Le Québec maintient son élan de croissance au quatrième trimestre 2025, porté par une demande robuste et des conditions de marché distinctes.

Faits saillants du 4e trimestre :

Au quatrième trimestre de 2025, le prix de l'agrégat des propriétés dans le Grand Montréal a augmenté de 4,5 % d'une année sur l'autre, atteignant 640 700 $. En comparaison, les marchés de Toronto et Vancouver ont enregistré des baisses de 5,7 % et 4,1 %, respectivement.

La Ville de Québec a continué de dominer le classement national, enregistrant la plus forte augmentation du prix de l'agrégat parmi les principales régions du Canada pour le septième trimestre consécutif, avec une hausse de 13,2 % pour s'établir à 453 600 $.

Les marchés immobiliers de Sherbrooke et Trois-Rivières ont affiché des gains notables au quatrième trimestre, avec une augmentation du prix de l'agrégat de 8,8 % et 8,5 % respectivement, comparativement à la même période de l'année précédente.

Royal LePageMD anticipe une hausse modérée de l'activité immobilière ce printemps, grâce aux acheteurs qui profiteront de la baisse des coûts d'emprunt.

MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Selon les plus récents résultats de l'Étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de Royal LePage, publiés aujourd'hui, le marché immobilier du Québec a clos l'année 2025 sur une performance exceptionnelle, se distinguant nettement des tendances nationales et surpassant ses homologues des grandes métropoles canadiennes. Cette dynamique, établi il y a près de deux ans, s'est confirmée au quatrième trimestre de 2025, la province ayant affiché une croissance robuste des prix et une vigueur remarquable, à contre-courant du réajustement observé dans d'autres marchés, la positionnant comme leader incontesté de l'appréciation des prix immobiliers au Canada pour l'ensemble de l'année.

« L'année 2025 a été un témoignage éloquent de la force et de la singularité du marché immobilier québécois », déclare Dominic St-Pierre, vice-président exécutif, développement des affaires, Royal LePage. « Alors que le reste du Canada voyait un recalibrage, voire des reculs dans certaines régions, le Québec a maintenu un élan impressionnant, et le quatrième trimestre n'a fait que confirmer cette tendance de croissance soutenue. Nous nous sommes distingués, une fois de plus, par une appréciation des prix qui dépasse largement les attentes et les performances des autres grandes agglomérations du pays. »

Le prix de l'agrégat1 d'une propriété dans la province de Québec a augmenté de 7,1 % au quatrième trimestre de 2025 pour atteindre 461 500 $ par rapport à la même période de l'année précédente. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la province a enregistré une légère progression de 0,5 %. En ce qui concerne les différents types de logement, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 6,4 % sur un an pour s'élever à 494 400 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété s'est accru de 3,1 % pour atteindre 396 600 $ au cours de la même période.

Au-delà des tendances nationales, le marché résidentiel québécois a continué de faire preuve d'un dynamisme constant, défiant les prévisions de ralentissement généralisées dues à l'incertitude économique. La prudence, certes présente chez certains acquéreurs, n'a cependant pas eu raison de l'appréciation des prix ni des niveaux d'activité, qui se sont maintenus ou renforcés dans la majorité des régions de la province.

« Cette performance n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur des fondamentaux solides, une demande locale tenace et une capacité unique de nos consommateurs à naviguer à travers les incertitudes économiques », ajoute M. St-Pierre. « Les baisses de taux progressives de la Banque du Canada ont sans aucun doute contribué à rassurer les acheteurs et à stimuler l'activité. Toutefois, c'est grâce à une demande constamment supérieure à l'offre et à la confiance persistante de nos ménages que le Québec a pu clore 2025 sur une hausse des prix, se démarquant nettement des marchés plus coûteux et volatils de Toronto et Vancouver. »

À l'échelle du Canada, le prix de l'agrégat d'une propriété a diminué de 1,5 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre de 2025, atteignant désormais 807 200 $. Sur les principaux marchés du pays, le prix de l'agrégat d'une maison à Toronto et Vancouver a respectivement enregistré une baisse de 5,7 % et de 4,1 %, illustrant une nouvelle fois des tendances divergentes.

