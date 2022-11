WEMOTACI, QC, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, M. François Néashit, chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé une première étape visant la mise aux normes provinciales en matière de santé et sécurité du service de protection contre les incendies dans la communauté Wemotaci.

Premier projet de la sorte financé par le Ministère, cette étape comprendra la construction d'une nouvelle caserne de pompiers et l'installation de matériel moderne de décontamination qui respecteront les normes provinciales en matière de santé et de sécurité des pompiers. Avec les infrastructures et l'équipement adéquats, les pompiers de Wemotaci pourront faire leur travail de manière plus efficace et surtout, plus sécuritaire, au profit de l'ensemble des membres de la communauté.

Pour Services aux Autochtones Canada, ce projet s'inscrit dans son intention de mettre aux normes provinciales l'ensemble des services de protection contre les incendies des communautés du Québec. Cela permettra de réduire les écarts en matière de santé et de sécurité pour les pompiers des Premières Nations.

La communauté de Wemotaci et les chargés de projet du Ministère collaborent présentement pour déterminer le site de construction de ces nouvelles infrastructures.

« Le Service de protection contre les incendies de Wemotaci est un service essentiel afin d'assurer la sécurité des membres de la communauté. En investissant dans des infrastructures fiables mises aux normes provinciales, nous assurons à nos pompiers de travailler dans un environnement sécuritaire. Le Conseil est toujours prêt à saisir les occasions de développement socio-économique au sein de la communauté. En ce sens, nous sommes heureux d'être la première communauté à prendre part à ce projet pilote qui servira ensuite de modèle pour améliorer les services de protection contre les incendies dans les autres communautés au Québec. »

François Néashit

Chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci

« Les Premières Nations sont confrontées à un nombre beaucoup trop élevé d'incendies domestiques dans leurs communautés. Pour mieux protéger les gens et les infrastructures, nous devons travailler ensemble pour appuyer les solutions dirigées par les Autochtones. La communauté de Wemotaci montre la voie en construisant une nouvelle caserne de pompiers et en effectuant d'autres améliorations pour assurer le respect des normes de protection contre les incendies. Il s'agit du premier projet de ce type financé par Services aux Autochtones du Canada, et je suis certaine que d'autres suivront. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

La province de Québec possède des normes uniques au Canada en matière de protection contre les incendies et de décontamination. À ce jour, les casernes de pompiers dans les réserves de la région ne peuvent pas mettre en pratique ces normes en raison de l'équipement et des infrastructures en place.

en matière de protection contre les incendies et de décontamination. À ce jour, les casernes de pompiers dans les réserves de la région ne peuvent pas mettre en pratique ces normes en raison de l'équipement et des infrastructures en place. Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci adhère à la Loi sur l'autorité financière des Premières Nations, une certification du rendement financier qui démontre que la Première Nation des Atikamekw de Wemotaci respecte les normes de rendement financier. Cette certification, ainsi que des pratiques de gestion reconnues, permet de renforcer la confiance envers ses partenaires.

