EMERSON, MB, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Les espèces aquatiques envahissantes constituent une grave menace pour notre environnement et les espèces en péril partout au Canada, ainsi que pour les industries qui dépendent des ressources aquatiques, comme les pêches et l'aquaculture. Cet été, Pêches et Océans Canada (MPO) a collaboré avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à un projet pilote visant à inspecter et à décontaminer les embarcations au poste frontalier international d'Emerson, au Manitoba, afin de vérifier si toutes les embarcations entrant au Canada sont exemptes de moules zébrées et d'autres espèces aquatiques envahissantes.

De juin à octobre 2022, les embarcations entrant au Canada à ce poste frontalier ont été inspectées par des agents des programmes et des pêches du MPO, ainsi que des agents des services frontaliers de l'ASFC, dans le but de prévenir l'importation accidentelle d'espèces envahissantes. Lorsqu'il a été jugé qu'il pouvait y avoir un risque, le projet pilote a permis de décontaminer les embarcations directement au point d'entrée. L'ASFC a refusé l'entrée aux embarcations auxquelles étaient attachées des espèces aquatiques envahissantes visibles.

Dans le cadre du projet pilote, on a aidé les voyageurs à comprendre le risque que présentent les espèces aquatiques envahissantes qui pénètrent dans les eaux canadiennes. Plus de 600 embarcations ont été inspectées, dont environ 69 % étaient conformes au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (le Règlement), environ 22 % devaient être décontaminées, et 9 % ont dû être débarrassées de leur bouchon de vidange pour se conformer au Règlement. Le MPO a donné 51 instructions au titre du Règlement, a interdit l'entrée à deux embarcations parce qu'elles transportaient des espèces aquatiques envahissantes, et a refusé l'entrée à trois embarcations parce qu'elles étaient trop souillées. Cela souligne l'importance d'aider les voyageurs à comprendre la nécessité de bien nettoyer, vider, et sécher leur embarcation. Le Ministère s'appuiera sur les résultats de ce projet pilote pour définir ses prochaines mesures, visant à atténuer le risque d'introduction d'espèces aquatiques envahissantes au pays par voie maritime.

Citations

« La moule zébrée et d'autres espèces aquatiques envahissantes font des ravages et nuisent à la santé des écosystèmes d'eau douce et océaniques du Canada. Le gouvernement du Canada prend au sérieux la protection de nos pêches et de notre économie. Merci au personnel du MPO et de l'ASFC pour leurs efforts à concrétiser ce programme pilote! »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'Agence des services frontaliers du Canada est la ligne de front du Canada, qui protège notre pays contre les espèces envahissantes et les autres organismes nuisibles. Je tiens à remercier les employés dévoués de l'ASFC et du MPO qui travaillent fort chaque jour pour protéger les écosystèmes canadiens. »

L'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes peuvent avoir des effets durables sur un écosystème. Les moules zébrées, par exemple, peuvent survivre 28 jours dans de bonnes conditions dans les viviers, les eaux de ballast, les compartiments de moteur, les surfaces des embarcations et d'autres environnements humides et mouillés.

Les moules zébrées sont établies dans le bassin versant du lac Winnipeg et ont récemment été observées dans le lac Manitoba . Il s'agit du point d'entrée le plus à l'ouest de cette espèce au Canada .

et ont récemment été observées dans le lac . Il s'agit du point d'entrée le plus à l'ouest de cette espèce au . L'importation d'espèces aquatiques envahissantes au Canada , qu'elles soient mortes ou vivantes, constitue une violation du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes .

, qu'elles soient mortes ou vivantes, constitue une violation du . L'ASFC collabore avec le MPO pour protéger l'environnement et l'économie. Elle applique le Règlement en effectuant des inspections de tous les aliments, plantes, animaux et produits connexes, qui sont amenés tant pour les voyageurs que par les importateurs commerciaux.

Si les agents de l'ASFC identifient ou soupçonnent d'avoir identifié une espèce aquatique envahissante, les voyageurs peuvent se voir refuser l'entrée au Canada ou être référés au MPO. Les voyageurs peuvent être tenus responsables de tous les coûts liés à l'élimination, à la mise en quarantaine, au traitement ou au retrait de ces espèces envahissantes du Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Renseignements: Kevin Lemkay, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans, et de la Garde côtière canadienne, 613 992 3474, [email protected] ; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, Région du Centre, 204 984 4715, [email protected]