_____________________________

1L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de tous les types de propriétés étudiés. Les prix provinciaux ont été mis à jour pour inclure toutes les régions de la province et peuvent par conséquent différer des rapports précédents. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles et comprennent les transactions du marché de la revente ainsi que les nouvelles constructions.

La stabilité des taux de la Banque du Canada façonnera le marché et les renouvellements

Lors de sa dernière annonce de l'année, le 10 décembre 2025, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %2, après avoir procédé à quatre réductions totalisant 100 points de base au cours de 2025. Cette décision, appuyée par une inflation sous contrôle - l'Indice des prix à la consommation (IPC) du Canada ayant enregistré une augmentation de 2,2 % en octobre et novembre3, se situant ainsi dans la fourchette cible de la Banque - et une projection de croissance économique modérée en 2026, signale la fin probable de ce cycle d'assouplissement monétaire.

Pour les acheteurs, cette stabilité des taux, désormais significativement plus bas qu'il y a un an, est un facteur de confiance important. « Nous estimons que les taux d'intérêt ont atteint leur point le plus bas », souligne M. St-Pierre. « Au Québec, les réductions de taux ont eu un effet très bénéfique, stimulant une demande déjà robuste. Cette nouvelle stabilité permet aux consommateurs d'aborder leurs projets d'achat avec une démarche plus posée, loin de l'urgence des périodes de forte volatilité. »

Toutefois, 2026 marquera une période d'ajustement pour de nombreux propriétaires québécois confrontés au renouvellement de leur prêt hypothécaire. Nombre d'entre eux, ayant verrouillé des taux fixes historiquement bas durant la pandémie, devront probablement faire face à une hausse de leurs paiements. Malgré cet ajustement inévitable, les propriétaires témoignent d'une certaine résilience, puisqu'ils ont souvent accumulé un capital significatif sur leurs propriétés et peuvent s'adapter à cette nouvelle réalité des coûts d'emprunt.

La croissance devrait perdurer ce printemps tout en maintenant un équilibre

Le marché immobilier québécois abordera le printemps 2026 avec des perspectives de croissance modérée, marqué par des dynamiques distinctes selon les segments. Alors que la demande pour les maisons unifamiliales demeure robuste et que le manque persistant d'inventaire maintient une pression à la hausse sur les prix, particulièrement au début de l'année, le marché des copropriétés pourrait afficher une plus grande stabilité.

Dans le Grand Montréal, l'inventaire croissant des copropriétés offre davantage d'opportunités de négociation pour les acheteurs, contrastant avec la vigueur des maisons unifamiliales. En parallèle, des marchés comme Québec continuent de voir leurs prix s'apprécier de façon agressive grâce à une demande soutenue et un inventaire qui continue de stagner.

« Le marché québécois démontre une résilience remarquable, s'adaptant avec pragmatisme aux réalités économiques », observe M. St-Pierre. « Nous anticipons un printemps actif, où la rareté des maisons unifamiliales continuera de soutenir les prix, tandis que le segment des copropriétés, avec un inventaire plus abondant, pourrait offrir aux acheteurs un pouvoir de négociation renouvelé, surtout pour les premiers acheteurs. Cette nuance est saine et témoigne de la maturité de notre marché. »

Prévisions

En décembre, Royal LePage a publié ses prévisions du marché immobilier pour 20264, prévoyant que le prix de l'agrégat pour le Québec devrait augmenter de 7,0 % au quatrième trimestre de 2026, comparativement au même trimestre de 2025. Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 8,0 %, tandis que celui d'un appartement en copropriété devrait augmenter de 3,0 %.

