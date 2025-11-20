Au cours des neuf premiers mois de l'année, le prix médian d'une propriété unifamiliale détachée dans les marchés récréatifs d'hiver du Québec a progressé de 3,6 % par rapport à la même période de l'année précédente

Parmi les dix marchés du Québec à l'étude, huit d'entre eux ont enregistré une hausse du prix des propriétés unifamiliales.

La région skiable du Mont Sutton est celle ayant observé la plus importante appréciation du prix des propriétés unifamiliales détachées (23,6 %) lors des neuf premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2024.

Au chapitre de la copropriété, le prix médian d'une unité dans les environs de Bromont a affiché une hausse de 17,0 % d'une année sur l'autre, soit l'augmentation la plus élevée de la province.

Royal LePageMD prévoit que le prix d'une propriété unifamiliale détachée sur les marchés récréatifs du Québec augmentera de 3,0 % au cours des 12 prochains mois.

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Selon le Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver1 qui analyse les marchés immobiliers résidentiels aux abords des principaux domaines skiables du Québec, les prix, de même que l'activité transactionnelle, sont demeurés à la hausse cette année.

« Les marchés récréatifs du Québec ont continué d'afficher une croissance constante des prix en 2025. Contrairement au marché général, ces propriétés sont souvent moins sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt, attirant une clientèle financièrement stable et moins influencée par les perspectives économiques générales », explique Dominic St-Pierre, vice-président exécutif, développement des affaires, Royal LePage. « La demande reste forte, portée par ceux qui cherchent à profiter de la nature et des nombreuses commodités extérieures qu'offrent ces marchés. »

______________________________ 1 Le Rapport sur les propriétés récréatives d'hiver 2025 de Royal LePage compile des perspectives, des données et des prévisions provenant de 10 régions de ski populaires du Québec. Les données sur les prix médians et les ventes ont été compilées et analysées par Royal LePage, par l'entremise de Centris, pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre en 2025 et pour la même période en 2024. La disponibilité des données repose sur un seuil transactionnel et sur les données régionales disponibles utilisant les types d'habitation standards à l'étude dans le rapport. Les données relatives aux prix de 2024 peuvent varier par rapport au Rapport 2024 de Royal LePage sur les propriétés récréatives en raison de la mise à jour des données de transactions par les chambres immobilières locales.

Aperçu provincial de l'activité et des prix

L'activité dans les marchés récréatifs d'hiver de la province a connu une progression en 2025, portée par une demande constante et la résilience intrinsèque de ce segment. D'après le rapport, le nombre total de transactions de propriétés dans les marchés à l'étude a augmenté de 17,3 % au cours des neuf premiers mois de 2025, comparativement à la même période l'an dernier.

Le prix médian d'une propriété unifamiliale détachée au Québec a augmenté de 3,6 % au cours des neuf premiers mois de l'année, en comparaison avec la même période en 2024, pour atteindre 566 300 $.

Parmi les 10 sites skiables à l'étude, seuls Mont-Tremblant et Bromont ont vu le prix médian des propriétés unifamiliales décliner. Cela s'explique notamment par un inventaire plus important qui a exercé un effet modérateur sur l'appréciation des prix dans ces régions.

Les Canadiens privilégient les vacances au pays en raison des tensions commerciales avec les États-Unis.

Les tensions politiques et économiques entre le Canada et les États-Unis, et par conséquent, le mouvement « Achetez canadien » - qui encourage les Canadiens à privilégier les produits, services et destinations domestiques en réponse aux tarifs imposés par les États-Unis - changent la façon dont les Canadiens choisissent de passer leurs vacances et les destinations qu'ils choisissent. Statistique Canada a fait état de baisses annuelles des voyages de retour en automobile des résidents canadiens depuis les États-Unis chaque mois de l'année à ce jour2.

Cela a également eu un effet d'entraînement sur le marché immobilier, y compris dans les régions récréatives. Quarante-sept pour cent des experts en propriétés récréatives de Royal LePage ont signalé une augmentation des demandes d'information de la part d'acheteurs nationaux de biens immobiliers récréatifs. Parallèlement, 27 % des experts ont constaté une augmentation du nombre d'acheteurs américains s'informant sur l'immobilier récréatif dans leur région au cours de la dernière année.

