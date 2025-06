Le rapport décrit les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux pour 2025, dépassant trois des sept objectifs avant la date prévue

RICHMOND HILL, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros annonce la publication de son rapport 2024 sur l'impact communautaire et la durabilité, soulignant son engagement continu à faire une différence positive grâce à ses trois piliers principaux : l'environnement, l'équité et l'éducation. Au cours des 20 dernières années, Staples/Bureau en Gros a mis l'accent sur la citoyenneté d'entreprise en se fixant des objectifs ambitieux en matière de recyclage et de durabilité, en soutenant des programmes d'équité dans les communautés partout au pays et en fournissant des ressources éducatives aux élèves dans le besoin.

« Chez Staples/Bureau en Gros, notre engagement envers l'impact communautaire va au-delà des promesses - c'est un effort continu pour créer des changements significatifs dans les communautés que nous servons en mettant l'accent sur la durabilité environnementale, l'équité et l'éducation », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Nous sommes fiers d'avoir atteint trois de nos sept objectifs de durabilité avant la date prévue, d'avoir recueilli plus de 2,3 M$ pour notre initiative À chance égale en matière d'équité en santé dans notre pays, et d'avoir offert plus de 900 000 $ en soutien aux élèves grâce à notre programme annuel de collecte de fournitures scolaires. Ces étapes reflètent notre engagement à responsabiliser les Canadiens et à bâtir des communautés plus fortes. »

Environnement : des solutions qui ne seront jamais gaspillées

Dans le cadre de ses efforts continus en faveur de l'environnement, Staples/Bureau en Gros a présenté en 2020 ses Objectifs pour un avenir plus vert, un ensemble d'objectifs ambitieux en matière de durabilité à atteindre d'ici 2025. Le rapport met en évidence des progrès remarquables, notamment :

10,1 millions d'instruments d'écriture recyclés : en tant que seul fournisseur canadien de recyclage des instruments d'écriture, en partenariat avec TerraCycle, depuis 2012, Staples/Bureau en Gros a réussi à détourner plus de 10 millions d'instruments d'écriture des sites d'enfouissement, dépassant son objectif de 8 millions d'unités pour 2025.

en tant que seul fournisseur canadien de recyclage des instruments d'écriture, en partenariat avec TerraCycle, depuis 2012, Staples/Bureau en Gros a réussi à détourner plus de 10 millions d'instruments d'écriture des sites d'enfouissement, dépassant son objectif de 8 millions d'unités pour 2025. 938 000 kilogrammes de piles usagées recyclées : grâce à son partenariat avec Appel à recycler, Staples/Bureau en Gros a dépassé son objectif de 750 000 kilogrammes, remportant le prix Chef de file en matière de durabilité 2024 pour la cinquième année consécutive.

grâce à son partenariat avec Appel à recycler, Staples/Bureau en Gros a dépassé son objectif de 750 000 kilogrammes, remportant le pour la cinquième année consécutive. 8 millions de cartouches d'encre et de toner recyclées : Staples/Bureau en Gros s'associe à HP et eCycle Solutions pour recycler les cartouches d'encre et de toner, atteignant 94 % de son objectif de recycler 8,5 millions d'unités d'ici 2025.

: Staples/Bureau en Gros s'associe à HP et eCycle Solutions pour recycler les cartouches d'encre et de toner, atteignant 94 % de son objectif de recycler 8,5 millions d'unités d'ici 2025. 10,6 millions de tonnes de produits électroniques recyclés : en partenariat avec eCycle Solutions, Staples/Bureau en Gros a détourné 10,6 millions de tonnes de produits électroniques des sites d'enfouissement, atteignant 78 % de son objectif de 13,5 millions de tonnes d'ici 2025.