Tableau des prix - 4e trimestre 2025 : rlp.ca/T4-2025-prix-des-maisons-QC

Tableau des prévisions 2026 : rlp.ca/T4-2025-previsions-QC

________________________________

4 Résilience et croissance : le marché immobilier du Québec devrait maintenir son élan en 2026 , 9 décembre 2025

SOMMAIRES RÉGIONAUX

Région du Grand Montréal

Un marché actif, porté par les premiers acheteurs et des perspectives de reprise en 2026

Le prix de l'agrégat d'une propriété dans le Grand Montréal a augmenté de 4,5 % au quatrième trimestre de 2025 pour atteindre 640 700 $ par rapport à la même période de l'année précédente. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région a enregistré une légère progression de 0,9 %.

En ce qui concerne les différents types de logement, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 8,1 % sur un an pour s'élever à 752 600 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété s'est accru de 2,4 % pour atteindre 488 900 $ au cours de la même période.

Selon Marc Lefrançois, courtier immobilier chez Royal LePage Tendance, le quatrième trimestre de 2025 a été marqué par une nette dualité. « Pour le marché général, celui des propriétés de moins d'un million de dollars, une relative stabilité annuelle a été observée, et ce malgré un inventaire croissant et un léger ralentissement des ventes. En revanche, le segment du luxe est resté en pause, impacté par les incertitudes salariales liées à la Loi 2 du gouvernement et un inventaire record où les vendeurs peinent à concrétiser leurs objectifs ». En somme, M. Lefrançois précise : « Nous observons une sorte d'atterrissage en douceur pour le marché général, tandis que le luxe est à l'arrêt. »

L'activité de vente, plus nuancée que l'année précédente, a été principalement tirée par les premiers acheteurs et les familles en quête d'espace, souvent motivées par le coût élevé de la location. « Cette demande soutient le segment des maisons unifamiliales abordables et des plexs, qui demeurent en sous-offre », note M. Lefrançois. En revanche, le marché des copropriétés a rencontré des défis importants, notamment dans les centres urbains. « L'inventaire des copropriétés a atteint des records dans certains quartiers, rendant ce segment lourd et ces propriétés difficile à vendre en raison de la sursaturation de nouvelles constructions de petits condos », ajoute-t-il. Nous nous attendons à un ralentissement de la croissance des prix au cours de l'année.

Concernant les taux d'intérêt, la dernière baisse du quart de point n'a pas eu d'effet stimulant majeur sur l'activité. « Le message de la Banque du Canada est clair : les taux ont atteint leur niveau souhaité et ne fléchiront pas, sauf en cas de récession économique », indique M. Lefrançois. Cette stabilité a cependant rassuré les consommateurs qu'une éventuelle remontée des taux est improbable, permettant aux projets de se concrétiser sans inquiétude pour les propriétés jusqu'à un million de dollars.

À l'approche du printemps 2026, M. Lefrançois anticipe que le marché devrait maintenir un niveau d'activité soutenu, avec une dynamique potentiellement plus forte au cours du premier semestre. Il souligne toutefois une augmentation progressive de l'inventaire global. « Le marché des maisons unifamiliales demeure favorable aux vendeurs, avec un taux d'absorption qui reste élevé, tandis que le manque de nouvelles constructions maintient la pression sur les prix », explique-t-il. À l'inverse, il observe une transition du marché des copropriétés vers celui des acheteurs, en raison d'une augmentation significative de l'inventaire au cours des trois dernières années, permettant davantage de négociations. M. Lefrançois prévoit également une reprise lente, mais certaine pour le segment du luxe en 2026. Des hausses de prix modérées sont attendues pour l'ensemble du marché dans les prochains mois, à l'exception des copropriétés dont les prix devraient rester stables.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal augmentera de 5,0 % au quatrième trimestre 2026, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Tableau des prix - 4e trimestre 2025 : rlp.ca/T4-2025-prix-des-maisons-QC

Tableau des prévisions 2026 : rlp.ca/T4-2025-previsions-QC

Québec

Une poursuite robuste de la croissance avec des dynamiques de marché en évolution

Le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Québec a augmenté de 13,2 % au quatrième trimestre de 2025 pour atteindre 453 600 $ par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi les principales régions du Canada, Québec affiche la plus forte hausse des prix comparativement à la même période l'an dernier, et ce, pour un septième trimestre consécutif. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région a augmenté de 0,2 %.

