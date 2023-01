QUÉBEC, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Nos forêts sont vitales pour notre environnement et notre économie. C'est pourquoi le Canada s'associe à des partenaires en vue de planter deux milliards d'arbres d'ici 2031 - pour combattre les changements climatiques, assainir l'air, créer de bons emplois durables et protéger notre précieuse biodiversité.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'octroi de 300 000 $ à l'Association forestière des deux rives pour un projet de renforcement des capacités régionales. Cet investissement provient du programme 2 milliards d'arbres .

Réalisé en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale, Agiro et 30 organismes situés dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, ce projet préparera à l'accroissement des efforts de plantation d'arbres dans les zones urbaines et suburbaines, par la formation, la mise en commun de ressources et la collaboration entre les différentes organisations. Différentes solutions seront explorées pour assurer l'approvisionnement en plants pour l'ensemble des organisations, dont la création d'une pépinière collective.

L'Association forestière des deux rives, Agiro et le Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale ont mis en commun leur expérience et leurs ressources pour créer le Collectif Canopée, en vue de promouvoir et de coordonner les activités futures de plantation d'arbres auprès des organisations communautaires locales, notamment par l'élaboration d'un projet structurant de cartographie. La réalisation d'une analyse spatiale permettra de cerner les sites potentiels et de prioriser efficacement les activités de plantation d'arbres. On s'assurera ainsi de planter les bons arbres au bon endroit au moment propice.

Le Collectif Canopée élaborera également de vastes projets de verdissement afin de créer des emplois à long terme et de préserver un degré élevé d'expertise parmi les organisations communautaires.

La plantation d'arbres au Canada a joué un rôle clé dans notre lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le gouvernement du Canada entend exploiter des solutions climatiques fondées sur la nature, et les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres contribueront à restaurer la nature, à créer des écosystèmes forestiers en bonne santé et à améliorer le captage du carbone.

Citations

« Le Canada entend aider à restaurer et à agrandir ses forêts d'un océan à l'autre. Les arbres sont essentiels à la vie; ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages - ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera à renforcer la capacité de plantation d'arbres à Québec et dans les environs, ce qui contribuera à la création de bons emplois durables dans la région tout en réduisant les émissions et en assainissant les milieux de vie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les changements climatiques continuent de représenter une menace sérieuse pour notre santé, et la plantation d'arbres est un outil important pour lutter contre la crise climatique et restaurer la biodiversité. Je salue le leadership de l'Association forestière des deux rives, d'Agiro et du Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale, qui permettra d'améliorer la canopée dans les quartiers centraux, de réduire les îlots de chaleurs en régions urbaines et de favoriser la santé et le bien-être des gens. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé et député de Québec



« Le programme 2 milliards d'arbres est un levier important pour les organismes de la région afin d'assurer une réelle augmentation de la canopée. Après plusieurs années d'échanges entre les organisations, ce financement nous permettra de nous mettre en action pour ces objectifs ambitieux. »

Julie Molard

Directrice de l'Association forestière des deux rives et présidente du Collectif Canopée