« Les tensions politiques aux États-Unis incitent de nombreux Canadiens à reconsidérer leurs investissements et leurs destinations de loisirs. Il n'est donc pas surprenant de voir de plus en plus de Canadiens se tourner vers le marché local, y compris au Québec, pour leurs escapades hivernales », déclare M. St-Pierre. « Ce déplacement pourrait entraîner un retrait significatif des propriétés américaines, impactant des économies comme la Floride, l'Arizona et la Californie, mais surtout, cela stimule le réinvestissement dans notre propre marché récréatif. De surcroît, le taux de change favorable rend nos propriétés de vacances particulièrement attrayantes pour les acheteurs américains. Nous anticipons ainsi une vague accrue de demandes d'information au cours des prochains mois. »

Selon un récent sondage de Royal LePage, mené par Burson, plus de la moitié (54 %) des Canadiens propriétaires actuels d'un bien immobilier résidentiel aux États-Unis déclarent qu'ils envisagent de le vendre au cours de la prochaine année. Parmi ceux-ci, une majorité (62 %) attribue cette décision à l'administration politique actuelle[3]. Trente-trois pour cent d'entre eux citent d'autres facteurs, tels que des raisons personnelles et financières, tandis que 5 % l'attribuent aux conditions météorologiques de plus en plus extrêmes (ouragans, inondations et incendies de forêt). Lorsqu'on leur a demandé s'ils prévoyaient de réinvestir le produit de la vente de leur propriété américaine sur le marché immobilier canadien, près d'un tiers (32 %) des répondants ayant récemment vendu ou prévoyant de vendre au cours de la prochaine année ont répondu « oui ».

Prévisions

Compte tenu des quatre réductions de taux directeur opérées par la Banque du Canada en 2025 et de la confiance des acheteurs, l'activité devrait connaître un effet boule de neige sur des marchés récréatifs du Québec, aussi bien aux abords des sommets skiables qu'au-delà.

« Nous nous attendons à une augmentation de l'activité dans les mois à venir, tant sur les marchés d'hiver que d'été », affirme M. St-Pierre. « Bien que la baisse des taux d'intérêt n'ait pas été le principal moteur de l'activité dans ces marchés, elle a renforcé le pouvoir d'achat pour les consommateurs. La demande demeure forte, alimentée par ceux qui aspirent à la nature et aux commodités extérieures. Nous anticipons une poursuite de l'augmentation de l'inventaire en 2026, offrant ainsi plus de choix aux acheteurs, mais la forte demande dans les secteurs prisés pourrait toujours soutenir les hausses de prix. »

Selon Royal LePage, le prix médian des maisons unifamiliales détachées près des plus importants sommets skiables de la province demeurera à la hausse, augmentant de 3,0 % au cours des 12 prochains mois.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

ANALYSES RÉGIONALES

Mont-Tremblant

(Mont-Tremblant, Mont-Blanc, La Conception)

Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée sur le marché immobilier récréatif de Mont-Tremblant a diminué de 8,5 % sur un an au cours des neuf premiers mois de l'année, s'établissant à 523 400 $. Parallèlement, le prix médian d'un appartement en copropriété a bondi de 14,2 % pour atteindre 462 500 $ au cours de la même période. Pour ceux qui envisagent d'acquérir une maison ou une copropriété près des pentes ou à la base de la montagne, les prix commencent généralement à 500 000 $ et 250 000 $ respectivement. Pour une copropriété directement sur les pistes, le prix d'entrée est d'environ 600 000 $. Au total, les ventes dans la région ont augmenté de 27,5 % par rapport à l'année précédente.

« La baisse des taux d'intérêt a clairement dynamisé la demande du marché de Mont-Tremblant. Bien que les prêts hypothécaires soient devenus plus abordables, le prix médian des maisons unifamiliales a connu un ajustement à la baisse cette année, influencé par un inventaire accru. Cela représente une opportunité intéressante pour les acheteurs souhaitant s'établir dans la région, d'autant plus que nous prévoyons une appréciation des prix à venir », explique Jan-Otto Bauer, courtier immobilier, Royal LePage Humania Mont-Tremblant.

M. Bauer ajoute : « Nous avons également observé une augmentation des demandes de renseignements de la part d'acheteurs canadiens pour les propriétés récréatives. Le mouvement « Achetez canadien » semble encourager un plus grand nombre de clients à considérer Mont-Tremblant comme un lieu de villégiature ou d'investissement, ce qui contribue à stabiliser le marché et à dynamiser l'économie locale. » Concernant la location, M. Bauer précise : « L'acquisition d'une résidence secondaire à Mont-Tremblant est souvent motivée par le désir de rentabiliser l'investissement via la location à court terme ou de 31 jours et plus. Cependant, il est crucial de noter que Mont-Tremblant applique des règlements de zonage très stricts pour la location à court terme, afin de protéger les hôtels de la station et la quiétude du voisinage. »