En ce qui concerne les différents types de logement, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 11,7 % sur un an pour s'élever à 478 400 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété s'est accru de 14,9 % pour atteindre 337 200 $ au cours de la même période.

Le quatrième trimestre de 2025 a été caractérisé par un marché particulièrement dynamique et compétitif. Le délai de vente s'est considérablement réduit, passant de 58 jours en décembre 2024 à seulement 36 jours en décembre 2025. Cette situation, combinée à une baisse du nombre d'inscriptions, a créé un contexte très favorable pour les vendeurs. « Les vendeurs ont des attentes élevées et le marché leur donne raison, reflétant un manque d'inventaire persistant qui maintient une pression constante à la hausse sur les prix », observe Michèle Fournier, vice-présidente et courtière immobilière chez Royal LePage Inter-Québec.

Cette effervescence a été notamment portée par les premiers acquéreurs. Stimulés par les baisses de taux d'intérêt de 2025, ces derniers se sont adaptés à la réalité des prix, ciblant principalement les maisons unifamiliales dans la fourchette de 400 000 $ à 500 000 $, et les copropriétés entre 300 000 $ et 400 000 $. « L'évolution du sentiment se manifeste par une forme de résignation chez les acheteurs face à l'augmentation continue des prix », explique Mme Fournier, qui constate que pour concrétiser leur rêve, les acquéreurs doivent parfois revoir leurs attentes ou s'éloigner du centre-ville.

Pour le début de 2026 et la période printanière, Mme Fournier anticipe que le manque flagrant d'inventaire continuera de soutenir l'augmentation des prix. Toutefois, elle note qu'une potentielle stabilisation pour les maisons unifamiliales pourrait émerger. Les fortes hausses observées au cours de la dernière année ont rapproché le prix médian de l'unifamiliale du cap des 500 000 $, ce qui pourrait agir comme un seuil psychologique pour les premiers acheteurs et limiter l'ampleur des hausses futures. Bien que la demande reste forte, l'appréciation pourrait être plus mesurée que observée récemment, une tendance qui sera attentivement scrutée au deuxième trimestre. « La région de Québec continue de rattraper son retard par rapport à d'autres grands marchés canadiens, et ceux qui ont acheté l'an dernier ont déjà vu une appréciation notable de la valeur de leur maison. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Québec augmentera de 12,0 % au quatrième trimestre 2026, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Tableau des prix - 4e trimestre 2025 : rlp.ca/T4-2025-prix-des-maisons-QC

Tableau des prévisions 2026 : rlp.ca/T4-2025-previsions-QC

Gatineau

Reprise d'activité et la sélectivité des acheteurs façonne le marché

Le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Gatineau a augmenté de 4,0 % au quatrième trimestre de 2025 pour atteindre 462 700 $ par rapport à la même période de l'année précédente. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région a augmenté de 1,3 %.

En ce qui concerne les différents types de logement, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 7,0 % sur un an pour s'élever à 576 500 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété a diminué de 1,8 % pour atteindre 319 400 $ au cours de la même période.

Karine Séguin, courtière immobilière agréée chez Royal LePage Vallée de l'Outaouais, a constaté une activité renouvelée dans le marché de Gatineau au quatrième trimestre, après un mois de septembre plus lent. « L'activité a repris vers la fin octobre et s'est maintenue en novembre », explique-t-elle. « Les acheteurs, bien que plus présents, se montrent davantage sélectifs, prenant leur temps pour évaluer leurs options. La baisse des taux d'intérêt a eu un effet positif sur la confiance des consommateurs, bien que la prudence reste de mise. De nombreux acheteurs gardent l'espoir de nouvelles baisses de taux ou d'une diminution des prix avant de passer à l'action. »

Le marché de Gatineau est marqué par une nette dualité. Les maisons unifamiliales, notamment les propriétés « clé en main » de moins de 500 000 $, demeurent très recherchées. À l'inverse, le segment des condominiums fait face à des défis croissants. « L'inventaire augmente et les frais de copropriété ont connu une hausse significative », précise Mme Séguin, rendant les acheteurs plus hésitants et exerçant une pression à la baisse sur les prix de ce segment.

