de l'entreprise et les initiatives de détournement des déchets, visitez https://www.bureauengros.com/a/contenu/durabilite.

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions qui simplifient la façon dont les individus travaillent et apprennent -- grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et un service sans faille. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons partout au pays. Nous sommes un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation « À chance égale », qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez-nous à @Bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

TerraCycle est un chef de file international dans le domaine des solutions novatrices en matière de durabilité, créant et exploitant des plateformes uniques pour le recyclage, les matériaux recyclés et la réutilisation. TerraCycle, qui est présente dans 21 pays, s'engage à revoir la manière dont nous gérons nos ordures et à proposer des solutions concrètes pour relever les défis actuels en matière de gestion des déchets. L'entreprise mobilise une vaste communauté de parties prenantes à travers une gamme étendue de programmes, allant des sociétés du Fortune 500 aux écoles et aux particuliers. Pour en savoir plus sur TerraCycle et les rejoindre dans leur parcours pour faire passer le monde d'une économie linéaire à une économie circulaire, veuillez consulter www.terracycle.com/fr-CA.