Royal LePage prévoit que le prix médian des maisons unifamiliales détachées dans la région s'appréciera de 5,0 % au cours des 12 prochains mois.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

Mont Saint-Sauveur

(Saint-Sauveur, Morin-Heights, Piedmont)

Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans le secteur du Mont Saint-Sauveur a augmenté de 5,7 % d'une année sur l'autre au cours des neuf premiers mois de l'année, s'établissant à 650 000 $. Parallèlement, le prix médian d'un appartement en copropriété a enregistré une augmentation de 3,7 % pour atteindre 435 000 $ au cours de la même période. Pour ceux qui envisagent d'acquérir une maison ou une copropriété près des pentes, les prix commencent généralement à 450 000 $ et 250 000 $ respectivement. Au total, les ventes dans la région ont augmenté de 13,7 % par rapport à l'année précédente.

« L'attrait indéniable de la région, avec son offre riche en activités, services et espaces naturels, combiné à un inventaire varié, continue de soutenir le marché. La baisse des taux d'intérêt a notamment contribué à maintenir un niveau d'activité soutenu, offrant aux acheteurs de meilleures conditions pour trouver leur propriété et négocier le prix », explique Éric Léger, courtier immobilier résidentiel et commercial, Royal LePage Humania E.L. « Le marché local se porte d'ailleurs très bien, entre autres parce que l'idée d'acheter hors Québec n'est pas une priorité pour nos acheteurs. »

M. Léger ajoute : « La réglementation locative est devenue beaucoup plus stricte, ce qui rend les acheteurs moins confiants quant à la possibilité de louer à court terme. Cependant, cela n'a pas eu d'impact significatif sur notre marché, qui est majoritairement orienté vers les occupants propriétaires. »

Royal LePage prévoit que le prix médian des maisons unifamiliales détachées dans la région restera stable avec une augmentation de 2,0 % au cours des 12 prochains mois.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

Val Saint-Côme et Mont Garceau

(Saint-Côme, Saint-Donat)

Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à proximité de Val Saint-Côme et du Mont Garceau a observé une hausse de 6,9 % par rapport à l'an dernier, s'établissant à 516 000 $, et les ventes ont augmenté de 27,5 %. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes, le seuil de prix minimal est d'environ 450 000 $ pour une maison unifamiliale et 375 000 $ pour une copropriété.

« Les marchés récréatifs d'hiver de Lanaudière sont restés relativement stables en 2025 », constate Éric Fugère, courtier immobilier résidentiel, Royal LePage Habitations. « Bien que les conditions hypothécaires se soient améliorées, elles n'ont pas créé de mouvement substantiel sur la demande immobilière. Les acheteurs sont devenus plus exigeants et conséquents dans leurs décisions. La demande est stimulée par les nombreuses activités extérieures comme le VTT, la motoneige, la randonnée et les sports nautiques. Cependant, nous avons observé une légère baisse de la demande et des difficultés pour les vendeurs en raison de facteurs climatiques et de la menace de l'exploitation minière à proximité des lacs. Les villes ont également fortement limité le droit de location à court terme, ce qui a eu un impact significatif. »

Il ajoute que l'inventaire est plus faible et que le nombre moyen de jours sur le marché a légèrement augmenté au cours de cette année.

Royal LePage prévoit que le prix médian des maisons unifamiliales détachées sur les marchés de Val-St-Côme et du Mont Garceau resteront stable avec une augmentation de 2,0 % au cours des 12 prochains mois.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

Bromont, Mont Sutton (Sutton, Brome et Lac Brome) et Mont Orford (Orford et Magog)

Dans les Cantons-de-l'Est, les marchés récréatifs d'hiver ont montré des dynamiques variées. À Bromont, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a diminué de 2,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 700 000 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété a bondi de 17,0 % pour s'établir à 555 000 $. Au Mont Sutton, le prix médian d'une maison unifamiliale a connu une forte appréciation de 23,6 %, atteignant 710 000 $. Enfin, au Mont Orford, le prix médian d'une maison unifamiliale a progressé de 6,5 % pour s'établir à 575 000 $, et celui d'un appartement en copropriété a augmenté de 2,7 % pour atteindre 348 700 $. Les ventes totales ont augmenté de 33,7 % à Bromont, de 3,3 % au Mont Sutton, et de 25,9 % au Mont Orford.

Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes, le seuil de prix minimal actuel est d'environ 1 200 000 $ pour une maison unifamiliale à Bromont, 900 000 $ au Mont Sutton et 850 000 $ au Mont Orford. Un appartement en copropriété à même la station de ski commence plutôt à un prix de 600 000 $ à Bromont et 450 000 $ à Mont Sutton. Pour Mont Orford, le prix d'entrée pour une copropriété est d'environ 300 000 $, bien que ces unités ne soient pas toujours situées directement à même la station de ski.