Réduire les émissions de carbone grâce aux énergies renouvelables, à la flotte de véhicules électriques et à la plantation d'arbres

Staples/Bureau en Gros s'engage à réduire les émissions de carbone grâce à des initiatives clés, notamment en alimentant ses installations avec de l'électricité 100 % propre et renouvelable fournie par bullfrogpower, ce qui fait de Staples/Bureau en Gros le principal détaillant de bullfrogpower au pays. En 2024, sa flotte de véhicules électriques a permis de réduire les équivalents CO 2 de plus de 3674 kilogrammes, avec des plans d'expansion. Staples/Bureau en Gros a également célébré son partenariat de 17 ans avec Arbres Canada et a planté près de 250 000 arbres, soutenant des projets d'écologisation communautaire partout au pays.

Soutenir les Canadiens avec des solutions de recyclage gratuites

Staples/Bureau en Gros s'engage à avoir un impact dans les communautés partout au pays en offrant plus de 2500 produits écologiques en magasin et en ligne, des programmes de recyclage gratuits en magasin et des solutions d'énergie renouvelable alimentant ses magasins et l'exploitation de sa chaîne d'approvisionnement. Ses 298 magasins au pays offrent une variété de solutions de recyclage gratuites pour les clients, notamment : recyclage des cartouches d'encre et de toner, recyclage des produits électroniques, recyclage des instruments d'écriture, recyclage des piles et services de déchiquetage sécurisé, ainsi que le recyclage des dosettes Nespresso dans certains magasins.

Équité : offrir un avenir équitable pour tous

En 2024, le partenariat À chance égale de Staples/Bureau en Gros avec le Centre MAP, le plus grand centre de recherche sur l'équité en matière de santé au pays, a permis de recueillir plus de 2,3 M$ pour aider à financer la recherche et les solutions communautaires partout au pays. Cette initiative porte sur trois domaines clés :

Mettre fin à l'itinérance chronique. Le programme Navigator aide les patients sans-abri à se rétablir après une hospitalisation en les mettant en contact avec les services de soins de santé et les services sociaux.

Le programme Navigator aide les patients sans-abri à se rétablir après une hospitalisation en les mettant en contact avec les services de soins de santé et les services sociaux. Assurer aux enfants un bon départ . Le programme APPLE Schools aide les élèves du primaire des communautés défavorisées à développer des habitudes saines qui dureront toute leur vie.

. Le programme APPLE Schools aide les élèves du primaire des communautés défavorisées à développer des habitudes saines qui dureront toute leur vie. Améliorer l'accès aux soins et la prévention des maladies. Des programmes comme Notre Boîtesanté offrent des fournitures de santé gratuites aux communautés des Maritimes, et le programme de prescription d'aliments sains soutient les patients à faible revenu atteints de diabète.

Formation : libérer le potentiel grâce à l'apprentissage

Staples/Bureau en Gros a recueilli plus de 900 000 $ grâce à sa collecte annuelle de fournitures scolaires pour soutenir les élèves partout au pays. En collaboration avec ses partenaires United Way/Centraide et le Club Kiwanis, cette initiative contribue à éliminer les obstacles à l'éducation pour les enfants au pays. L'entreprise a également investi dans des occasions éducatives pour ses associés grâce à des programmes comme le développement en leadership Gestion Évolution, des ressources d'apprentissage en ligne et ses bourses d'études pour associés, qui ont accordé 23 bourses d'études d'une valeur de 1000 $ chacune aux associés et à leur famille en 2024.

Pour consulter le rapport complet sur l'impact communautaire et la durabilité de Staples/Bureau en Gros, veuillez consulter bureauengros.com/environnement.

L'employeur le plus écologique au Canada en 2025

Staples/Bureau en Gros a été reconnu pour son leadership en matière de durabilité et son engagement envers la responsabilité environnementale. De l'efficacité énergétique à la réduction des déchets en passant par la décarbonisation, leur stratégie touche de nombreux aspects de l'entreprise. Grâce au recyclage en magasin, aux partenariats d'énergie renouvelable et aux initiatives de réduction des émissions de carbone, Staples/Bureau en Gros réduit son empreinte écologique et aide les clients et les communautés à avoir un impact positif.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège , Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply Inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons partout au pays en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez-nous à @BureauEnGros et @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