L'inventaire général est en nette augmentation, atteignant environ deux à trois mois en moyenne, offrant plus de choix aux acquéreurs. « Cette hausse de l'inventaire offre de belles opportunités pour les acheteurs ce printemps, d'autant que de nombreux vendeurs ayant mis en pause leur projet en 2025 sont attendus sur le marché en 2026 », observe Mme Séguin. Elle ajoute que si les vendeurs de propriétés de plus de 600 000 $ constatent un allongement des délais de vente, les propriétés en entrée de gamme demeurent convoitées.

Pour le printemps 2026, Mme Séguin anticipe un marché actif, s'acheminant vers un meilleur équilibre et offrant de nouvelles opportunités aux acheteurs. « L'augmentation de l'inventaire permettra une plus grande sélection, notamment pour les copropriétés où un ajustement des prix est attendu. En revanche, les maisons unifamiliales « clé en main » resteront très prisées avec des possibilités de négociation limitées. Bien que nous prévoyons une légère augmentation des prix, celle-ci sera moins prononcée que dans des marchés comme Montréal et Québec. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Gatineau augmentera de 1,5 % au quatrième trimestre 2026, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Tableau des prix - 4e trimestre 2025 : rlp.ca/T4-2025-prix-des-maisons-QC

Tableau des prévisions 2026 : rlp.ca/T4-2025-previsions-QC

Sherbrooke

L'optimisme des acheteurs propulse le marché vers une croissance soutenue

Le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Sherbrooke a augmenté de 8,8 % au quatrième trimestre de 2025 pour atteindre 407 300 $ par rapport à la même période de l'année précédente. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région a augmenté de 3,5 %. Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a pour sa part augmenté de 10,9 % sur un an pour atteindre 455 600 $.

Jean-François Bérubé, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Évolution EB, a observé un quatrième trimestre exceptionnellement dynamique à Sherbrooke, contrastant favorablement avec l'année précédente. « Les baisses de taux directeur successives ont vraiment stimulé la demande, ce qui a amené un automne surprenant comparativement à celui de l'an dernier, » explique M. Bérubé. Cette situation a non seulement renforcé la demande des acheteurs, mais a également considérablement accru leur confiance. Le sentiment général des consommateurs est résolument positif, loin de l'insécurité qui avait marqué l'année passée, notamment en raison des incertitudes liées au conflit des tarifs américains. Les acheteurs sont conscients que le potentiel de nouvelles baisses de taux est minime, les encourageant ainsi à agir.

Le marché est revigoré par les premiers acheteurs ainsi que par les acheteurs en progression, auxquels s'ajoutent des clients venant d'autres régions du Québec. Cette dynamique se traduit par une nette augmentation des ventes par rapport à 2024, et ce, malgré un inventaire plus restreint. Face à ces conditions favorables, la réaction des vendeurs est unanimement positive.

Pour le printemps 2026, M. Bérubé anticipe un élan soutenu pour le marché de Sherbrooke, marquant un retour à une dynamique plus normale. Il souligne que le marché reste favorable aux vendeurs, prolongeant les conditions récentes. « L'inventaire des propriétés est passablement bas, » affirme M. Bérubé, expliquant que cette rareté face à une demande soutenue continue d'exercer une pression ascendante sur les prix. Bien que les surenchères ne soient plus généralisées, le segment des propriétés d'entrée de gamme, prisé par les premiers acheteurs, pourrait encore connaître une compétition accrue.