« L'attrait de la nature, des montagnes et des installations sportives, couplé à la proximité de Montréal et de nos lacs, demeure un moteur essentiel pour la demande dans les Cantons-de-l'Est », affirme Véronique Boucher, courtière immobilière résidentiel, Royal LePage Au Sommet. « La perception d'une tendance continue à la baisse des taux d'intérêt a également contribué à rendre les acheteurs plus confiants à s'engager dans l'acquisition d'une résidence secondaire. Nous observons que le mouvement « Achetez canadien » a incité certains à investir localement, près des attraits de nos régions, plutôt qu'à l'étranger. Certains propriétaires canadiens ont même choisi de vendre leurs biens aux États-Unis pour réinvestir ici. »

Concernant la location, Mme Boucher précise : « La location à court terme est devenue plus complexe. Bien que l'intérêt soit fort pour les propriétés adaptées, l'offre reste limitée dans nos régions. L'impact de la législation a été modéré, les acheteurs s'étant rapidement adaptés à ces nouvelles réalités. »

Royal LePage prévoit que le prix médian des maisons unifamiliales détachées sur les marchés de Bromont, Mont Sutton et Mont Orford resteront stables avec une augmentation de 2,0 % au cours des 12 prochains mois.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

Mont Sainte-Anne

(Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim)

Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans la région du Mont Sainte-Anne a bondi de 12,3 % par rapport à l'an dernier, s'établissant à 370 700 $. Parallèlement, le prix médian d'un appartement en copropriété a augmenté de 10,0 % pour atteindre 242 000 $ pendant la même période. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes, le prix d'entrée de gamme atteint environ 400 000 $ pour une maison unifamiliale et près de 130 000 $ pour une copropriété. Au total, les ventes dans la région ont diminué de 12,1 % par rapport à l'année précédente.

« La demande pour les propriétés récréatives au Mont Sainte-Anne provient principalement de Montréal et Trois-Rivières. Étant donné qu'il s'agit majoritairement de résidences secondaires, l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur la demande n'a pas été aussi prononcé que sur d'autres marchés », explique Michèle Fournier, courtière immobilière agréée et vice-présidente, Royal LePage Inter-Québec.

« Cependant, de plus en plus de syndicats de copropriété limitent la location à court terme au Mont Sainte-Anne. Certains interdisent les séjours de moins de 30 jours ou restreignent l'accès aux installations communes pour les locataires, afin de préserver la qualité de vie des propriétaires occupants. Ces restrictions contribuent à diminuer l'offre de propriétés de type Airbnb dans la région, ce qui peut avoir une incidence importante sur les ventes et les prix, et explique en partie la chute des ventes dans ce segment du marché. » Mme Fournier ajoute que « le nombre moyen de jours sur le marché a augmenté de manière significative. »

Royal LePage prévoit que le prix médian des propriétés unifamiliales détachées aux abords du Mont Sainte-Anne diminuera de 3,0 % au cours des 12 prochains mois, en raison d'une réduction anticipée de la demande et de la concurrence compte tenu des restrictions sur les locations à court terme.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

Stoneham/Lac-Beauport

(Stoneham-et-Tewkesbury, Lac Delage, St-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Beauport)

Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans la région skiable de Stoneham - Lac-Beauport a augmenté de 8,1 % d'une année sur l'autre au cours des neuf premiers mois de l'année, s'établissant à 600 000 $, et les ventes ont augmenté de 6,3 %. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes, le seuil de prix minimal est d'environ 850 000 $ pour une maison unifamiliale détachée et 225 000 $ pour une copropriété à même la station de ski.

« La région skiable de Stoneham - Lac-Beauport attire principalement des acheteurs de Drummondville et Victoriaville. La majorité des transactions se réalisent au comptant, ce qui signifie que la baisse des taux d'intérêt a eu un impact moins direct sur la demande, mais la demande provinciale reste forte », explique Michèle Fournier, courtière immobilière agréée et vice-présidente, Royal LePage Inter-Québec. « L'achat d'une propriété est souvent motivé par le désir de la louer pour réduire les coûts, même pour les acquisitions au comptant. Il est important de noter que certains secteurs sont interdits à la location à court terme, tandis que d'autres sont très recherchés pour cette possibilité. » Mme Fournier ajoute : « Avec un inventaire relativement stable de propriétés à vendre, la région a observé une hausse considérable du prix des résidences unifamiliales cette année. Par ailleurs, la région accueille de plus en plus de professionnels cherchant à s'y établir de façon permanente, ce qui contribue à une forte demande immobilière. Le nombre moyen de jours sur le marché a légèrement diminué, reflétant cette dynamique. »

