Un projet-pilote de gardiens de parcs cet été à CDN-NDG

MONTRÉAL , le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) lance, dès le samedi 25 juin, un projet-pilote de gardiens de parcs. À l'approche des vacances d'été et dans le but d'offrir des espaces verts propres et de qualité à sa population, l'arrondissement a décidé d'engager des étudiants dont la tâche principale sera d'assurer la propreté dans quatre parcs du territoire, et ce, pour toute la période estivale.

« Les résidents se sont réappropriés massivement leurs parcs durant la pandémie, et c'est beau à voir ! Toutefois, le respect des usagers du parc et l'environnement doit primer. Nous croyons que ce projet-pilote va offrir plus de convivialité dans nos espaces verts qui seront plus propres, plus sécuritaires et plus agréables à fréquenter », souligne la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa.

Les gardiens de parcs seront responsables de maintenir les différents espaces propres, dont les aires de jeux, les espaces verts, les chalets, etc. Trois parcs auront des gardiens assignés du lundi au dimanche et un parc, la fin de semaine seulement. Ils seront présents sur les lieux de 11 h à 20 h 30.

Les 4 parcs concernés par ce projet-pilote sont :

● Parc Martin Luther-King (du lundi au dimanche);

● Parc NDG (du lundi au dimanche);

● Parc Mackenzie King (du lundi au dimanche);

● Parc Jean-Brillant (samedi et dimanche).

L'Arrondissement souhaite que ce projet-pilote devienne permanent dès l'été 2023 et s'étende à la majorité des parcs de son territoire.