L'année s'annonce également prometteuse pour les nouvelles constructions de maisons unifamiliales détachées, après une année de ralentissement. Toutefois, la pénurie de terrains disponibles, en partie due aux politiques municipales, continue de représenter un défi significatif pour l'augmentation de l'offre sur le long terme.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Sherbrooke augmentera de 8,0 % au quatrième trimestre 2026, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Tableau des prix - 4e trimestre 2025 : rlp.ca/T4-2025-prix-des-maisons-QC

Tableau des prévisions 2026 : rlp.ca/T4-2025-previsions-QC

Trois-Rivières

Un marché en pleine effervescence, porté par une demande robuste

Le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Trois-Rivières a augmenté de 8,5 % au quatrième trimestre de 2025 pour atteindre 393 900 $ par rapport à la même période de l'année précédente. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région a augmenté de 4,1 %. Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a pour sa part augmenté de 11,2 % sur un an pour atteindre 434 200 $.

Pour le quatrième trimestre de 2025, le marché immobilier trifluvien a démontré une activité soutenue, avec un total de ventes combinées pour octobre et novembre supérieur au trimestre précédent. La demande des acheteurs s'est avérée plus forte que l'an dernier, et les délais de vente continuent de diminuer. Martin Leblanc, courtier immobilier chez Royal LePage Centre, confirme cette dynamique : « Le marché se porte très bien, avec une forte demande et une activité de vente supérieure par rapport à l'année précédente. La réduction des délais de vente témoigne de la rapidité avec laquelle les propriétés attrayantes trouvent preneur. Cependant, un sentiment de prudence commence à émerger chez les acheteurs, qui trouvent que le marché devient trop cher et s'interrogent sur la possibilité d'un ralentissement. »

M. Leblanc souligne que les baisses du taux directeur ne semblent n'avoir eu qu'un impact limité sur l'activité, le principal obstacle pour certains acquéreurs réside désormais dans la capacité d'accumuler la mise de fonds nécessaire. Les premiers acheteurs et ceux en quête d'une propriété plus grande sont les principaux moteurs du marché local, tandis que l'inventaire demeure stable malgré une légère augmentation des nouvelles inscriptions. L'arrivée de nouveaux projets de construction locative de luxe contribue par ailleurs à libérer des maisons, notamment celles habitées par les personnes âgées.

Pour la première partie de 2026, M. Leblanc anticipe une croissance continue, alimentée par un faible taux de chômage qui soutient la demande locale. « Les nouvelles constructions, souvent positionnées sur le segment des propriétés de plus de 500 000 $, rendent l'accès à la propriété plus difficile pour une part de la population. Je prévois l'émergence d'une nouvelle génération de locataires, faute de moyens suffisants pour accéder à la propriété, accentuant la pression sur le marché locatif. » Néanmoins, l'activité devrait rester solide, soutenue par l'augmentation des nouvelles inscriptions.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Trois-Rivières augmentera de 10,0 % au quatrième trimestre 2026, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Tableau des prix - 4e trimestre 2025 : rlp.ca/T4-2025-prix-des-maisons-QC

Tableau des prévisions 2026 : rlp.ca/T4-2025-previsions-QC

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courants, à l'échelle nationale et dans les 64 plus grands marchés immobiliers au pays. Les valeurs des maisons présentées dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage sont fondées sur la Synthèse du marché immobilier canadien de Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. En outre, des commentaires sur les tendances du marché de l'habitation et des données sur les prix et les valeurs prévisionnelles sont fournis par les experts en immobilier résidentiel de Royal LePage, sur la base de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 670 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tousMD de Royal LePageMD, qui, depuis plus de 25 ans, vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Services Immobiliers BridgemarqMD, une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «TSX : BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca.

Royal LePageMD est une marque de commerce déposée de la Banque Royale du Canada, utilisée sous licence par Services Immobiliers BridgemarqMD.

SOURCE Royal LePage Real Estate Services

Contact média: Appolline Risacher, Burson pour le compte de Royal LePage, [email protected], 418-559-8930