Royal LePage prévoit que le prix médian des propriétés unifamiliales sur le marché de Stoneham/Lac-Beauport augmentera de 10,0 % au cours des 12 prochains mois.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

Massif de Charlevoix (Charlevoix-Ouest)

(Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, Isle-aux-Coudres, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Hilarion, Saint-Urbain)

Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à proximité du Massif de Charlevoix a augmenté de 6,1% par rapport à l'an dernier, s'établissant à 347 500 $, et les ventes ont augmenté de 11,8 %. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes, le seuil de prix minimal est d'environ 475 000 $ pour une maison unifamiliale détachée.

« Le Massif de Charlevoix attire particulièrement la clientèle de Québec qui peut y skier à la journée ou opter pour des locations touristiques à court terme », explique Mathieu Harvey, courtier immobilier résidentiel, Royal LePage Blanc & Noir. « C'est une région reconnue pour ses infrastructures de ski, loin du tumulte de la ville. La baisse des taux d'intérêt a permis à des clients qualifiés d'acquérir une résidence secondaire ou de s'y établir de façon permanente, y compris des retraités venant des centres urbains. »

M. Harvey ajoute : « Le mouvement « Achetez canadien » a également contribué à l'excellente performance des locations touristiques, car de nombreuses personnes préfèrent passer leurs vacances au Canada cette année. »

Royal LePage prévoit que le prix médian des propriétés unifamiliales détachées augmentera de 2,0 % dans la région au cours des 12 prochains mois.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

Mont Grand Fonds (Charlevoix-Est)

(La Malbaie, Clermont, Saint-Siméon, Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts, Sainte-Irénée, Baie Sainte-Catherine)

Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à proximité du Mont Grand Fonds de Charlevoix a connu une augmentation notable de 14,0 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 285 000 $, et les ventes ont augmenté de 3,1 %. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes, le seuil de prix minimal est d'environ 325 000 $ pour une maison unifamiliale détachée.

« Le Mont Grand Fonds, situé à seulement 15 minutes de La Malbaie, est particulièrement prisé des jeunes familles grâce à son offre diversifiée et son accès facile aux services », fait remarquer Mathieu Harvey, courtier immobilier résidentiel, Royal LePage Blanc & Noir. « La région est reconnue pour ses infrastructures de ski et de sport d'hiver, incluant un parcours de ski de fond de 140 km et 41 km de raquette ainsi que son offre de neige naturelle impressionnante. Les chalets en location touristique y sont très populaires d'autant plus qu'il n'y a pas de contingentement spécifique dans ce secteur pour ce type de propriété. »

M. Harvey ajoute : « Nous observons que l'écart de prix entre Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest tend à se rétrécir. La Malbaie a récemment procédé à une révision à la hausse de ses évaluations municipales de plus ou moins de 30 %, ce qui témoigne de l'appréciation impressionnante de la valeur foncière dans la région. Cette tendance est aussi observée dans les municipalités avoisinantes. »

Royal LePage prévoit que le prix médian des propriétés unifamiliales dans les marchés voisins du Mont Grand Fonds augmentera de 2,0 % au cours des 12 prochains mois.

Tableau - Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver

(Province de Québec) : rlp.ca/tableau-proprietes-recreatives-hiver-2025-QC

À propos du Rapport sur les propriétés récréatives d'hiver de Royal LePage

Le Rapport 2025 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver compile des perspectives, des données et des prévisions provenant de 10 régions de ski populaires du Québec. Les données sur les prix médians et les ventes ont été compilées par l'entremise de Centris et analysées par Royal LePage pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre en 2025 et pour la même période en 2024. La disponibilité des données repose sur un seuil transactionnel et sur les données régionales disponibles utilisant les types d'habitation standards à l'étude dans le rapport. Les données relatives aux prix de 2024 peuvent varier par rapport au Rapport 2024 de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver en raison de la mise à jour des données de transactions par les chambres immobilières locales.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 670 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tousMD de Royal LePageMD, qui, depuis plus de 25 ans, vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Services Immobiliers BridgemarqMD, une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «TSX : BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca.

Royal LePageMD est une marque de commerce déposée de la Banque Royale du Canada, utilisée sous licence par Services Immobiliers BridgemarqMD.

SOURCE Royal LePage Real Estate Services

Contact média: Appolline Risacher, Burson pour le compte de Royal LePage, [email protected], 418-559-8930